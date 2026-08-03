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Serie LT340H

Serie LT340H

Serie LT340H

49LT340H
LG Serie LT340H, 49LT340H
LG Serie LT340H, 49LT340H
LG Serie LT340H, 49LT340H
LG Serie LT340H, 49LT340H
LG Serie LT340H, 49LT340H
LG Serie LT340H, 49LT340H
LG Serie LT340H, 49LT340H
LG Serie LT340H, 49LT340H
LG Serie LT340H, 49LT340H
LG Serie LT340H, 49LT340H
LG Serie LT340H, 49LT340H
LG Serie LT340H, 49LT340H
LG Serie LT340H, 49LT340H
LG Serie LT340H, 49LT340H
LG Serie LT340H, 49LT340H
LG Serie LT340H, 49LT340H
LG Serie LT340H, 49LT340H
LG Serie LT340H, 49LT340H
LG Serie LT340H, 49LT340H
LG Serie LT340H, 49LT340H

Características principales:

  • Menú rápido
  • Modo hotel
  • Modo bloqueo
  • Pantalla / Video de bienvenida
Más

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Pulgadas

    49"

  • Resolución

    1.920 x 1.080 (FHD)

  • Tipo de unidad de retroiluminación

    Direct

  • Brillo (cd/m²)

    400

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

  • Digital

    • (DVB-T2)

AUDIO

  • Salida de audio

    10W + 10W

  • Sistema de altavoces

    2,0 ch

SOLUCIÓN PARA HOTELERÍA

  • Tipo de solución

    Menú rápido (3.0)

  • Streaming de datos (IP y RF)

    • (Solo RF)

FUNCIÓN

  • Hospitality

    Clonación de USB, diagnósticos (USB), HTNG-CEC (1.4), Simplink (HDMI-CEC (1.4)), salida IR (RS-232C), código multi IR, PDM, modo bloqueo, video de bienvenida, pantalla de bienvenida, insertar imagen, salida de altavoz externo (Int/Ext Variable/Fijo, 3.5 mm, estéreo, tipo de un solo extremo (GND, I+, D+), 2 W con 8 Ω), compatibilidad con RJP (paquete de conectores remotos): (LG/Teleadapt (RS232C), Teleadapt/Guestlink (HDMI CEC)), reproducción automática USB/reproducción automática de USB+, apagado automático/temporizador de reposo, ahorro de energía inteligente, Motion Eye Care, sistema antirrobo (TBD)

CONECTOR DE INTERFAZ

  • Conjunto lateral

    Entrada HDMI 1.4, USB 2.0 (2)

  • Conjunto trasero

    Entrada HDMI (HDCP (1.4)), 2 entradas RF (DVB-T2/NTSC), entrada AV (compartida con el componente), entrada de componente (Y, Pb, Pr-Video (tipo RCA5)), salida de audio digital (óptica), entrada RGB (D-sub 15 pines) para PC, entrada de audio para PC (compartida con el componente de audio), RS-232C (D-Sub 9 pines, control y servicio), salida para altavoz externo (conector telefónico de 3.5 mm, 1 (1 salida de altavoz, 4W (estéreo, D: 2.0 W, L: 2.0 W, 8Ω))

DIMENSIÓN(UNIDAD: MM/KG)

  • Vesa

    300 x 300

  • An x Al x P / Peso (con soporte)

    1.110 x 705 x 235 / 11,4

  • An x Al x P / Peso (sin soporte)

    1.110 x 650 x 72 (81,1) / 11,3

  • An x Al x P / Peso (Envío)

    1.193 x 770 x 158 / 13,4

ENERGÍA(UNIDAD: VATIOS)

  • Voltake, Hz

    110, 60

  • Típico

    71.6

  • Modo de espera

    Por debajo de 0.5