About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea

LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea

LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea

42LN549E
LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea, 42LN549E
LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea, 42LN549E
LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea, 42LN549E
LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea, 42LN549E
LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea, 42LN549E
LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea, 42LN549E
LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea, 42LN549E
LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea, 42LN549E
LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea, 42LN549E
LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea, 42LN549E
LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea, 42LN549E
LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea, 42LN549E
LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea, 42LN549E
LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea, 42LN549E
LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea, 42LN549E
LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea, 42LN549E
LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea, 42LN549E
LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea, 42LN549E
LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea, 42LN549E
LG TV LED Profesional 42" HD EzSign TV. Publicidad digital y TV simultánea, 42LN549E

Características principales:

  • Reduce costos de inversión en hardware
  • Sin necesidad de dispositivos externos
  • Se adapta a las necesidades específicas de cada negocio
  • Plantillas preestablecidas para un diseño fácil
Más

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tipo de pantalla

    Edge LED

  • Tamaño de pantalla

    42" (41.9" medido diagonalmente)

  • Tiempo de respuesta

    9 ms

  • Frecuencia de imagen

    60 Hz

  • Brillo

    300 cd/m²

  • Contraste Dinámico

    1,000,000:1

  • Resolución

    Full HD 1920 x 1080 pixeles

VIDEO

  • Sintonizador integrado

    ATSC/NTSC/Clear QAM

  • XD Engine

    Integrado

  • Cinema Real 24p

    Integrado

AUDIO

  • Clear Voice II

    Si

  • Bocinas invisibles

    Integradas

  • Salida de audio

    10W + 10W

  • Sonido Infinite

    Integrado

ENTRADAS/SALIDAS

  • Entrada Análoga

    Componente RCA, Compuesto RCA, RGB

  • Entrada RF

  • Entrada de Control Externo

    RS232C (Control / Servicio)

  • USB 2.0

    2 laterales (1 para dongle WiFi)

  • Entrada Digital

    HDMI (1lateral y 2 posteriores)

  • Salida de Audio

    Optico Digital (SPDIF)

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Dimensiones

    968 x 566 x 79 mm (sin base)

  • Peso

    9.6 Kg (sin base)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Solución EzSign

    Integrado

  • Clonación por USB

    Integrado

  • Salida IR

    Integrado

  • Sistema Smart Energy Saving

    Soportado

  • Salida para bocina

    Integrado

  • Interface RJP

    1 (RJ45)

  • Sistema de seguridad: Kensington

    Soportado

  • Compatible VESA

    Soportado (200 x 200)