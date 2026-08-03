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HVAC
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An image of a couple checking in with a receptionist at a hotel lobby.

An image of a couple checking in with a receptionist at a hotel lobby.

Una Forma Más Eficiente de Mantener su Hotel Acogedor

Hotel

Ahorro de Energía

- Calefacción y agua caliente gratis con tecnología de recuperación de calor.
- Evita el desperdicio de la energía con el contacto seco.
- Eficiencia energética de primera clase con tecnologías innovadoras.

Gestión Inteligente de la Energía

- Sistema de control central integrado con gestión inteligente.
- Compatible con el sistema de gestión de edificios existente.

Condición de Confort

- Mayor confort interior.
- Unidad interior tan silenciosa como una biblioteca.
- Controlador individual fácil de usar.

Imagen de un hotel con miniaturas de instalaciones públicas, piscina, habitación de huéspedes, vestíbulo y centro de control.

Imagen de un hotel con miniaturas de instalaciones públicas, piscina, habitación de huéspedes, vestíbulo y centro de control.

Imagen de un vestíbulo de hotel espacioso con el aire acondicionado encendido.

Vestíbulo y Recepción

La gran capacidad permite un suministro fiable de aire fresco a grandes espacios con techos altos.

Imagen de una habitación de huéspedes con el aire acondicionado encendido.

Habitación de Huéspedes

Relájese con poco ruido y un agradable aire acondicionado.

Tres imágenes de una cafetería, un restaurante y un gimnasio con aire acondicionado.

Instalaciones Públicas

Una variedad de unidades interiores permite soluciones personalizadas para diferentes espacios.

Imagen de un spa de hotel lleno de agua caliente.

Piscina y Cuarto de Baño

Calefacción y agua caliente gratis gracias a la tecnología de recuperación de calor.

Imagen de alguien utilizando monitores dobles para la gestión eficiente de la energía.

Solución Inteligente de Control Central

La gestión eficiente de la energía a través del controlador central inteligente de LG reduce los costes operativos.

Línea de Productos Para su Hotel

MULTI V 5

Multi V 5

MULTI V S

Multi V S

Multi V Indoor units

Unidades Interiores Multi V

Hot Water Solution (Hydro Kit)

Solución de Agua Caliente (Hydro Kit)

Solución de ventilación (ERV)

Solución de Ventilación (ERV)

Unidad de tratamiento del aire (UTA)

Unidad de Tratamiento Del Aire (UTA)

Enfriador

Enfriador

Soluciones de control

Soluciones de Control

Conozca Las Soluciones Optimas de LG Para Varios Tipos de Hoteles

  1. Lotte Hotels & Resorts

    La mejor marca de hotel moderno en Myanmar. / Multi V, enfriador, unidades interiores

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  2. Voyage Belek

    Un lujoso resort de 5 estrellas en Turquía. / Multi V, unidades interiores

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  3. Rydges Hotel

    La principal marca de hoteles de Australia y Nueva Zelanda. / Multi V, unidades interiores

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  4. Insula Alba Resort & Spa

    Un lujoso hotel de 5 estrellas en la costa de Grecia. / Multi V, kit Hydro, unidades interiores

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Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

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Descarga de recursos

Descarga de recursos
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Soporte técnico

Soporte técnico
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Información técnica

Información técnica