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Transporte3

Paquete de inversor individual3

Transporte

LG Electronics ofrece experiencias visuales excepcionales para los pasajeros, mientras mejora la eficacia de la gestión. La señalización digital exclusiva de LG es tu solución óptima para la calidad de imagen más alta y un formato flexible. Trabajamos para superar tus expectativas.

 

Transporte

Descubra las soluciones profesionales de paneles informativos de LG para la industria del transporte. Una experiencia única para dar a sus viajeros información, entretenimiento y publicidad con soluciones flexibles para todos los espacios.

El Pasajero DiceEl Pasajero Dice

Lo que los pasajeros necesitan es información actualizada ofrecida con una visibilidad clara.

Cuando se trata de la experiencia del usuario, el acceso veloz a la información precisa es uno de los elementos más cruciales. Con los visitantes entrando y saliendo todo el día y buscando la información correcta sobre el transporte (pasajero) en cada esquina de las zonas de salida, las puertas de embarque y las llegadas, ofrecer información actualizada con una visibilidad clara se torna una parte importante de la satisfacción de las necesidades básicas del viajero.

Los Directores De Ti Dicen

Necesito durabilidad, estabilidad y confiabilidad para un uso a largo plazo. La compatibilidad también es importante para una integración fácil en la infraestructura de TI existente.

Los directores de TI dicen1
Elegir una señalización digital estable es todo cuando se trata de ocuparse de los avances de TI y del uso económico a largo plazo. La señalización digital debe ser compatible con otros dispositivos y sistemas, y debe instalarse fácilmente, ya que la infraestructura de TI y el sistema de red dentro de una empresa se conectan de formas muy complicadas.

Por Qué Elegir La Pantalla De Información Lg

LG Electronics ofrece soluciones de señalización digital para el transporte público para mejorar la experiencia de los usuarios y, también, de los proveedores de servicios de transporte. LG Electronics mira hacia adelante constantemente, desafiando a sus empleados para que se les ocurran soluciones más innovadoras e interesantes para mejorar las vidas de los consumidores.

LG Electronics puede ofrecer pantallas con un brillo de 500 a 3000 cd/m², potenciadas por su tecnología única de panel de conmutación en el plano (IPS), lo que permite un funcionamiento 24/7. Gracias a la tecnología de IPS, las pantallas de LG ejecutan un tono y un brillo precisos, independientemente del ángulo del espectador, garantizando que los viajeros puedan ver la información desde cualquier parte en una fila larga para prepararse a tiempo para los siguientes procedimientos, como el ingreso y el despacho de aduana. Además, con la confiabilidad del producto de LG, los socios globales y las redes de servicios globales, no solo podrías controlar/gestionar las pantallas y la información de manera eficiente en el momento oportuno, sino también comunicarte con los pasajeros al mostrarles videos e imágenes que llamen su atención con fines comerciales.

Área de recopilación de información

Salidas, puertas de embarques, etc.

ÁRea De Recopilación De Información

Las pantallas visuales brindan eficiencia y predictibilidad a los proveedores de servicios de transporte y a los pasajeros. La visibilidad clara y los ángulos de visión son fundamentales para mostrar información, como los datos de los vuelos y las direcciones en cualquier condición climática.

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LG Ultra Slim

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LG Ultra Stretch

Área de fila

Mostrador de boletos, inspección de inmigración, retiro de compras libres de impuestos, mesa de recogida de equipaje, etc.

ÁRea De Fila

Los momentos que menos se disfrutan en los aeropuertos, las plataformas y las estaciones son durante las esperas largas. La pared de video casi perfecta de LG, Ultra Stretch para la facilidad de orientación y las pantallas UHD mejoran la experiencia al hacer la fila con sus distintos formatos de pantalla e imágenes inmersivas.

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LG Ultra Slim

LSCB015

88BH5F

LG Ultra Stretch

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Área de paso de tráfico alto

Áreas de transferencia, corredores, etc.

 

ÁRea De Paso De Tráfico Alto

La transferencia puede ser problemática con los pasajeros que se mezclan en las áreas concurridas. La señalización digital de LG ofrece una solución adecuada para todos los corredores largos. La señalización táctil de LG guía a los pasajeros de formas más interactivas con conveniencia, y las pantallas Ultra Stretch delgadas y elegantes con calidad UHD se pueden instalar en cielorrasos para brindar información exacta.

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LG Ultra Slim

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LG Ultra Stretch

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Espacio de venta minorista

Tiendas libres de impuestos, cafeterías

 

Espacio De Venta Minorista

Las pantallas inmersivas atraen a los clientes al área comercial con una calidad de imagen clara y vívida. LG Electronics ofrece diversos factores de forma, como OLED, LED y Ultra Stretch con una calidad de producto extraordinaria y brinda información de manera eficaz.

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LG Ultra Slim

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88BH5F

LG lámina LED transparente

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Espacio abierto

Salón central de salidas/llegadas, sala, área de descanso

 

Espacio Abierto

Las pantallas inmersivas atraen a los clientes al área comercial con una calidad de imagen clara y vívida. LG Electronics ofrece diversos factores de forma, como OLED, LED y Ultra Stretch con una calidad de producto extraordinaria y brinda información de manera eficaz.

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LG Ultra Slim

LSCB015

88BH5F

LG lámina LED transparente

LAT240

A bordo

Tiendas libres de impuestos, cafeterías

 

A bordo

La señalización digital de LG con una alta confiabilidad del producto puede observarse al abordar un tren, un subte y una aeronave.

Estación

Parada de autobús, estación de tren/subte

 

Estación

La señalización digital de LG también es ideal para los ambientes exteriores o en semiexteriores. La señalización de alto brillo puede instalarse en condiciones climáticas adversas, con una confiabilidad robusta del producto, y la pantalla IPS ofrece imágenes claras de manera uniforme. Además, brinda información exacta en tiempo real sobre la hora estimada de salida/llegada mediante una gestión del contenido más fácil.

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LG versátil

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Serie XE4F

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86XE3ES1-B

Serie XE3FS-B

86XE3ES1-B

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Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

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Configurador LED

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