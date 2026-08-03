La ERV puede eliminar eficazmente varias sustancias nocivas, como micropolvo y virus, a través de 3 pasos de purificación de aire. En el primer paso, el filtro básico que está instalado en la parte delantera y trasera del intercambiador de calor filtra las sustancias nocivas. Luego, el intercambiador de calor equipado con revestimiento antivirus bloquea la reproducción de virus nocivos. Además, el filtro de alta eficiencia (F7) instalado en la parte delantera del intercambiador de calor, el filtro opcional, bloquea entre el 80 y el 90% del polvo de un tamaño de 0,4 μm y puede eliminar el micropolvo.