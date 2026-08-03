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42" Class (42.2”/1071mm" diagonal) FHD con sintonizador de señal digital

42" Class (42.2”/1071mm" diagonal) FHD con sintonizador de señal digital

42" Class (42.2”/1071mm" diagonal) FHD con sintonizador de señal digital

42LX530S
LG 42" Class (42.2”/1071mm" diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 42LX530S
LG 42" Class (42.2”/1071mm" diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 42LX530S
LG 42" Class (42.2”/1071mm" diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 42LX530S
LG 42" Class (42.2”/1071mm" diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 42LX530S
LG 42" Class (42.2”/1071mm" diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 42LX530S
LG 42" Class (42.2”/1071mm" diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 42LX530S
LG 42" Class (42.2”/1071mm" diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 42LX530S
LG 42" Class (42.2”/1071mm" diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 42LX530S
LG 42" Class (42.2”/1071mm" diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 42LX530S
LG 42" Class (42.2”/1071mm" diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 42LX530S
LG 42" Class (42.2”/1071mm" diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 42LX530S
LG 42" Class (42.2”/1071mm" diagonal) FHD con sintonizador de señal digital, 42LX530S

Características principales:

  • 300 Nits
  • Software supersign w-lite incorporado
  • Solución Signage todo en uno
  • Sintonizador Digital DVB-T2
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Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tipo de pantalla

    IPS

  • Tamaño de pantalla

    42" Class (42.2”/1071mm" diagonal)

  • Sintonizador Digital

    DVB-T2

  • Relación de aspecto

    Yes 6 modes (16:9, Just scan,Set by program, 4:3,Zoom,Cinema zoom1)

  • Orientación de pantalla

    Horizontal y Vertical

  • Tiempo de respuesta

    8ms

  • Angulo de visión

    178/178

  • Brillo

    300 nits

  • Resolución

    1920 x 1080 (FHD)

  • Contraste Dinámico

    1200:1

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Supersign

    SuperSign-w lite

AUDIO

  • Clear Voice

    Si

  • Altavoz On/Off

    SI

  • Modo de sonido

    SI, 6 Modes (Standard, News, Music, Cinema, Sport, Game)

  • Potencia

    20W (10W x 2)

CONECTIVIDAD

  • Entrada Digital

    HDMI

  • Entrada Análoga

    RGB

  • Entrada de Control Externo

    RS232C(1), RJ45(1), IR Receiver(1)

  • Entrada USB

  • Salida de Control Externo

    RS232C(1)

  • Salida Análoga

    SI

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Dimensiones (mm)

    37.8”x22.3”x2.2” (960mm x566.4mm x55.9mm)

  • Peso

    20.9 lbs

CERTIFICACIONES

  • NOM

    SI

  • RoHS

    SI

  • Energy Star

    SI 7.0

  • Seguridad UL

    Si

  • Seguridad cUL

    Si

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Sensor de brillo automatico

    Si

  • Reproducción Multimedia

  • Ahorro de energia inteligente

    Si