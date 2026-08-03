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Hotel
Ahorro de Energía
- Calefacción y agua caliente gratis con tecnología de recuperación de calor.
- Evita el desperdicio de la energía con el contacto seco.
- Eficiencia energética de primera clase con tecnologías innovadoras.
Gestión Inteligente de la Energía
- Sistema de control central integrado con gestión inteligente.
- Compatible con el sistema de gestión de edificios existente.
Conozca Las Soluciones Optimas de LG Para Varios Tipos de Hoteles
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