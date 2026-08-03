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Hotelería
El sector de hotelería ha cambiado rápidamente y se ha tornado más competitivo con la tecnología emergente y las expectativas más altas de los huéspedes. En conjunto con las tendencias, LG Electronics ha continuado innovando sus productos y las soluciones dedicadas a la hotelería, llamadas Pro:Centric, para impulsar el éxito de tu empresa, lo que permite ofrecer un nivel de servicio mejorado.