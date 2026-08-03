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Serie LT340H
Todas las especificaciones
PANTALLA
Pulgadas
49"
Resolución
1.920 x 1.080 (FHD)
Tipo de unidad de retroiluminación
Direct
Brillo (cd/m²)
400
SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Digital
• (DVB-T2)
AUDIO
Salida de audio
10W + 10W
Sistema de altavoces
2,0 ch
SOLUCIÓN PARA HOTELERÍA
Tipo de solución
Menú rápido (3.0)
Streaming de datos (IP y RF)
• (Solo RF)
FUNCIÓN
Hospitality
Clonación de USB, diagnósticos (USB), HTNG-CEC (1.4), Simplink (HDMI-CEC (1.4)), salida IR (RS-232C), código multi IR, PDM, modo bloqueo, video de bienvenida, pantalla de bienvenida, insertar imagen, salida de altavoz externo (Int/Ext Variable/Fijo, 3.5 mm, estéreo, tipo de un solo extremo (GND, I+, D+), 2 W con 8 Ω), compatibilidad con RJP (paquete de conectores remotos): (LG/Teleadapt (RS232C), Teleadapt/Guestlink (HDMI CEC)), reproducción automática USB/reproducción automática de USB+, apagado automático/temporizador de reposo, ahorro de energía inteligente, Motion Eye Care, sistema antirrobo (TBD)
CONECTOR DE INTERFAZ
Conjunto lateral
Entrada HDMI 1.4, USB 2.0 (2)
Conjunto trasero
Entrada HDMI (HDCP (1.4)), 2 entradas RF (DVB-T2/NTSC), entrada AV (compartida con el componente), entrada de componente (Y, Pb, Pr-Video (tipo RCA5)), salida de audio digital (óptica), entrada RGB (D-sub 15 pines) para PC, entrada de audio para PC (compartida con el componente de audio), RS-232C (D-Sub 9 pines, control y servicio), salida para altavoz externo (conector telefónico de 3.5 mm, 1 (1 salida de altavoz, 4W (estéreo, D: 2.0 W, L: 2.0 W, 8Ω))
DIMENSIÓN(UNIDAD: MM/KG)
Vesa
300 x 300
An x Al x P / Peso (con soporte)
1.110 x 705 x 235 / 11,4
An x Al x P / Peso (sin soporte)
1.110 x 650 x 72 (81,1) / 11,3
An x Al x P / Peso (Envío)
1.193 x 770 x 158 / 13,4
ENERGÍA(UNIDAD: VATIOS)
Voltake, Hz
110, 60
Típico
71.6
Modo de espera
Por debajo de 0.5