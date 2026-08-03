Serie Ultra Slim

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Profundidad Ultra Delgada
Ultra-Slim-Depth-Indoor-LED-Signage-ID
Diseño de Esquina Angular de 90° Disponible
90-degree-Corner-Design-Available-Indoor-LED-Signage-ID
Diseño Contra Incendios
Fire-Resistant-Design-Indoor-LED-Signage-ID
Todas las especificaciones
PARÁMETRO FÍSICO
Nombre del tono
SMD 3 en 1
Paso de píxeles (mm)
1.56
Resolución del módulo (ancho x alto)
192 × 108
Dimensiones del módulo (ancho x alto, mm)
300 × 168.75
Peso por módulo (kg)
0.40
Número de módulos por gabinete (A x A)
2 × 2
Resolución del gabinete (A x A)
384 × 216
Tamaño del gabinete (A × A × P)
600 × 337,5 × 35 mm
Área de superficie del gabinete (m²)
0.203
Peso por gabinete (kg/caja de unidad)
5.2
Peso por metro cuadrado (kg/m²)
25.7
Densidad física de píxeles (píxeles/m²)
409.6
Horizontalidad del gabinete
± 0,1 mm
Material del gabinete
Fundición a presión de aluminio
Acceso al servicio
Frontal
PARÁMETRO ÓPTICO
Min. Brillo (después de la calibración)
800 nit
Temperatura del color
3,500 ~ 9,000
Ángulo de visualización (Horizontal)
160
Ángulo de visualización (Vertical)
160
Uniformidad del brillo
97%
Uniformidad del color
± 0,003 Cx, Cy
Relación de contraste
5
Profundidad de procesamiento (bit)
14
PARÁMETRO ELÉCTRICO
Consumo de energía (W/gabinete, máx.)
150
Consumo de energía (W/gabinete, promedio)
50
Consumo de energía (W/m², máx.)
740
Consumo de energía (BTU/h/gabinete, máx.)
512
Consumo de energía (BTU/h/gabinete, promedio)
171
Consumo de energía (BTU/h/㎡, máx.)
2.525
Fuente de energía (V)
100 a 240
Frecuencia de cuadro (Hz)
50/60
Frecuencia de actualización (Hz)
3.84
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Vida útil (horas a brillo medio)
100
Temperaturas de funcionamiento (°C)
-10 °C a +45 °C
Humedad de funcionamiento
0 - 80% RH
Escala IP frontal/trasera
IP30/IP30
CERTIFICACIÓN
Certificación
Protección contra incendios CE, FCC, ETL, EMC Clase B
MEDIO AMBIENTE
Medio ambiente
RoHS, REACH en progreso
CONTROLADOR
Controlador
CVCA, LCIN006