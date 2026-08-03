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HVAC
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Pareja de compras en un centro comercial con bolsas de colores.

Pareja de compras en un centro comercial con bolsas de colores.

Haga Que la Estancia de Sus Compradores Sea Más Cómoda

Espacios Comerciales

Ahorro de Energía

- Medición eficiente del uso de la energía para cada cliente. - Ventilación y enfriamiento eficientes para minimizar el coste operativo.

Entorno de Confort

- Aire fresco con ventilación y refrigeración.
- Refrigeración con amplia cobertura.

Gestión Eficaz

- Ofrece tanto control individual como central.
- Fácil gestión a través de un smartphone.

Vertical-Solution-Page-Office-03-Space-USP-Desktop

Vertical-Solution-Page-Office-03-Space-USP-Desktop

Imagen del área de restauración de un centro comercial con el aire acondicionado encendido.

Zona de Comidas

Una ventilación eficaz permite a los clientes disfrutar de sus comidas en un entorno agradable sin preocuparse por el olor de la comida.

Tres imágenes de una tienda de ropa, una joyería y un restaurante con el aire acondicionado encendido.

Comercio Minorista

Varias unidades interiores ofrecen un control personalizado para la instalación natural de la tienda para cada entrada.

Imagen de un atrio de un centro comercial con el aire acondicionado encendido.

Areas Comerciales

Conserve las condiciones óptimas en todo momento a través de una calefacción y refrigeración suaves, incluso en lugares concurridos.

Imagen de alguien utilizando monitores dobles para la gestión eficiente de la energía.

Control y Gestión de la Energía Inteligentes

El control y la gestión de la energía eficientes de todos los espacios del centro comercial reduce los costes operativos.

Línea de Productos Para El Centro Comercial

MULTI V 5

Multi V 5

Unidades interiores Multi V

Unidades Interiores Multi V

Unidad de tratamiento del aire (UTA)

Unidad de Tratamiento del Aire (UTA)

Enfriador

Enfriador

Soluciones de control

Soluciones de Control

Conozca Las Soluciones Optimas de LG Para Varios Tipos de Centros Comerciales

SM Mall

La mayor cadena de centros comerciales de Filipinas. / Enfriador, ventiloconvector.

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Kalina Mall

Gran centro comercial en el este de Rusia.
/ Enfriador, Multi V, UTA.

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Pick n Pay

Centro comercial de grandes dimensiones en Johannesburgo. / Enfriador, Multi V, UTA.

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Centro Comercial de Cresta

El ambicioso centro comercial de Sudáfrica.
/ Multi V, UTA.

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Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

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Descarga de recursos

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Soporte técnico

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