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Commercial Display
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LED Signage Exterior

Conoce los distintos modelos de LG disponibles con distintos diseños de carcasas para uso exterior como en

estadios y anuncios en exterior y pantallas públicas. Enriquece la experiencia del cliente con la calidad de

imagen superior y la mejor seguridad del mundo.

Serie Versatile

La serie Versatile se puede instalar con facilidad en diversos espacios exteriores como una solución

para la renta. Facilita el mantenimiento sencillo ya que no requiere herramientas adicionales para

reemplazar el módulo LED o la unidad de energía/datos. También se brinda una opción de esquina de

90°.

Más Información

Serie Versatile

Serie Ultra Light

Serie Ultra Light

Con un diseño ligero, la Serie Ultra Light se puede componer

fácilmente de una pantalla grande sin generar una carga pesada a

la estructura de instalación. Se brinda una opción de esquina de

90° para una instalación de ángulo derecho sin problemas.

Serie Ultra Light Más información
LED Tipo Malla, LG Mesh LED

Serie Dooh

La serie DOOH presenta en su diseño una estructura delgada, adecuado para diversas aplicaciones y fabricado con materiales de primera calidad para su uso en exteriores.

Serie Dooh Más información

Serie Seaside

Pantalla LED de exterior para entornos marítimos.

Serie Seaside1

Serie Ultra High Brightness1

Serie Ultra High Brightness

La serie Ultra High Brightness está recomendada para

instalaciones fijas en exteriores que requieren de gran

luminosidad y alto contraste.

Serie Ultra High Brightness Más Información
LG Mesh LED1

LG Mesh LED

LG Mesh LED es flexible, ligero, fácil de instalar y mantener. La estructura flexible se puede combinar libremente en varios tipos de fachada. Crea una arquitectura creativa y artística preservando el aspecto original del edificio.

LG Mesh LED Más información
Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

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Configurador LED

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Descarga de recursos

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