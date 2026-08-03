Las pantallas de Alto Brillo juegan un papel clave en muchas industrias, incluida la de restaurantes de servicio rápido (QSR) y retails. Ofrece una excelente visibilidad en condiciones de luz solar directa o semi-solar. La tecnología LED de LG proporciona un ajuste personalizado para los requisitos de espacio específicos, la pantalla se basa en la plataforma webOS que puede maximizar la practicidad a través de la integración con varias soluciones.