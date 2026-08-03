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Serie Versatile

Serie Versatile

Serie Versatile

LSCA029-GK
LG Serie Versatile, LSCA029-GK
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Características principales:

  • Tono de pixel: 2,97mm
  • Brillo: 1.000 cd/m²
  • Montaje rápido y mantenimiento sencillo
  • Dos Opciones de Gabinete
  • Opción de esquina de 90º disponible
Más

Todas las especificaciones

PARÁMETRO FÍSICO

  • Configuración de píxel

    SMD 3 en 1

  • Paso de píxeles (mm)

    2.97

  • Resolución del módulo (ancho x alto)

    84 × 168

  • Dimensiones del módulo (ancho x alto, mm)

    250 × 500

  • Peso por módulo (kg)

    1.30

  • Número de módulos por gabinete (A x A)

    2 × 2/2 × 1 (mediano)

  • Resolución del gabinete (A x A)

    168 × 336/168 × 168 (mediano)

  • Tamaño del gabinete (A × A × P)

    500 × 1.000 × 66/500 × 500 × 66 (mediano)

  • Área de superficie del gabinete (m²)

    0,500/0,250 (mediano)

  • Peso por gabinete (kg/caja de unidad)

    14,0/10,0 (mediano)

  • Peso por metro cuadrado (kg/m²)

    28,0/40,0 (mediano)

  • Densidad física de píxeles (píxeles/m²)

    112.896

  • Horizontalidad del gabinete

    ± 0,3mm

  • Material del gabinete

    Fundición a presión de aluminio

  • Acceso al servicio

    Frontal o trasero (solo una opción)

PARÁMETRO ÓPTICO

  • Min. Brillo (después de la calibración)

    1

  • Temperatura del color

    3,500 ~ 9,000

  • Ángulo de visión visual (horizontal)

    160

  • Ángulo de visión visual (vertical)

    160

  • Uniformidad del brillo

    97%

  • Uniformidad del color

    ± 0,003 Cx, Cy

  • Relación de contraste

    5

  • Profundidad de procesamiento (bit)

    14

PARÁMETRO ELÉCTRICO

  • Consumo de energía (W/gabinete, máx.)

    270/135 (mediano)

  • Consumo de energía (W/gabinete, promedio)

    90/45 (mediano)

  • Consumo de energía (W/m², máx.)

    540

  • Consumo de energía (BTU/h/gabinete, máx.)

    921/461 (mediano)

  • Consumo de energía (BTU/h/gabinete, promedio)

    307/154 (mediano)

  • Consumo de energía (BTU/h/㎡, máx.)

    1.842

  • Fuente de energía (V)

    100 a 240

  • Frecuencia de cuadro (Hz)

    50/60

  • Frecuencia de actualización (Hz)

    2.88

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

  • Vida útil (horas a brillo medio)

    100

  • Temperatura de funcionamiento (°C)

    -10°C a +45°C

  • Humedad de funcionamiento

    0 - 80% RH

  • Escala IP frontal/trasera

    IP30/IP30

CERTIFICACIÓN

  • Certificación

    CE,FCC,ETL

MEDIO AMBIENTE

  • Medio ambiente

    RoHS

CONTROLADOR

  • Controlador

    CVCA, LCIN006