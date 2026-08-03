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Chiller de absorción de Agua Caliente
El chiller de absorción de agua caliente utiliza mayormente una fuente de calor en lugar de electricidad para llevar a cabo el proceso de refrigeración. Altamente recomendado en industrias en donde se pueda aprovechar el calor residual de sus procesos productivos.
Comodidad De La Instalación de Primer Nivel
La división en tres partes permite una fácil instalación en lugares estrechos como en las zonas de reforma y renovación.
Control Digital de Presión
El medidor de presión digital se usa para monitorizar la presión del interior del refrigerador en tiempo real. El nivel de vacío se ajusta y guarda automáticamente. Los datos guardados pueden utilizarse para controlar y diagnosticar las fugas con precisión y rapidez.
Línea de Chillers de Absorción de Agua Caliente
Línea de chillers de absorción de agua caliente1