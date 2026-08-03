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Oficinas
Ahorro de Energía
- Eficiencia energética de primera clase con tecnologías innovadoras.
- Varias fuentes de calor respetuosas con el medio ambiente.
- Un sensor de presencia ajusta el funcionamiento.
Espacios Confortables
- El sistema de purificación de aire de tres pasos suministra aire fresco.
- Temperatura, flujo de aire y humedad óptimos.
Gestión Eficaz
- Monitorización y gestión de energía integradas.
- BMS Gateway proporciona una fácil conexión a los sistemas de edificios existentes.
Línea de Productos Para su Oficina
Conozca Las Soluciones Optimas de LG Para Varios Tipos de Oficinas
Trabajamos en El Reino Unido
Histórico proyecto de renovación de la Casa de la Aviación en Londres. / Multi V, unidades interiores.
Cibis Tower 9
Edificio emblemático con certificación Leed Platinum en Yakarta. / Multi V, unidades interiores.
Promenady Ziza
Complejo de cinco edificios con certificación Leed Platinum en Polonia. / Multi V, unidades interiores.