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HVAC
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Chiller de Absorción de Agua Caliente1

Chiller de Absorción de Agua Caliente1

Chiller de Absorción de Agua Caliente

Chiller de absorción de Agua Caliente

El chiller de absorción de agua caliente utiliza mayormente una fuente de calor en lugar de electricidad para llevar a cabo el proceso de refrigeración. Altamente recomendado en industrias en donde se pueda aprovechar el calor residual de sus procesos productivos.

ResumenLíneaInformación de Compra
Chiller de absorción de agua caliente1

Chiller de Absorción de Agua Caliente

El Chiller de absorción de agua caliente utiliza mayormente una fuente de calor en lugar de electricidad para llevar a cabo el proceso de refrigeración. Altamente recomendado en industrias en donde se pueda aprovechar el calor residual de sus procesos productivos.

Control de la concentración de absorbentes1

Sistema de Control de La Concentración del Absorbente

Para evitar fallas en el sistema en posibles cortes del suministro eléctrico, nuestra lógica de control de protección de cristalización, trabaja para mantener un balance en la concentración de absorbente.

Comodidad De La Instalación de Primer Nivel

La división en tres partes permite una fácil instalación en lugares estrechos como en las zonas de reforma y renovación.

Fácil Limpieza de Las Tuberías

Cuando se limpian las tuberías, solo se puede abrir la tapa de la caja de agua sin desconectar las tuberías.

Control Digital de Presión

El medidor de presión digital se usa para monitorizar la presión del interior del refrigerador en tiempo real. El nivel de vacío se ajusta y guarda automáticamente. Los datos guardados pueden utilizarse para controlar y diagnosticar las fugas con precisión y rapidez.

Control Central Optimizado

Las soluciones de control como ACP y AC Smart permiten una fácil monitorización y habilitan el control remoto para gestionar varios modelos de climatización en cualquier lugar.

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Línea de Chillers de Absorción de Agua Caliente

Línea de chillers de absorción de agua caliente1

Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

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