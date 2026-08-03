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Hotelería4

Hotelería

El sector de hotelería ha cambiado rápidamente y se ha tornado más competitivo con la tecnología emergente y las expectativas más altas de los huéspedes. En conjunto con las tendencias, LG Electronics ha continuado innovando sus productos y las soluciones dedicadas a la hotelería, llamadas Pro:Centric, para impulsar el éxito de tu empresa, lo que permite ofrecer un nivel de servicio mejorado.

Hotelería y Salud

Nuestras pantallas de señalización digital tienen interesantes aplicaciones en la industria hotelera y sanitaria. Descubra todas las aplicaciones y aprovéchese de la tecnología LED de LG.

El Huésped Dijo

Busco un hotel que me haga sentir familiar, cómodo como en casa, y hecho sólo para mí.

El huésped dijo1

Los hoteles y los cruceros hoy están evolucionando hacia un lugar que sea de encuentros culturales y sociales, y que ofrezca oportunidades para nuevas experiencias y relaciones. Se están enfocando en ofrecer a los huéspedes experiencias inolvidables mediante el fortalecimiento de servicios personalizados y entretenimiento, en lugar de decoraciones innecesarias.

Por Qué Elegir La Pantalla de Información LG

El amplio rango de productos y soluciones de LG puede cumplir con los requisitos de distintos espacios en los ambientes de hotelería, a la vez que aumenta la eficiencia mediante gestiones integradas y personalizadas.

La TV de hotelería de LG y las soluciones totales, así como la señalización digital, que van con las características de cada lugar, te permiten ofrecer información a los huéspedes con mensajes personalizados, lo que mejora las experiencias de los clientes.
En especial, con la solución Pro:Centric, las soluciones de gestión dedicadas a la hotelería de LG, los proveedores de servicios pueden controlar y gestionar cada TV de hotelería de manera conveniente y ofrecer servicio a la habitación personalizado para cada huésped.

Lobby y recepción

Lobby y Recepción

Crea una primera impresión sofisticada y eleva la imagen de la marca. Con la tecnología innovadora de LG, tal como OLED, LED, puedes hacer tu propio arte mediático, esculturas digitales y ofrecer información intuitiva para dar la bienvenida a los huéspedes, a la vez que agregas un factor sorpresa y mejoras la satisfacción de los huéspedes.

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LG MAGNIT

LSAB009

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LG LED Bloc

LSAA012

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Lámina LED transparente

LAT240

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Ultra Stretch

86BH5F-M

Pasillo

Pasillo

No te pierdas ninguna oportunidad de promover eventos y de comunicarte con los huéspedes de manera eficaz, incluso en los lugares de espera. LG ofrece distintos productos y soluciones para que puedas utilizar todos los espacios vacíos para promociones, para la guía de ubicación de instalaciones específicas, etc., de manera más eficaz.

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Versátil

LSCA029

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Ultra Stretch

86BH5F-M

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Lámina LED transparente

LAT240

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Estándar

55UH5F-H

Lobby y recepción

Habitación del huésped

Desde las suites hasta las habitaciones estándar, LG ofrece experiencias diferenciadas a los huéspedes y servicios a la habitación personalizados a través de las soluciones propias de hotelería de LG, Pro:Centric, y diseños elegantes en los productos. En especial, con las TV líderes de LG para hoteles, los huéspedes pueden experimentar una obra de arte durante su estadía.

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Hotel TV

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Hotel TV

49LT340H

Salón de banquetes

Salón de Banquetes

Para hacer que los eventos sean más extraordinarios y profesionales, LG ofrece una amplia gama de señalización digital, desde la señalización LED para la pantalla del salón hasta la señalización estándar para diversos eventos/información.

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LG LED Bloc

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Ultra Stretch

86BH5F-M

Lobby y recepción

Área de Juegos (Casino)

Aumenta el esplendor y la grandiosidad en las áreas de recreación con la señalización digital de LG. Con su alta calidad de imagen y flexibilidad, los huéspedes pueden experimentar un mundo imaginado y disfrutar sus propios juegos.

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Ultra Slim LSCB015

LSCB015

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LG LED Curve

LAP015

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Ultra Stretch

86BH5F-M

Alberca

Alberca

Ofrece consejos de seguridad a los nadadores y presenta promociones y menús del bar al aire libre. Equipada con una robusta fiabilidad del producto y su brillo, la señalización digital de LG capta la atención de los huéspedes en distintas condiciones climáticas junto a la alberca.

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Versátil

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Versátil

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Con clasificación IP

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Gimnasio

Gimnasio

Con las señalizaciones digitales de LG, ofrece experiencias diferenciadas y sofisticadas a los huéspedes. Esto maximizará la estética y la funcionalidad en espacios comunes.

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Ultra Slim

LSCB015

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Videowall

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Alberca

Atención Médica

Puedes encontrar la señalización digital de LG en las instalaciones de salud. Con los amplios ángulos de visión de LG y los distintos modos de imagen diseñados para entornos específicos, incluidos hospitales, los documentos y las imágenes en las salas de conferencia/seminarios también pueden verse con más claridad.

* 98/86/75UH5F-H solo es compatible con el modo hospital.
* No son para fines médicos y no se pueden usar para diagnósticos médicos.

Conoce el Showroon Digital LG

Conoce el Showroon Digital LG

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Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

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Configurador LED

Configurador LED
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