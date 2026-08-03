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Serie Versatile
Todas las especificaciones
PARÁMETRO FÍSICO
Configuración de píxel
SMD 3 en 1
Paso de píxeles (mm)
2.97
Resolución del módulo (ancho x alto)
84 × 168
Dimensiones del módulo (ancho x alto, mm)
250 × 500
Peso por módulo (kg)
1.30
Número de módulos por gabinete (A x A)
2 × 2/2 × 1 (mediano)
Resolución del gabinete (A x A)
168 × 336/168 × 168 (mediano)
Tamaño del gabinete (A × A × P)
500 × 1.000 × 66/500 × 500 × 66 (mediano)
Área de superficie del gabinete (m²)
0,500/0,250 (mediano)
Peso por gabinete (kg/caja de unidad)
14,0/10,0 (mediano)
Peso por metro cuadrado (kg/m²)
28,0/40,0 (mediano)
Densidad física de píxeles (píxeles/m²)
112.896
Horizontalidad del gabinete
± 0,3mm
Material del gabinete
Fundición a presión de aluminio
Acceso al servicio
Frontal o trasero (solo una opción)
PARÁMETRO ÓPTICO
Min. Brillo (después de la calibración)
1
Temperatura del color
3,500 ~ 9,000
Ángulo de visión visual (horizontal)
160
Ángulo de visión visual (vertical)
160
Uniformidad del brillo
97%
Uniformidad del color
± 0,003 Cx, Cy
Relación de contraste
5
Profundidad de procesamiento (bit)
14
PARÁMETRO ELÉCTRICO
Consumo de energía (W/gabinete, máx.)
270/135 (mediano)
Consumo de energía (W/gabinete, promedio)
90/45 (mediano)
Consumo de energía (W/m², máx.)
540
Consumo de energía (BTU/h/gabinete, máx.)
921/461 (mediano)
Consumo de energía (BTU/h/gabinete, promedio)
307/154 (mediano)
Consumo de energía (BTU/h/㎡, máx.)
1.842
Fuente de energía (V)
100 a 240
Frecuencia de cuadro (Hz)
50/60
Frecuencia de actualización (Hz)
2.88
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Vida útil (horas a brillo medio)
100
Temperatura de funcionamiento (°C)
-10°C a +45°C
Humedad de funcionamiento
0 - 80% RH
Escala IP frontal/trasera
IP30/IP30
CERTIFICACIÓN
Certificación
CE,FCC,ETL
MEDIO AMBIENTE
Medio ambiente
RoHS
CONTROLADOR
Controlador
CVCA, LCIN006