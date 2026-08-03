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HVAC
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Un único Split

Un sistema de aire acondicionado LG Single Split es una opción ideal para varias tiendas minoristas. Su compatibilidad con una amplia gama de unidades interiores eleva la comodidad del espacio y proporciona una eficiencia energética óptima y un rendimiento confiable.

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¿Qué es un único Split? Características claveLínea de productosPreguntas frecuentes

¿Que es un único split?

Sistema de División Única

Un Sistema de división única, caracterizado principalmente por una unidad interior y una exterior, es excepcionalmente compacto y silencioso. Esta combinación eficiente permite un ahorro de energía óptimo y un control climático ideal para cualquier espacio.

Características clave

Desde la perspectiva de una hormiga, se despliega una cafetería adornada con sillas, mesas y plantas, mientras en el techo se despliega un casete redondo LG.

Compatibilidad Flexible

Una sola unidad exterior se conecta perfectamente con una amplia gama de unidades interiores, lo que permite una variedad de opciones de diseño estético que mejoran el atractivo único y la atmósfera confortable del espacio.

La unidad exterior Smart Inverter de LG se presenta con una sección ampliada en el centro, que revela el complejo interior del compresor Smart Inverter.

Ahorro de Energía.

A diferencia de los compresores convencionales, el LG Smart Inverter Compressor ajusta inteligentemente el flujo de aire para una comodidad óptima y ahorro de energía, independientemente de las condiciones externas.

En el fondo, las fábricas emiten un humo oscuro, mientras a la derecha se ve un Smart Inverter de LG, encerrado en una caja transparente con un escudo metálico.

Fiabilidad

La consistencia del potente rendimiento de un sistema Single Split se mantiene incluso en condiciones adversas, como suministro de energía irregular y condiciones climáticas extremas.

LG ThinQ

LG ThinQ

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* Tenga en cuenta que puede ser necesario un módem WiFi, dependiendo de su ubicación.

Línea de productos

Cassette 4 Vías

CASSETTE 4 VÍAS

Cassette Redondo

CASSETTE REDONDO

Cassette Dual Vane

Cassette Dual Vane

Ducto oculto

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Suspendido de techo

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* La linea de productos puede variar según el país.

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Qué es un aire acondicionado inverter y cómo funciona?

A.

Un inversor de CA puede ajustar la velocidad del motor del compresor para regular la temperatura. En comparación con un compresor de velocidad fija, un compresor de velocidad variable es mejor conocido por su mayor eficiencia energética y menor ruido.

Q.

¿Qué es la tecnología Fin y qué importancia tiene?

A.

La tecnología de aletas está diseñada para mejorar la resistencia a la corrosión, protegiendo los serpentines del condensador del aire acondicionado contra la corrosión y el óxido. Las siguientes tecnologías aumentan significativamente la eficiencia de enfriamiento y la longevidad de los aires acondicionados.
- Tecnología Gold Fin: El exclusivo revestimiento anticorrosión de color dorado se aplica a la aleta del intercambiador de calor. La tecnología Gold Fin asegura que el intercambiador de calor sea más duradero y la superficie sea más resistente a la corrosión durante mucho más tiempo.
- Tecnología Black Fin: el revestimiento negro con resina epoxi mejorada se aplica a las unidades externas del aire acondicionado para una fuerte protección contra diversas condiciones externas corrosivas, como la contaminación por sal y la contaminación del aire, incluidos los humos.

Q.

¿Un sistema Single Split requiere mantenimiento?

A.

Un sistema dividido único necesita un mantenimiento regular. Esto incluye una limpieza exhaustiva del filtro cada año para ayudarlos a funcionar de manera más eficiente y reducir los costos de funcionamiento. Las tecnologías superiores de compresores de LG respaldan un rendimiento estable en una amplia gama de temperaturas.

Q.

¿Dónde debo instalar la unidad interior de un sistema Single Split?

A.

A. Cassette montado en el techo
Un tipo casete montado en el techo ofrece una excelente idoneidad para uso comercial, incluso en cafeterías, panaderías y tiendas de ropa. Para un confort ambiental ideal, se recomienda instalar la unidad en una ubicación central en el techo.
B. Conducto oculto en el techo
Un conducto oculto en el techo permite la refrigeración simultánea de varias habitaciones, como oficinas u hoteles. Es mejor instalar el conducto en lo alto de la pared o en el techo, libre de obstrucciones que puedan bloquear la ventilación.
C. Unidad de suelo
Para garantizar un flujo de aire óptimo, lo ideal es instalar una unidad de piso orientada en la misma dirección que una ventana y la ventilación debe mantenerse libre de obstrucciones.
D. Unidad montada en la pared
Para una instalación ideal de una unidad montada en la pared, colóquela en el centro de la habitación, cerca del techo, sin obstrucciones que bloqueen la ventilación.

Q.

¿Cuál es la diferencia entre división única y división múltiple?

A.

Un Single Split se refiere a un sistema de aire acondicionado en el que una unidad interior está emparejada con una unidad exterior. Un sistema Multi Split, por otro lado, permite que varias unidades interiores funcionen con una unidad exterior.

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Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

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