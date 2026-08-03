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HVAC
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Imagen de un gran parque junto a edificios altos.

Imagen de un gran parque junto a edificios altos.

Aumente El Valor de su Edificio Con Soluciones de Energía Verde

Oficinas

  1. Ahorro de Energía

    - Eficiencia energética de primera clase con tecnologías innovadoras.
    - Varias fuentes de calor respetuosas con el medio ambiente.
    - Un sensor de presencia ajusta el funcionamiento.

  2. Espacios Confortables

    - El sistema de purificación de aire de tres pasos suministra aire fresco.
    - Temperatura, flujo de aire y humedad óptimos.

  3. Gestión Eficaz

    - Monitorización y gestión de energía integradas.
    - BMS Gateway proporciona una fácil conexión a los sistemas de edificios existentes.

Vertical-Solution-Page-Office-03-Space-USP-Desktop

Vertical-Solution-Page-Office-03-Space-USP-Desktop

Imagen de un espacio de oficina con el aire acondicionado encendido.

Aire Fresco de Calidad en la Oficina

Aire acondicionado saludable y limpio para un ambiente de oficina agradable.

Tres imágenes de una fábrica, un puente de acero y paneles solares con iconos que coinciden.

El Respeto Por El Medio Ambiente Reduce Los Costes

La eficiencia energética se logra mediante el uso de fuentes de calor naturales como la energía solar y el agua, y la reutilización del calor residual de las aguas residuales y las fábricas.

Imagen de alguien utilizando monitores dobles para la gestión eficiente de la energía.

Sistema de Control de Energía

La monitorización y la gestión de la energía integradas hacen que el consumo de energía sea más eficiente y reducen los costes.

Imágenes de una unidad exterior instalada en el techo de un edificio y la certificación LEED® en una pared.

Solución Para Certificaciones LEED®

Con la tecnología de climatización de última generación y varios sistemas, las soluciones VRF de LG son muy beneficiosas para lograr certificaciones LEED®.

Thumbnails of a building icon, a BMS Gateway product and LG air conditioners with connecting lines.

Fácil Conexión Con El Sistema Del Edificio

La gestión integrada de la solución de control de climatización de LG conecta las operaciones de las unidades de aire acondicionado de LG con sistemas externos para ampliar la cobertura. El BMS incorporado permite la conexión directa con otros sistemas sin necesidad de pasar por otras puertas de enlace del BMS para permitir la comunicación.

Línea de Productos Para su Oficina

Multi V 5

Multi V 5

MULTI V WATER IV

Multi V Water IV

Unidades interiores Multi V

Unidades Interiores Multi V

Enfriador

Enfriador

Soluciones de control

Soluciones De Control

Conozca Las Soluciones Optimas de LG Para Varios Tipos de Oficinas

Trabajamos en El Reino Unido

Histórico proyecto de renovación de la Casa de la Aviación en Londres. / Multi V, unidades interiores.

Más información

Cibis Tower 9

Edificio emblemático con certificación Leed Platinum en Yakarta. / Multi V, unidades interiores.

Más información

Promenady Ziza

Complejo de cinco edificios con certificación Leed Platinum en Polonia. / Multi V, unidades interiores.

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Infinity Tower

Edificio de oficinas de gran altura con certificación LEED Gold en Brasil. / Multi V Water, unidades interiores.

Más información
Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

Conéctate con LG Business

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Descarga de recursos

Descarga de recursos
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Soporte técnico

Soporte técnico
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Información técnica

Información técnica