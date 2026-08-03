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caja webOS

caja webOS

caja webOS

WP402-B
LG caja webOS, WP402-B
LG caja webOS, WP402-B
LG caja webOS, WP402-B
LG caja webOS, WP402-B
LG caja webOS, WP402-B
LG caja webOS, WP402-B
LG caja webOS, WP402-B
LG caja webOS, WP402-B
LG caja webOS, WP402-B
LG caja webOS, WP402-B

Características principales:

  • Plataforma de señalización inteligente LG webOS 4.0
  • Reproducción de video ultra HD
  • Experiencia de usuario intuitiva dedicada a la señalización digital
  • CMS integrado
  • Compatibilidad con la solución LG SuperSign y LG ConnectedCare
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Todas las especificaciones

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    SÍ (2ea)

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    2.2

  • DP In

    SÍ (HDCP 1.3)

  • Entrada DVI-D

    NO

  • Entrada RGB

    NO

  • Entrada de audio

    NO

  • Entrada RS232C

  • Entrada RJ45 (LAN)

    SÍ (1ea)

  • Entrada de infrarrojos

  • Entrada USB

    USB 2.0 tipo A (2ea)

  • Salida de HDMI

  • Salida de DP

  • Salida de audio

    NO

  • USB táctil

    NO

  • Salida de altavoz externo

    NO

  • Salida RS232C

  • Salida RJ45 (LAN)

    NO

  • Salida de infrarrojos

    NO

  • Conexión en cadena

    NO

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Black

  • Ancho del marco

    N/D

  • Peso (Cabezal)

    0.87Kg

  • Peso empaquetado

    1.77Kg

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    258.0 x 36.5 x 186.0mm

  • Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)

    N/D

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    359.0 x 124.0 x 314.0mm

  • Manija

    NO

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    N/D

  • Peso (Cabezal + Soporte)

    N/D

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    8 GB

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

  • Sensor de temperatura

  • Sensor de brillo automático

    NO

  • Sensor de píxeles

    NO

  • Sensor de proximidad

    NO

  • Sensor de corriente

    NO

  • Sensor BLU

    NO

  • Sensor de humedad

    NO

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

    NO

  • Indicador de encendido

  • Llave local de operación

  • VENTILADOR (Incorporado)

    NO

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS 4.0

  • Programación de contenidos locales

  • Administrador de grupo

  • USB Plug & Play

  • Conmutador

  • Imagen del logotipo de arranque

    NO

  • Imagen sin señal

  • Sincronización RS232C

    NO

  • Sincronización de red local

  • Sincronización de retroiluminación

    NO

  • PIP

  • PBP

    SI (4PBP)

  • Compartir pantalla

  • Etiqueta de video

    SÍ (4 etiquetas de video)

  • Reproducir vía URL

  • Rotación de pantalla

  • Rotación de entrada externa

  • Reproducción sin obstáculos

  • Configuración del modo mosaico

  • Configuración de clonación de datos

  • SNMP

  • Método ISM

  • ID de configuración automática

    NO

  • Estado del envío

  • Administrador de control

  • Certificación Cisco

    NO

  • Crestron Connected

    NO

  • Ahorro de energía inteligente

    NO

  • modo PM

    NO

  • Despertador en LAN

  • Network Ready

    NO

  • Faro

  • HDMI-CEC

  • Configuración del servidor de SI

  • webRTC

  • Pro:Idiom

  • Compensación de brillo

    NO

  • Ajuste de blanco y negro por escala de grises

    NO

  • Inversión de escaneo

    NO

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C to 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % to 80 %

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    23W

  • Máx.

    27W

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    78.48 BTU/Hr(Typ.), 92.13 BTU/Hr(Max.)

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    N/D

  • DPM

    0.5W(WOL Off)

  • Apagado

    0.5W

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    NO

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE Class "A"

  • ErP/Energy Star

    Sí/No

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    NO

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

  • Nube SuperSign

    NO

  • Promota

  • CMS móvil

    NO

  • Connected Care

IDIOMA

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

ACCESORIO

  • Básico

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Regulation Book, Phone to RS232C Gender

  • Opcional

    NO