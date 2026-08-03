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Hospital
Confort y Seguridad
- Control preciso de la temperatura y la humedad.
- Control de flujo de aire individual para los pacientes.
- Aire limpio en. todos los espacios.
- Sistema de purificación de aire de 3 pasos para un ambiente higiénico.
*Estándar ASHRAE: 20~24 °C, 30~60 % HR
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