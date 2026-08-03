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49" Clase (48,5" diagonal) pro:idiom

49" Clase (48,5" diagonal) pro:idiom

49" Clase (48,5" diagonal) pro:idiom

49LX570H
LG 49" Clase (48,5" diagonal) pro:idiom , 49LX570H
LG 49" Clase (48,5" diagonal) pro:idiom , 49LX570H

Características principales:

  • Diagnóstico remoto
  • Interfaz de usuario adaptable * Procentric
  • Administración remota mediante Pro:centric

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tamaño de pantalla

    49 "Class (48.5" diagonal)

  • Tecnología de Panel

    Edge LED

  • Resolución

    1920 x 1080 (FHD)

  • Frecuencia de respuesta

    60Hz

  • Brillo

    300 nits

  • Contraste Dinámico

    1,000,000:1

  • Tiempo de respuesta

    9 ms

  • Angulo de visión

    178/178

AUDIO

  • Salida de audio

    10W + 10W

  • Sonido de sistema

    2,0 ch

  • Modo de sonido

    SI, 6 Modes (Standard, News, Music, Cinema, Sport, Game)

  • Sincronización

SISTEMA DE DIFUSIÓN

  • Análogo

    NTSC

  • Digital

    ATSC/QAM/VSB

INTERFAZ LATERAL

  • Entrada HDMI

    2

  • USB (2.0)

    1

INTERFAZ POSTERIOR

  • Entrada RF

    1

  • PTC configuración

    1 (compartida con RS232C) (teléfono tipo JACK)

  • RS232C

    1(sólo un servicio)

  • Entrada AV

    1

  • Salida de audio digital

    1 (óptica)

  • Salida de audio PC

    1(compartido con AV IN)

  • Puerto MPI

    1(RJ12)

  • Salida de altavoz externo

    1 posterior (3.5mm phone jack)

  • Entrada HDMI/HDCP

    1

  • Puerto LAN

    1

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Tamaño de bisel

    15.1, 12.7, 17.8

  • VESA™ Standard

    300 x 300mm

  • Giro (Ángulo)

    ±20° (Opcional ±45°/90°)

  • Dimensiones

    43.5"x25.5"x2.2"

  • Peso

    39.2 lbs

  • Dimensiones caja

    47.1"x29.9"x6.4"

  • Peso con caja

    46.2 lbs

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Multicast/ Unicast ready

    Si (p.c servidor)

  • Pantalla bienvenida

  • Salida IR

  • Procentric

  • Aplicaciones procentric

CERTIFICACIONES

  • Energy Star 6.0

    SI 7.0

  • Seguridad FCC

  • Seguridad UL

    Si

  • Seguridad cUL

    Si

  • NOM

    SI

  • RoHS

    SI