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LED Signage Exterior
Conoce los distintos modelos de LG disponibles con distintos diseños de carcasas para uso exterior como en
estadios y anuncios en exterior y pantallas públicas. Enriquece la experiencia del cliente con la calidad de
imagen superior y la mejor seguridad del mundo.
Serie Versatile
La serie Versatile se puede instalar con facilidad en diversos espacios exteriores como una solución
para la renta. Facilita el mantenimiento sencillo ya que no requiere herramientas adicionales para
reemplazar el módulo LED o la unidad de energía/datos. También se brinda una opción de esquina de
90°.
Serie Versatile
Serie Seaside
Pantalla LED de exterior para entornos marítimos.
Serie Seaside1