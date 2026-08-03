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LG LED Bloc

LG LED Bloc

LG LED Bloc

LSAA012
Front view
Display view
Left side view
Side view
Right side view
Side view
Back view
Back left view
Side view
Side view
Rear view
Rear view
Back view
Top view
Bottom view
Front view
Display view
Left side view
Side view
Right side view
Side view
Back view
Back left view
Side view
Side view
Rear view
Rear view
Back view
Top view
Bottom view

Características principales:

  • Tono de pixel: 1.25mm
  • Brillo: 600 cd/m²
  • Transmisión inalámbrica de datos y acoplamiento inalámbrico de energía
  • Procesador de imágenes impulsado por IA
  • Servicio técnico en tiempo real 365
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Todas las especificaciones

PARÁMETROS FÍSICOS/ELÉCTRICOS

  • Tono de pixel (mm)

    1.25

  • Resolución de módulo (ancho x alto)

    240x90

  • Peso por módulo (kg)

    0.20

  • Resolución de gabinete (ancho x alto)

    480x270

  • Área de superficie del gabinete (m²)

    0.259

  • Peso por gabinete (kg/gabinete)

    6.9

  • Peso por metro cuadrado (kg/㎡)

    34.1

  • Densidad física de pixeles (pixeles/㎡)

    640,000

  • Horizontalidad de gabinete (mm)

    ±0.5

ESPECIFICACIONES ÓPTICAS

  • Brillo (después de la calibración)

    600nit (Típ.) 1,200nit (máximo)

  • Ángulo de visualización (horizontal)

    160

  • Ángulo de visualización (vertical)

    160

  • Uniformidad de brillo

    97%

  • Uniformidad de color

    ±0.015Cx,Cy

  • Relación de contraste

    Máximo. 9,000:1 Típ. 5,000:1

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

  • Consumo de energía (W/gabinete, máx.)

    107

  • Consumo de energía (W/gabinete, promedio)

    64

  • Consumo de energía (W/㎡, máx.)

    527

  • Consumo de energía (BTU/gabinete, máx.)

    364

  • Consumo de energía (BTU/gabinete, promedio)

    218

  • Consumo de energía (BTU/㎡, máx.)

    1,798

CONTROLADOR

  • Controlador

    CSAA-012X

ACCESORIO OPCIONAL

  • Accesorio opcional

    Kit de montaje en pared (WM-L1080) Kit de cuadro (KT-BZ1080)