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Enfriador de Tornillo Refrigerado por Aire
El enfriador de tornillo refrigerado por aire LG está equipado con un intercambiador de calor resistente a la corrosión, un condensador de alta eficiencia y una amplia paleta de persiana para mejorar la transferencia de calor.
Evaporador de Carga de Alta Eficiencia
Mediante la aplicación de un sistema de distribución de refrigerante de tipo gravitacional, se proporciona un funcionamiento fiable y se mejora la eficiencia de la evaporación optimizando la disposición del eliminador y del tubo evaporador.
Condensador de alta Eficiencia y Aleta de La Rejilla Ancha*
La estructura del condensador en forma de V permite aumentar el área de transferencia de calor en comparación con el modelo convencional de tipo W. La eficiencia de la transferencia de calor mejora considerablemente en comparación con el producto convencional gracias al uso de una aleta ancha en la rejilla.
*Prueba de pulverización de ácido acético en agua de mar con un pH de 2,8 a 3,0.
*Después de 1000 horas, se comprueba la adherencia de las aletas y se realiza una prueba de fuga de 4,5 MPa. Se utiliza un ventilador helicoidal, que debe tener un flujo de aire adecuado. También debe ejercer la fuerza adecuada para la velocidad de rotación y funcionar de manera estable en la prueba de equilibrio.
Peso y Tamaño Reducidos
Se puede ahorrar un valioso espacio en el suelo reduciendo el área de instalación y el peso.
Reducción Del Ruido
Permite minimizar la turbulencia en la toma de entrada y reducir el ruido al impedir la salida.
Sistema de Almacenamiento Térmico de Hielo de Alta Eficiencia
El sistema de almacenamiento térmico de hielo enfría el área interior durante el día y produce hielo durante la noche. Esta solución aplicada permite una instalación de productos y un consumo de energía más eficientes.