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42" Class (42.2”/1071mm" diagonal) FHD con sintonizador de señal digital
Todas las especificaciones
PANTALLA
Tipo de pantalla
IPS
Tamaño de pantalla
42" Class (42.2”/1071mm" diagonal)
Sintonizador Digital
DVB-T2
Relación de aspecto
Yes 6 modes (16:9, Just scan,Set by program, 4:3,Zoom,Cinema zoom1)
Orientación de pantalla
Horizontal y Vertical
Tiempo de respuesta
8ms
Angulo de visión
178/178
Brillo
300 nits
Resolución
1920 x 1080 (FHD)
Contraste Dinámico
1200:1
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Supersign
SuperSign-w lite
AUDIO
Clear Voice
Si
Altavoz On/Off
SI
Modo de sonido
SI, 6 Modes (Standard, News, Music, Cinema, Sport, Game)
Potencia
20W (10W x 2)
CONECTIVIDAD
Entrada Digital
HDMI
Entrada Análoga
RGB
Entrada de Control Externo
RS232C(1), RJ45(1), IR Receiver(1)
Entrada USB
Sí
Salida de Control Externo
RS232C(1)
Salida Análoga
SI
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Dimensiones (mm)
37.8”x22.3”x2.2” (960mm x566.4mm x55.9mm)
Peso
20.9 lbs
CERTIFICACIONES
NOM
SI
RoHS
SI
Energy Star
SI 7.0
Seguridad UL
Si
Seguridad cUL
Si
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor de brillo automatico
Si
Reproducción Multimedia
Sí
Ahorro de energia inteligente
Si