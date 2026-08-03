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Enfriador
Diseñadas para proporcionar una refrigeración eficaz incluso en los edificios e instalaciones más grandes, las soluciones de aire acondicionado central de Agua helada de LG son ideales para instalaciones industriales como centrales eléctricas y fábricas, así como para la refrigeración de distritos.