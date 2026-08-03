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Pantalla LED Ultraligera serie GSCD069
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del modelo
GSCD069-GN
PARÁMETROS FÍSICOS
Configuración de píxeles
Single SMD
Distancia entre píxeles
6.94
Resolución del módulo (An. x Al.)
72x36
Medidas del módulo (An. x Al., mm)
500x250
Peso por módulo (kg)
1.3
N.º de módulos por bastidor (An. x Al.)
2x4
Resolución del bastidor (An. x Al.)
144x144
Medidas del bastidor (An. x Al. x Pr.) (mm)
1,000x1,000x84.4
Superficie del bastidor (m2)
1
Peso por bastidor (kg/unidad)
18.5
Peso por metro cuadrado (kg/m2)
18.5
Densidad física de píxeles (píxeles/㎡)
20,736
Planitud del bastidor (mm)
±0.5
Material del bastidor
Extrusion Aluminum
Acceso al servicio
Front or Rear (select one only)
ESPECIFICACIONES ÓPTICAS
Brillo máx. (después de la calibración, nits)
5,000
Temperatura del color (K)
3,200~9,300
Ángulo de visión (horizontal)
160
Ángulo de visión (vertical)
134
Uniformidad del brillo
0.97
Uniformidad del color
±0.003Cx,Cy
Relación de contraste
6,000:1
Profundidad de procesamiento (bit)
16 (HDR10, HDR10 Pro)
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Consumo energético (W/Bastidor, máx.)
680
Consumo energético (W/Bastidor, medio)
226
Consumo energético (W/m2, máx.)
680
Disipación del calor (BTU/h/Bastidor, Máx.)
2,320
Disipación del calor (BTU/h/Bastidor, medio)
771
Disipación del calor (BTU/h/m2, Máx.)
2,320
Alimentación (V)
100 to 240
Frecuencia de fotogramas (Hz)
50 / 60
Tasa de actualización (Hz)
3,840
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS
Temperatura de funcionamiento (℃)
-30℃ to +50℃
Humedad de funcionamiento
10~99%RH
Índice IP Frontal
IP65
Índice IP Trasero
IP65
Vida útil del LED (brillo medio)
100,000
ESTÁNDAR
Certificación
CE, FCC, ETL
ENTORNO
Entorno
RoHS
CONTROLADOR
Controlador
CVCA
CORTE DE ESQUINA A 90 GRADOS
Corte de esquina a 90 grados
O