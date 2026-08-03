LG Electronics puede ofrecer pantallas con un brillo de 500 a 3000 cd/m², potenciadas por su tecnología única de panel de conmutación en el plano (IPS), lo que permite un funcionamiento 24/7. Gracias a la tecnología de IPS, las pantallas de LG ejecutan un tono y un brillo precisos, independientemente del ángulo del espectador, garantizando que los viajeros puedan ver la información desde cualquier parte en una fila larga para prepararse a tiempo para los siguientes procedimientos, como el ingreso y el despacho de aduana. Además, con la confiabilidad del producto de LG, los socios globales y las redes de servicios globales, no solo podrías controlar/gestionar las pantallas y la información de manera eficiente en el momento oportuno, sino también comunicarte con los pasajeros al mostrarles videos e imágenes que llamen su atención con fines comerciales.