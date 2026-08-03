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Serie Digital Floor
Todas las especificaciones
PARÁMETROS FÍSICOS
Configuración de píxeles
3 en 1 SMD
Tamaño de píxel (mm)
3.906
Resolución del módulo (ancho x alto)
64 × 64
Dimensiones del módulo (ancho x alto, mm)
250 × 250
Peso por módulo (kg)
0.9
Número de módulos por gabinete (A x A)
2 × 2
Resolución del gabinete (A x A)
128 × 128
Tamaño del gabinete (A × A × P, mm)
500 × 500 × 84.5
Área de superficie del gabinete (m²)
0.25
Peso por gabinete (kg/gabinete)
15.1
Peso por metro cuadrado (kg/m²)
64
Densidad física de píxeles (píxeles/m²)
65,536
Horizontalidad del gabinete (mm)
±0.5
Material del gabinete
Fundición a presión de aluminio
Acceso de servicio
Frente
ÓPTICO ESPECIFICACIONES
Brillo máximo (después de la calibración, nit)
3,000
Temperatura de color (K)
3,500-9,000
Ángulo de visualización (Horizontal)
160
Ángulo de visualización (Vertical)
160
Uniformidad del brillo
≥97%
Uniformidad del color
± 0.003 Cx, Cy
Relación de contraste
5,000
Profundidad de procesamiento (bit)
14
Vida útil (medio brillo)
1,00,000
Temperaturas de funcionamiento (°C)
-10 a +45
Humedad de funcionamiento
0-80% HR sin condensación
Escala IP (frontal/trasera)
IP65/IP65
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Consumo de energía (W/gabinete, máx.)
240
Consumo de energía (W/gabinete, promedio)
80
Consumo de energía (W/㎡, máx.)
960
Suministro de energía (V)
100 a 240
Frecuencia de cuadro (Hz)
50 / 60
Ritmo de actualización (Hz)
3,840
CERTIFICACIÓN
Certificación
CE,FCC,ETL
CONTROLADOR
Controlador
LCIN010