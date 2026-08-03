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Refrigerador de tornillo refrigerado por agua1

Refrigerador de tornillo refrigerado por agua1

Refrigerador de Tornillo Refrigerado por Agua

Refrigerador de Tornillo Refrigerado por Agua

El enfriador de tornillo refrigerado por agua de LG está equipado con un evaporador de carga de alta eficiencia y un sistema de recuperación de aceite para un funcionamiento fiable.

FeaturesLíneaInformación de Compra

Evaporador de Carga de Alta Eficiencia

Mediante la aplicación de un sistema de distribución de refrigerante de tipo gravitacional, se proporciona un funcionamiento fiable y se mejora la eficiencia de la evaporación optimizando la disposición del eliminador y del tubo evaporador.

Sistema de Recuperación de Aceite

El aceite suministrado durante la rotación a alta velocidad del compresor se recupera a través de un sistema de separación de tres etapas. Cuando el refrigerante se desplaza, evita que entren impurezas y mejora la eficiencia de la refrigeración. Mediante el suministro y la recuperación de aceite de forma continua, se puede evitar la escasez del mismo.

Peso y Tamaño Reducidos

Se puede ahorrar un valioso espacio en el suelo reduciendo el área de instalación y el peso.

Reducción Del Ruido

Permite minimizar la turbulencia en la toma de entrada y reducir el ruido al impedir la salida.

Característica de Caja Negra

Almacena y analiza el registro de operaciones para un rápido diagnóstico que proporcione una solución en caso de fallo.

Sistema de Almacenamiento Térmico de Hielo de Alta Eficiencia

El sistema de almacenamiento térmico de hielo enfría el área interior durante el día y produce hielo durante la noche. Esta solución aplicada permite una instalación de productos y un consumo de energía más eficientes.

Control Central Optimizado

Las soluciones de control como ACP y AC Smart permiten una fácil monitorización y habilitan el control remoto para gestionar varios modelos de climatización en cualquier lugar.

Contáctenos
Línea de enfriadores de tornillo enfriados por agua1

Línea de enfriadores de tornillo enfriados por agua1

Línea de Enfriadores de Tornillo Enfriados Por Agua

Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

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