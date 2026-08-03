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65” Class (64.53" diagonal) Pro:Idiom®
65” Class (64.53" diagonal) Pro:Idiom®
Características principales:
- Diagnóstico remoto
- UI adaptable
- Administración remota por medio de Pro:centric
Todas las especificaciones
PANTALLA
Tamaño de pantalla
65” Class(64.53"diagonal)
Tecnología de Panel
Edge LED
Resolución
1920 x 1080 (FHD)
Frecuencia de respuesta
60Hz
Brillo
350 nits
Contraste Dinámico
1,000,000:1
Tiempo de respuesta
8ms
Angulo de visión
178/178
AUDIO
Salida de audio
10W + 10W
Sonido de sistema
2,0 ch
Modo de sonido
SI, 6 Modes (Standard, News, Music, Cinema, Sport, Game)
Sincronización
Sí
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Tamaño de bisel
16.1, 15.1, 21.8
VESA™ Standard
300 x 300mm
Dimensiones
57.5"x33.4"x2.3"
Peso
75.0 lbs
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Pantalla bienvenida
Sí
b-LAN
Sí
Sistemas integradores compatibles
Sí (MPI protocol)
Salida altavoz externo
Variable, fijo,salida en linea,3,5mm,stereo, terminación típica(GND,L+R+)1W con 8Ω
Salida IR
SI(MPI Jack)
Procentric
Sí
Aplicaciones procentric
Sí
EZ manager
Sí
HDMI-CES
Sí
CERTIFICACIONES
Energy Star 6.0
SI 7.0
Seguridad FCC
Sí
Seguridad UL
Si
Seguridad cUL
Si
NOM
SI
RoHS
SI