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Enfriador Scroll Inverter condensado por Aire
Enfriador Scroll Inverter condensado por aire LG está equipado con dos compresores invertidos que se aplican en los productos VRF, lo que permite un mayor rango de operación.
Compresor de Doble Inversor
El compresor de doble inversor permite un amplio rango de operación de 15 a 120 Hz.
HIPOR™ Aplicada
La tecnología HIPOR™ aumenta la eficiencia del compresor devolviendo directamente el aceite al compresor.
Diseño modular
El diseño modular permite una instalación flexible según el espacio, y un control práctico.
Control Estable
La tecnología de control del inversor permite un control estable de la temperatura del agua de salida.
Función de Control Remoto Hasta 500m
El controlador HMI puede instalarse por separado y controlar el enfriador en la sala de control.