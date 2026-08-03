We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Multi Split
Un sistema Multi Split es un aire acondicionado compacto pero potente con una sola unidad exterior que soporta simultáneamente varias unidades interiores. Es un extraordinario todoterreno en cuanto a ahorro de espacio, estilo y eficiencia energética.
¿Qué es Multi Split ?
Características clave
* Tenga en cuenta que puede ser necesario un módem WiFi, dependiendo de su ubicación.
Preguntas Frecuentes
Q.
¿Cuántas unidades interiores se pueden conectar a un sistema Multi Split?
A.
En el caso del tipo de tuberías múltiples, una sola unidad exterior puede admitir hasta cinco unidades interiores. Para instalar más de nueve unidades interiores, busque ayuda de un distribuidor que preste servicio en su área.
Q.
¿Se puede controlar cada unidad interior de forma independiente?
A.
Sí, el control independiente de cada interior es una característica distintiva de un sistema Multi Split. Personalice la comodidad en cada habitación al nivel de perfección que desee y hágalo sin esfuerzo usando la aplicación LG ThinQ.
Q.
¿En qué se diferencian los sistemas Single Split y Multi Split?
A.
Los sistemas Single Split tienen una configuración 1 a 1 en la que una unidad exterior está conectada a una unidad interior, mientras que los sistemas Multi Split funcionan con una unidad exterior que sirve a varias unidades interiores.
Q.
¿Puedo instalar la unidad exterior de un Sistema Multi Split en espacios pequeños?
A.
Sí, las unidades exteriores Multi Split System encajan idealmente en espacios exteriores restringidos como balcones de apartamentos, condominios o mansiones. Si no está seguro de los requisitos de espacio, busque un distribuidor en su área o consúltenos sobre la compra para que nuestros expertos puedan ayudarlo a encontrar la solución ideal para su espacio.
Descarga de catálogos, folletos y documentos
Para consultar manuales o materiales relacionados con la asistencia de ingeniería, ve a la sección de descarga de recursos