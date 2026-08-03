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HVAC
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Enfriador Centrífugo sin Aceite

El enfriador sin aceite de LG reduce los costes operativos y aumenta la eficiencia energética con una estructura de tubos simplificada. Experimente un práctico y eficiente sistema de enfriamiento con la exclusiva tecnología de dos rodamientos magnéticos y de aire.

ResumenLíneaInformación De Compra
Mejora de la eficiencia de la carga parcial1

Mejora De La Eficiencia De La Carga Parcial

Es posible controlar con precisión hasta 0,1 Hz ajustando el número de rotaciones a través del control de frecuencia según la carga. El control de precisión mejora la eficiencia de la carga parcial en un 51% en comparación con el modelo de dos etapas que funciona a una velocidad fija, ahorrando energía y costes.

*25% de carga parcial, basado en una unidad de 500RT en condición ARHI.

Rodamiento Magnético

La tecnología de rodamientos magnéticos sin contacto ha mejorado la pérdida de lubricación y la eficiencia energética. Además, se instala el SAI en línea para proporcionar energía de emergencia durante los apagones repentinos con el fin de mantener la rotación del eje y proteger el rodamiento para que funcione de forma estable.

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Rodamiento de Aire

La exclusiva tecnología de rodamientos de aire de LG reduce la pérdida de fricción y mejora la eficiencia general. Debido a que es avanzada, la tecnología de rodamientos de aire se aplica en diversos sectores como el industrial y el aeronáutico.

Simplificación de los tubos1

SimplificacióN De Los Tubos

El enfriador sin aceite ha simplificado la estructura de las tuberías eliminando las piezas relacionadas con el aceite. No hay necesidad de sustituir el aceite o los filtros, por lo que los usuarios pueden ahorrar tiempo y dinero al mismo tiempo.

Bajo nivel sonoro1

Bajo Nivel Sonoro

Al simplificar la estructura del compresor y eliminar la causa del ruido, se puede aplicar a zonas que precisen poca vibración y poco ruido, reduciéndolo hasta 73 dB(A).

Control central optimizado1

Control Central Optimizado

Las soluciones de control como ACP y AC Smart permiten una fácil monitorización y habilitan el control remoto para gestionar varios modelos de climatización en cualquier lugar.

Control Central Optimizado Contáctenos
Línea de refrigeradores sin aceite1

LíNea De Refrigeradores Sin Aceite

Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

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