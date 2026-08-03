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Serie Digital Floor

Serie Digital Floor

Serie Digital Floor

LFCG039-GN
LG Serie Digital Floor, LFCG039-GN
LG Serie Digital Floor, LFCG039-GN
LG Serie Digital Floor, LFCG039-GN
LG Serie Digital Floor, LFCG039-GN
LG Serie Digital Floor, LFCG039-GN
LG Serie Digital Floor, LFCG039-GN
LG Serie Digital Floor, LFCG039-GN
LG Serie Digital Floor, LFCG039-GN
LG Serie Digital Floor, LFCG039-GN
LG Serie Digital Floor, LFCG039-GN
LG Serie Digital Floor, LFCG039-GN
LG Serie Digital Floor, LFCG039-GN
LG Serie Digital Floor, LFCG039-GN
LG Serie Digital Floor, LFCG039-GN
LG Serie Digital Floor, LFCG039-GN
LG Serie Digital Floor, LFCG039-GN
LG Serie Digital Floor, LFCG039-GN
LG Serie Digital Floor, LFCG039-GN
LG Serie Digital Floor, LFCG039-GN
LG Serie Digital Floor, LFCG039-GN
LG Serie Digital Floor, LFCG039-GN
LG Serie Digital Floor, LFCG039-GN

Características principales:

  • Paso de píxeles: 3,91 mm
  • Brillo: 3,000 nit
  • Alta durabilidad
  • Excelente usabilidad
  • Fácil instalación y mantenimiento
  • Pantalla táctil interactiva
Más

Todas las especificaciones

PARÁMETROS FÍSICOS

  • Configuración de píxeles

    3 en 1 SMD

  • Tamaño de píxel (mm)

    3.906

  • Resolución del módulo (ancho x alto)

    64 × 64

  • Dimensiones del módulo (ancho x alto, mm)

    250 × 250

  • Peso por módulo (kg)

    0.9

  • Número de módulos por gabinete (A x A)

    2 × 2

  • Resolución del gabinete (A x A)

    128 × 128

  • Tamaño del gabinete (A × A × P, mm)

    500 × 500 × 84.5

  • Área de superficie del gabinete (m²)

    0.25

  • Peso por gabinete (kg/gabinete)

    15.1

  • Peso por metro cuadrado (kg/m²)

    64

  • Densidad física de píxeles (píxeles/m²)

    65,536

  • Horizontalidad del gabinete (mm)

    ±0.5

  • Material del gabinete

    Fundición a presión de aluminio

  • Acceso de servicio

    Frente

ÓPTICO ESPECIFICACIONES

  • Brillo máximo (después de la calibración, nit)

    3,000

  • Temperatura de color (K)

    3,500-9,000

  • Ángulo de visualización (Horizontal)

    160

  • Ángulo de visualización (Vertical)

    160

  • Uniformidad del brillo

    ≥97%

  • Uniformidad del color

    ± 0.003 Cx, Cy

  • Relación de contraste

    5,000

  • Profundidad de procesamiento (bit)

    14

  • Vida útil (medio brillo)

    1,00,000

  • Temperaturas de funcionamiento (°C)

    -10 a +45

  • Humedad de funcionamiento

    0-80% HR sin condensación

  • Escala IP (frontal/trasera)

    IP65/IP65

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

  • Consumo de energía (W/gabinete, máx.)

    240

  • Consumo de energía (W/gabinete, promedio)

    80

  • Consumo de energía (W/㎡, máx.)

    960

  • Suministro de energía (V)

    100 a 240

  • Frecuencia de cuadro (Hz)

    50 / 60

  • Ritmo de actualización (Hz)

    3,840

CERTIFICACIÓN

  • Certificación

    CE,FCC,ETL

CONTROLADOR

  • Controlador

    LCIN010