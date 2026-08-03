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HVAC
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Multi Split

Un sistema Multi Split es un aire acondicionado compacto pero potente con una sola unidad exterior que soporta simultáneamente varias unidades interiores. Es un extraordinario todoterreno en cuanto a ahorro de espacio, estilo y eficiencia energética.

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¿Qué es Multi Split ?Características claveLínea de productosPreguntas frecuentesContáctanos para comprar

¿Qué es Multi Split ?

Una vista en sección de la casa muestra las tuberías azules de una unidad Smart Inverter de LG que serpentean por la casa, conectando tres unidades interiores en cada habitación.

Sistema Multi Split

Cada unidad interior de un sistema Multi Split se puede controlar de forma independiente, lo que le permite personalizar la refrigeración y la calefacción en diferentes habitaciones.

Características clave

Desde la perspectiva de una hormiga, se despliega una cafetería adornada con sillas, mesas y plantas, mientras en el techo se despliega un casete redondo LG.

Ahorro de Espacio

Libere el área que alguna vez estuvo ocupada por pilas de unidades exteriores. Con un sistema Multi Split, la instalación requiere un espacio mínimo ya que solo necesita una unidad exterior para soportar varias unidades interiores.

La unidad exterior Smart Inverter de LG se presenta con una sección ampliada en el centro, que revela el complejo interior del compresor Smart Inverter.

Instalación Flexible

El cuerpo delgado de las unidades interiores de diseño compacto, particularmente el casete de 1 vía, ocupa un espacio mínimo, lo que permite una instalación flexible incluso en áreas con espacio limitado en el techo.

En el fondo, las fábricas emiten un humo oscuro, mientras a la derecha se ve un Smart Inverter de LG, encerrado en una caja transparente con un escudo metálico.

Múltiples Unidades Interiores

Elija con libertad y estilo. Una unidad exterior es todo lo que necesita para acomodar una variada selección de unidades interiores. Elige el diseño estético que mejor se adapte al espacio.

LG ThinQ

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Experimente la libertad de la gestión remota de su hogar. La aplicación LG ThinQ™ permite un control de temperatura sin esfuerzo, comandos de voz y monitoreo del consumo de energía en tiempo real, todo para optimizar la eficiencia del hogar.

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* Tenga en cuenta que puede ser necesario un módem WiFi, dependiendo de su ubicación.

Línea de productos

Single Split Cassette
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Single Split Concealed Duct
Single Split Concealed Duct
Unidad de montaje en pared
Unidad de montaje en pared
Cassette 1 vía.
Cassette 1 vía.↗
Artcool
Artcool.↗

*La línea de productos puede variar según el país

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Cuántas unidades interiores se pueden conectar a un sistema Multi Split?

A.

En el caso del tipo de tuberías múltiples, una sola unidad exterior puede admitir hasta cinco unidades interiores. Para instalar más de nueve unidades interiores, busque ayuda de un distribuidor que preste servicio en su área.

Q.

¿Se puede controlar cada unidad interior de forma independiente?

A.

Sí, el control independiente de cada interior es una característica distintiva de un sistema Multi Split. Personalice la comodidad en cada habitación al nivel de perfección que desee y hágalo sin esfuerzo usando la aplicación LG ThinQ.

Q.

¿En qué se diferencian los sistemas Single Split y Multi Split?

A.

Los sistemas Single Split tienen una configuración 1 a 1 en la que una unidad exterior está conectada a una unidad interior, mientras que los sistemas Multi Split funcionan con una unidad exterior que sirve a varias unidades interiores.

Q.

¿Puedo instalar la unidad exterior de un Sistema Multi Split en espacios pequeños?

A.

Sí, las unidades exteriores Multi Split System encajan idealmente en espacios exteriores restringidos como balcones de apartamentos, condominios o mansiones. Si no está seguro de los requisitos de espacio, busque un distribuidor en su área o consúltenos sobre la compra para que nuestros expertos puedan ayudarlo a encontrar la solución ideal para su espacio.

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Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

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