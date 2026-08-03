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HVAC
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Imagen de una familia pasándolo bien en una sala de estar.

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Una Forma Más Inteligente de Mantener la Eficiencia Energética en El Hogar

Residencial

  1. Ahorro de Energía

    - Monitorización del uso de la energía.
    - Solución de energía renovable.
    - Suministro eficiente de calefacción y agua caliente.

  2. Utilidad

    - Control de la aplicación LG ThinQ en cualquier momento y lugar.
    - Fácil conexión al sistema de gestión doméstico.

  3. Refrigeración de Confort

    - Perfecto equilibrio entre temperatura y humedad.
    - Confort personalizable.
    - Aire limpio.

An image of a house with four thumbnails of a living room, a bathroom, a bedroom, and a terrace.

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Imagen de una mujer leyendo en la cama con el aire acondicionado encendido.

Dormitorio

La temperatura y la humedad se equilibran automáticamente para crear condiciones de mayor confort.

Imagen de alguien accionando una unidad de aire acondicionado en el techo desde un smartphone.

Salón

Con la aplicación LG ThinQ, puede controlar su unidad en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Imagen de una unidad Multi V S instalada en la terraza exterior.

Baño

La bomba de calor aire-agua genera calefacción y agua caliente con una combinación de energía eléctrica y natural.

Imagen de una unidad Multi V S instalada en la terraza exterior.

Terraza

Aproveche al máximo su terraza con el sistema Multi V S compacto que permite ahorrar espacio.

Línea de Productos Para el Hogar

Multi-v-5

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Multi V S

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UNIDADES INTERIORES MULTI V

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Un único Split

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Multi Split

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Individual Controller

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Conozca Las Soluciones óptimas de LG Para Diferentes Tipos de Vivienda

  1. Casa Polo

    Complejo de casas adosadas de primera clase en Dubái.
    / Multi V S, unidades interiores.

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    Apartamentos de lujo en Los Ángeles.
    / Multi V, unidades interiores.

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  4. Condomínio del Lago

    Residencia de lujo en Río de Janeiro.
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Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

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