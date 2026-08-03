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Residencial
Ahorro de Energía
- Monitorización del uso de la energía.
- Solución de energía renovable.
- Suministro eficiente de calefacción y agua caliente.
Utilidad
- Control de la aplicación LG ThinQ en cualquier momento y lugar.
- Fácil conexión al sistema de gestión doméstico.
Refrigeración de Confort
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