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65” Class (64.53" diagonal) Pro:Idiom®

65” Class (64.53" diagonal) Pro:Idiom®

65” Class (64.53" diagonal) Pro:Idiom®

65LX570H
LG 65” Class (64.53" diagonal) Pro:Idiom®, 65LX570H
LG 65” Class (64.53" diagonal) Pro:Idiom®, 65LX570H

Características principales:

  • Diagnóstico remoto
  • UI adaptable
  • Administración remota por medio de Pro:centric

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tamaño de pantalla

    65” Class(64.53"diagonal)

  • Tecnología de Panel

    Edge LED

  • Resolución

    1920 x 1080 (FHD)

  • Frecuencia de respuesta

    60Hz

  • Brillo

    350 nits

  • Contraste Dinámico

    1,000,000:1

  • Tiempo de respuesta

    8ms

  • Angulo de visión

    178/178

AUDIO

  • Salida de audio

    10W + 10W

  • Sonido de sistema

    2,0 ch

  • Modo de sonido

    SI, 6 Modes (Standard, News, Music, Cinema, Sport, Game)

  • Sincronización

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Tamaño de bisel

    16.1, 15.1, 21.8

  • VESA™ Standard

    300 x 300mm

  • Dimensiones

    57.5"x33.4"x2.3"

  • Peso

    75.0 lbs

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Pantalla bienvenida

  • b-LAN

  • Sistemas integradores compatibles

    Sí (MPI protocol)

  • Salida altavoz externo

    Variable, fijo,salida en linea,3,5mm,stereo, terminación típica(GND,L+R+)1W con 8Ω

  • Salida IR

    SI(MPI Jack)

  • Procentric

  • Aplicaciones procentric

  • EZ manager

  • HDMI-CES

CERTIFICACIONES

  • Energy Star 6.0

    SI 7.0

  • Seguridad FCC

  • Seguridad UL

    Si

  • Seguridad cUL

    Si

  • NOM

    SI

  • RoHS

    SI