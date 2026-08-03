*Prueba de pulverización de ácido acético en agua de mar con un pH de 2,8 a 3,0.

*Después de 1000 horas, se comprueba la adherencia de las aletas y se realiza una prueba de fuga de 4,5 MPa. Se utiliza un ventilador helicoidal, que debe tener un flujo de aire adecuado. También debe ejercer la fuerza adecuada para la velocidad de rotación y funcionar de manera estable en la prueba de equilibrio.