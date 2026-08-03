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caja webOS
Todas las especificaciones
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
SÍ (2ea)
Entrada HDMI (Versión HDCP)
2.2
DP In
SÍ (HDCP 1.3)
Entrada DVI-D
NO
Entrada RGB
NO
Entrada de audio
NO
Entrada RS232C
SÍ
Entrada RJ45 (LAN)
SÍ (1ea)
Entrada de infrarrojos
SÍ
Entrada USB
USB 2.0 tipo A (2ea)
Salida de HDMI
SÍ
Salida de DP
SÍ
Salida de audio
NO
USB táctil
NO
Salida de altavoz externo
NO
Salida RS232C
SÍ
Salida RJ45 (LAN)
NO
Salida de infrarrojos
NO
Conexión en cadena
NO
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Black
Ancho del marco
N/D
Peso (Cabezal)
0.87Kg
Peso empaquetado
1.77Kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
258.0 x 36.5 x 186.0mm
Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)
N/D
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
359.0 x 124.0 x 314.0mm
Manija
NO
Interfaz de montaje estándar VESA
N/D
Peso (Cabezal + Soporte)
N/D
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
8 GB
Wi-Fi/BT (incorporado)
SÍ
Sensor de temperatura
SÍ
Sensor de brillo automático
NO
Sensor de píxeles
NO
Sensor de proximidad
NO
Sensor de corriente
NO
Sensor BLU
NO
Sensor de humedad
NO
Sensor de aceleración (giroscopio)
NO
Indicador de encendido
SÍ
Llave local de operación
SÍ
VENTILADOR (Incorporado)
NO
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS 4.0
Programación de contenidos locales
SÍ
Administrador de grupo
SÍ
USB Plug & Play
SÍ
Conmutador
SÍ
Imagen del logotipo de arranque
NO
Imagen sin señal
SÍ
Sincronización RS232C
NO
Sincronización de red local
SÍ
Sincronización de retroiluminación
NO
PIP
SÍ
PBP
SI (4PBP)
Compartir pantalla
SÍ
Etiqueta de video
SÍ (4 etiquetas de video)
Reproducir vía URL
SÍ
Rotación de pantalla
SÍ
Rotación de entrada externa
SÍ
Reproducción sin obstáculos
SÍ
Configuración del modo mosaico
SÍ
Configuración de clonación de datos
SÍ
SNMP
SÍ
Método ISM
SÍ
ID de configuración automática
NO
Estado del envío
SÍ
Administrador de control
SÍ
Certificación Cisco
NO
Crestron Connected
NO
Ahorro de energía inteligente
NO
modo PM
NO
Despertador en LAN
SÍ
Network Ready
NO
Faro
SÍ
HDMI-CEC
SÍ
Configuración del servidor de SI
SÍ
webRTC
SÍ
Pro:Idiom
SÍ
Compensación de brillo
NO
Ajuste de blanco y negro por escala de grises
NO
Inversión de escaneo
NO
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0 °C to 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % to 80 %
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Energía integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
23W
Máx.
27W
BTU (Unidad Térmica Británica)
78.48 BTU/Hr(Typ.), 92.13 BTU/Hr(Max.)
Ahorro de energía inteligente (70%)
N/D
DPM
0.5W(WOL Off)
Apagado
0.5W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
NO
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Class "A" / CE Class "A"
ErP/Energy Star
Sí/No
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
NO
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign CMS
SÍ
SuperSign Control+
SÍ
SuperSign WB
SÍ
Nube SuperSign
NO
Promota
SÍ
CMS móvil
NO
Connected Care
SÍ
IDIOMA
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
ACCESORIO
Básico
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Regulation Book, Phone to RS232C Gender
Opcional
NO