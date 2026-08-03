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HVAC
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Image of Ventilatoin solution being made in a building.

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Ventilador Recuperador de Energía (ERV)

El Ventilador Recuperador de Energía ERV de LG es una solución de ventilación eficaz para conseguir un aire interior más saludable. Usado en conjunto con su sistema de aire acondicionado, el ERV gestiona el intercambio de aire del exterior al interior filtrando además las partículas nocivas.

CaracterísticaSolución de aplicaciónLínea de modelos

¿ Por qué LG ERV?

La ventilación natural aumenta el consumo de energía, pero LG ERV proporciona aire fresco del exterior y reduce el aire interior contaminado.

An image showing the difference between Natural Ventilation and Energy Recovery Ventilation (ERV).

Ahorro de Energía
Operación Confortable
Fiabilidad

Interconexión de Sistema de Aire Acondicionado para Ahorrar Energía

ERV funciona junto con una unidad interior para ahorrar energía al operar de manera más eficiente que un sistema de ventilación solo.

An image of monitoring CO2 levels indoors.

Tecnología de Ahorro Energético

ERV funciona junto con una unidad interior para ahorrar energía al operar de manera más eficiente que un sistema de ventilación solo.

Operación Estacional Automatizada

LG ERV detecta la temperatura exterior y ajusta el funcionamiento según las condiciones meteorológicas, ahorrando un 6,1 % más de energía al año.

Sistema de Enfriamiento Nocturno

LG ERV extrae el calor interior y suministra aire fresco del exterior en las noches de verano para ahorrar un 5 % más de energía al año.

*'Operación estacional automatizada' en el control remoto.
*Función 'Enfriamiento gratuito nocturno' en el control remoto.

Operación Automática de CO

LG ERV reduce la pérdida de energía en un 4,6 % anual con el control automático de la velocidad del ventilador que se adapta a los niveles de CO.

Operación Suspendida

LG ERV ahorra reduce la pérdida de energía de calefacción y refrigeración en un 0,9 % anual al retrasar el funcionamiento del ERV para que el aire acondicionado y el ERV funcionen simultáneamente solo cuando sea necesario.

*Función 'Operación suspendida' en el control remoto.

*Basado en una simulación interna de LGE de un acondicionador de aire LG y LG ERV operando juntos, el intercambiador de calor ahorra hasta un 24 % más de energía que la ventilación natural y funciona con otras características de LG ERV para brindar un ahorro total de energía de hasta un 40 %. Los resultados pueden variar según el entorno. Condiciones de simulación: Basado en ERV (1,000CMH) + Multi V 5 (12hp) / 455m2 de espacio de oficina, Refrigeración 26 ℃ / Calefacción 21 ℃, e Quest 3.65 / Operación diaria en condiciones invernales.

Controle los Niveles de CO2 en Cualquier Momento

Un sensor de CO2 monitorea los niveles de CO2 en la habitación. El nivel de CO2 se muestra continuamente en la pantalla del control remoto con cable y aparece un indicador de alarma cuando los niveles superan las 900 ppm. El ERV usa esta información para controlar automáticamente las velocidades de los ventiladores.

An image of monitoring CO2 levels indoors.

Sistema de Purificación de Aire con Múltiples Filtros

Al instalar un filtro básico en la parte frontal del intercambiador de calor total y un filtro de grado ISO detrás del intercambiador de calor total, se reduce la entrada de polvo fino y contaminantes del exterior.

*ISO rate air filter is optional.

Sistema Purificador de Agua

La ERV puede eliminar eficazmente varias sustancias nocivas, como micropolvo y virus, a través de 3 pasos de purificación de aire. En el primer paso, el filtro básico que está instalado en la parte delantera y trasera del intercambiador de calor filtra las sustancias nocivas. Luego, el intercambiador de calor equipado con revestimiento antivirus bloquea la reproducción de virus nocivos. Además, el filtro de alta eficiencia (F7) instalado en la parte delantera del intercambiador de calor, el filtro opcional, bloquea entre el 80 y el 90% del polvo de un tamaño de 0,4 μm y puede eliminar el micropolvo.

An image of each filter.

Controle la Humedad de los Espacios

LG ERV DX tiene funciones de humidificación y deshumidificación, lo que lo convierte en una buena opción para espacios donde se necesita control de temperatura y humedad. La humedad también se puede monitorear a través del control remoto con cable.

An image of how indoor humidity is managed.

Alarma de Contaminación del Filtro

Si el polvo obstruye el filtro, aparece una alarma que le informa que el filtro está contaminado en la pantalla del control remoto. Luego puede reemplazar el filtro según los niveles reales de contaminación.

An image of filter contamination alarm.

An icon of a space where ERV solutions are possible.

An icon of a space where ERV solutions are possible.

La ERV es Una Solución Aplicable para

Línea de Modelos de la ERV

An image of ERV line up.

Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

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