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Un único Split
Un sistema de aire acondicionado LG Single Split es una opción ideal para varias tiendas minoristas. Su compatibilidad con una amplia gama de unidades interiores eleva la comodidad del espacio y proporciona una eficiencia energética óptima y un rendimiento confiable.
¿Que es un único split?
Características clave
* Tenga en cuenta que puede ser necesario un módem WiFi, dependiendo de su ubicación.
Línea de productos
* La linea de productos puede variar según el país.
Preguntas Frecuentes
Q.
¿Qué es un aire acondicionado inverter y cómo funciona?
A.
Un inversor de CA puede ajustar la velocidad del motor del compresor para regular la temperatura. En comparación con un compresor de velocidad fija, un compresor de velocidad variable es mejor conocido por su mayor eficiencia energética y menor ruido.
Q.
¿Qué es la tecnología Fin y qué importancia tiene?
A.
La tecnología de aletas está diseñada para mejorar la resistencia a la corrosión, protegiendo los serpentines del condensador del aire acondicionado contra la corrosión y el óxido. Las siguientes tecnologías aumentan significativamente la eficiencia de enfriamiento y la longevidad de los aires acondicionados.
- Tecnología Gold Fin: El exclusivo revestimiento anticorrosión de color dorado se aplica a la aleta del intercambiador de calor. La tecnología Gold Fin asegura que el intercambiador de calor sea más duradero y la superficie sea más resistente a la corrosión durante mucho más tiempo.
- Tecnología Black Fin: el revestimiento negro con resina epoxi mejorada se aplica a las unidades externas del aire acondicionado para una fuerte protección contra diversas condiciones externas corrosivas, como la contaminación por sal y la contaminación del aire, incluidos los humos.
Q.
¿Un sistema Single Split requiere mantenimiento?
A.
Un sistema dividido único necesita un mantenimiento regular. Esto incluye una limpieza exhaustiva del filtro cada año para ayudarlos a funcionar de manera más eficiente y reducir los costos de funcionamiento. Las tecnologías superiores de compresores de LG respaldan un rendimiento estable en una amplia gama de temperaturas.
Q.
¿Dónde debo instalar la unidad interior de un sistema Single Split?
A.
A. Cassette montado en el techo
Un tipo casete montado en el techo ofrece una excelente idoneidad para uso comercial, incluso en cafeterías, panaderías y tiendas de ropa. Para un confort ambiental ideal, se recomienda instalar la unidad en una ubicación central en el techo.
B. Conducto oculto en el techo
Un conducto oculto en el techo permite la refrigeración simultánea de varias habitaciones, como oficinas u hoteles. Es mejor instalar el conducto en lo alto de la pared o en el techo, libre de obstrucciones que puedan bloquear la ventilación.
C. Unidad de suelo
Para garantizar un flujo de aire óptimo, lo ideal es instalar una unidad de piso orientada en la misma dirección que una ventana y la ventilación debe mantenerse libre de obstrucciones.
D. Unidad montada en la pared
Para una instalación ideal de una unidad montada en la pared, colóquela en el centro de la habitación, cerca del techo, sin obstrucciones que bloqueen la ventilación.
Q.
¿Cuál es la diferencia entre división única y división múltiple?
A.
Un Single Split se refiere a un sistema de aire acondicionado en el que una unidad interior está emparejada con una unidad exterior. Un sistema Multi Split, por otro lado, permite que varias unidades interiores funcionen con una unidad exterior.
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