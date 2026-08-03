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49" Clase (48,5" diagonal) pro:idiom
49" Clase (48,5" diagonal) pro:idiom
Características principales:
- Diagnóstico remoto
- Interfaz de usuario adaptable * Procentric
- Administración remota mediante Pro:centric
Todas las especificaciones
PANTALLA
Tamaño de pantalla
49 "Class (48.5" diagonal)
Tecnología de Panel
Edge LED
Resolución
1920 x 1080 (FHD)
Frecuencia de respuesta
60Hz
Brillo
300 nits
Contraste Dinámico
1,000,000:1
Tiempo de respuesta
9 ms
Angulo de visión
178/178
AUDIO
Salida de audio
10W + 10W
Sonido de sistema
2,0 ch
Modo de sonido
SI, 6 Modes (Standard, News, Music, Cinema, Sport, Game)
Sincronización
Sí
SISTEMA DE DIFUSIÓN
Análogo
NTSC
Digital
ATSC/QAM/VSB
INTERFAZ LATERAL
Entrada HDMI
2
USB (2.0)
1
INTERFAZ POSTERIOR
Entrada RF
1
PTC configuración
1 (compartida con RS232C) (teléfono tipo JACK)
RS232C
1(sólo un servicio)
Entrada AV
1
Salida de audio digital
1 (óptica)
Salida de audio PC
1(compartido con AV IN)
Puerto MPI
1(RJ12)
Salida de altavoz externo
1 posterior (3.5mm phone jack)
Entrada HDMI/HDCP
1
Puerto LAN
1
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Tamaño de bisel
15.1, 12.7, 17.8
VESA™ Standard
300 x 300mm
Giro (Ángulo)
±20° (Opcional ±45°/90°)
Dimensiones
43.5"x25.5"x2.2"
Peso
39.2 lbs
Dimensiones caja
47.1"x29.9"x6.4"
Peso con caja
46.2 lbs
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Multicast/ Unicast ready
Si (p.c servidor)
Pantalla bienvenida
Sí
Salida IR
Sí
Procentric
Sí
Aplicaciones procentric
Sí
CERTIFICACIONES
Energy Star 6.0
SI 7.0
Seguridad FCC
Sí
Seguridad UL
Si
Seguridad cUL
Si
NOM
SI
RoHS
SI