A. Cassette montado en el techo

Un tipo casete montado en el techo ofrece una excelente idoneidad para uso comercial, incluso en cafeterías, panaderías y tiendas de ropa. Para un confort ambiental ideal, se recomienda instalar la unidad en una ubicación central en el techo.

B. Conducto oculto en el techo

Un conducto oculto en el techo permite la refrigeración simultánea de varias habitaciones, como oficinas u hoteles. Es mejor instalar el conducto en lo alto de la pared o en el techo, libre de obstrucciones que puedan bloquear la ventilación.

C. Unidad de suelo

Para garantizar un flujo de aire óptimo, lo ideal es instalar una unidad de piso orientada en la misma dirección que una ventana y la ventilación debe mantenerse libre de obstrucciones.

D. Unidad montada en la pared

Para una instalación ideal de una unidad montada en la pared, colóquela en el centro de la habitación, cerca del techo, sin obstrucciones que bloqueen la ventilación.