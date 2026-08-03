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Enfriador Centrífugo sin Aceite
El enfriador sin aceite de LG reduce los costes operativos y aumenta la eficiencia energética con una estructura de tubos simplificada. Experimente un práctico y eficiente sistema de enfriamiento con la exclusiva tecnología de dos rodamientos magnéticos y de aire.
*25% de carga parcial, basado en una unidad de 500RT en condición ARHI.
Rodamiento Magnético
La tecnología de rodamientos magnéticos sin contacto ha mejorado la pérdida de lubricación y la eficiencia energética. Además, se instala el SAI en línea para proporcionar energía de emergencia durante los apagones repentinos con el fin de mantener la rotación del eje y proteger el rodamiento para que funcione de forma estable.