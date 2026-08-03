We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigerador de Tornillo Refrigerado por Agua
El enfriador de tornillo refrigerado por agua de LG está equipado con un evaporador de carga de alta eficiencia y un sistema de recuperación de aceite para un funcionamiento fiable.
Evaporador de Carga de Alta Eficiencia
Mediante la aplicación de un sistema de distribución de refrigerante de tipo gravitacional, se proporciona un funcionamiento fiable y se mejora la eficiencia de la evaporación optimizando la disposición del eliminador y del tubo evaporador.
Sistema de Recuperación de Aceite
El aceite suministrado durante la rotación a alta velocidad del compresor se recupera a través de un sistema de separación de tres etapas. Cuando el refrigerante se desplaza, evita que entren impurezas y mejora la eficiencia de la refrigeración. Mediante el suministro y la recuperación de aceite de forma continua, se puede evitar la escasez del mismo.
Peso y Tamaño Reducidos
Se puede ahorrar un valioso espacio en el suelo reduciendo el área de instalación y el peso.
Reducción Del Ruido
Permite minimizar la turbulencia en la toma de entrada y reducir el ruido al impedir la salida.
Sistema de Almacenamiento Térmico de Hielo de Alta Eficiencia
El sistema de almacenamiento térmico de hielo enfría el área interior durante el día y produce hielo durante la noche. Esta solución aplicada permite una instalación de productos y un consumo de energía más eficientes.