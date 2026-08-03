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LG LED Bloc
Todas las especificaciones
PARÁMETROS FÍSICOS/ELÉCTRICOS
Tono de pixel (mm)
1.25
Resolución de módulo (ancho x alto)
240x90
Peso por módulo (kg)
0.20
Resolución de gabinete (ancho x alto)
480x270
Área de superficie del gabinete (m²)
0.259
Peso por gabinete (kg/gabinete)
6.9
Peso por metro cuadrado (kg/㎡)
34.1
Densidad física de pixeles (pixeles/㎡)
640,000
Horizontalidad de gabinete (mm)
±0.5
ESPECIFICACIONES ÓPTICAS
Brillo (después de la calibración)
600nit (Típ.) 1,200nit (máximo)
Ángulo de visualización (horizontal)
160
Ángulo de visualización (vertical)
160
Uniformidad de brillo
97%
Uniformidad de color
±0.015Cx,Cy
Relación de contraste
Máximo. 9,000:1 Típ. 5,000:1
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Consumo de energía (W/gabinete, máx.)
107
Consumo de energía (W/gabinete, promedio)
64
Consumo de energía (W/㎡, máx.)
527
Consumo de energía (BTU/gabinete, máx.)
364
Consumo de energía (BTU/gabinete, promedio)
218
Consumo de energía (BTU/㎡, máx.)
1,798
CONTROLADOR
Controlador
CSAA-012X
ACCESORIO OPCIONAL
Accesorio opcional
Kit de montaje en pared (WM-L1080) Kit de cuadro (KT-BZ1080)