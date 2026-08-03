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HVAC
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Imagen de una enfermera sonriendo a un paciente.

Imagen de una enfermera sonriendo a un paciente.

Tratamiento Del Aire Interrumpido Para la Salud y El Confort

Hospital

Confort y Seguridad

- Control preciso de la temperatura y la humedad.
- Control de flujo de aire individual para los pacientes.
- Aire limpio en. todos los espacios.
- Sistema de purificación de aire de 3 pasos para un ambiente higiénico.

Ahorro Inteligente de Energía

- Gestión y monitorización de la energía a través del sistema de control central.
- Calefacción y agua de suministro a través de recuperación de residuos de calor.
- Línea de productos de climatización (VRF, enfriador) de alta eficiencia de primera clase.

Imagen de un hospital con miniaturas de habitación de paciente, áreas comunes, quirófano, sala de radiología y centro de control.

Imagen de un hospital con miniaturas de habitación de paciente, áreas comunes, quirófano, sala de radiología y centro de control.

Imagen de aire acondicionado con tres filtros en el techo y una habitación de paciente con el aire acondicionado encendido.

Habitación Del Paciente

La solución de aire acondicionado diverso limpia el aire para el cuidado del paciente con seguridad, manteniendo un entorno agradable al estándar global*.

*Estándar ASHRAE: 20~24 °C, 30~60 % HR

Imagen de un quirófano en un hospital.

Quirófano y Sala de Radiología

Por seguridad, todos los ajustes de temperatura, humedad y presión del aire se pueden ajustar y mantener para las salas de especialidades.

Imagen de áreas comunes con el aire acondicionado encendido.

Áreas Comunes

Los grandes espacios con más gente pueden hacerse cómodos con aire limpio.

Imagen de alguien utilizando monitores dobles para la gestión de la energía estacional.

Solución Inteligente de Control Central

La gestión y la monitorización de la energía estacional y el funcionamiento flexible reducen el uso de energía y los costes operativos.

Línea de Productos Para Hospitales

  1. Multi V 5
  2. Multi V Water IV
  3. Unidades Interiores Multi V
  4. Solución de agua caliente (Hydro Kit)
Solución De Ventilación (ERV)

Solución De Ventilación (ERV)

Unidad De Tratamiento Del Aire (UMA)

Unidad De Tratamiento Del Aire (UMA)

Enfriador

Enfriador

Soluciones de control

Soluciones de control

Conozca Las Soluciones Optimas de LG Para Varios Tipos de Hospitales

  1. Hospital Sirio-Libanés

    Las instalaciones de atención sanitaria más conocidas de Sudamérica.
    / Multi V, UTA, Hydro Kit, unidades interiores.

    Más información

  2. Hospital General de Latacunga

    El mejor hospital nacional de Ecuador.
    / Multi V, UTA, unidades interiores.

    Más información

  3. Hospital Preethi

    El centro sanitario más reputado y avanzado del sur de Tamil Nadu.
    / Multi V, UTA, unidades interiores.

    Más información

  4. Mijn Centrum Voor Medische Zorg

    Centro médico en Brunssum, Países Bajos.
    / Multi V, kit Hydro, unidades interiores.

    Más información
Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

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