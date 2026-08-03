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Signage estándar de 22”
Contáctanos

Signage estándar de 22”

Contáctanos

Signage estándar de 22”

22SM3G-B
Front view
Front display view
Right side view
Side view
Right side view
Side view
Back view
Top view
Back
Front view
Front display view
Right side view
Side view
Right side view
Side view
Back view
Top view
Back

Características principales:

  • Brillo (típ.): 250 cd/m²
  • Bisel: 16.3 mm
  • Profundidad: 53.8 mm
  • Interfaz: HDMI(2) / USB 2.0 / RS232C / RJ45 / IR / Audio
  • USB Plug & Play (Conectar y reproducir), Wi-Fi integrado
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Monitor 22”,mejor utilidad del espacio comercial

El 22SM3G permite obtener información con formas más sencillas y eficaces en diversos espacios comerciales, con una solución más cómoda gracias a su plataforma webOS mejorada.

Monitor 22”,mejor utilidad del espacio comercial

SMART SIGNAGE PLATFORM

SoC de alto rendimiento con webOS

Un SoC (sistema en chip) de cuatro núcleos integrado puede ejecutar varias tareas a la misma vez y proporcionar una reproducción de contenido ininterrumpida sin la necesidad de un reproductor multimedia. Además, la plataforma de señalización inteligente webOS de LG mejora la conveniencia del usuario con una GUI (interfaz gráfica de usuario) intuitiva y herramientas de desarrollo de aplicaciones simples.
SMART SIGNAGE PLATFORM

Varias aplicaciones de los sensores

La plataforma de señalización inteligente webOS de LG admite fácilmente conexiones con sensores externos, como GPIO, NFC/RFID, sensores de temperatura, etc. a través de un conector USB. El costo general de mantenimiento se reduce, ya que no es necesario comprar software adicional o reproductores de medios.
SMART SIGNAGE PLATFORM

Una gran variedad de interfaces

Con la variedad de interfaces, permiten conectar la pantalla a varias fuentes para lograr flexibilidad. La función de conmutación permite soporte al usuarios tener fuentes de respaldo en caso de un error.
SMART SIGNAGE PLATFORM

USB Plug & Play

22SM3G es USB Plug & Play/con una configuracion fácil y sencilla reproducción con USB.
SMART SIGNAGE PLATFORM

Intercambio de contenido

La duplicación de contenido entre dispositivos es más conveniente en una red WiFi.

Promoción en tiempo real

Con la función Beacon y BLE(Bluetooth Low Energy), los gerentes de tienda pueden proporcionar cupones e información en tiempo real.

Soluciones inalámbricas

22SM3G opera como un enrutador virtual; un punto de acceso inalámbrico para dispositivos móviles.
EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Control y monitoreo remotos

Control Manager,es una solución de monitoreo web integrada; controla y monitorea el estado de múltiples pantallas 22SM3G en diferentes ubicaciones en tiempo real. Está disponible en dispositivos conectados a Internet y permite responder de manera rápida a situaciones de emergencia.
EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Servicio de atención en tiempo real con LG SIGNAGE365CARE

El mantenimiento se vuelve más fácil y rápido con el servicio opcional Signage 365 Care, una solución de servicio en la nube. Administra de forma remota el estado de las pantallas para el diagnóstico de fallas y lo que garantiza el funcionamiento estable del negocio de un cliente.

*La disponibilidad del servicio "Signage 365 Care" puede variar por región, comunícate con el representante de ventas de LG en tu región para obtener más detalles.

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    21.5

  • Tecnología de paneles

    IPS

  • Tipo de luz de fondo

    Borde

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución nativa

    1920 x 1080 (FHD)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Brillo

    250nit (Typ.)

  • Relación de contraste

    1,000:1

  • Dinámica CR

    400,000:1

  • Gama de colores

    BT709 95%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178º x 178º

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    16,7 millones de colores

  • Tiempo de respuesta

    14ms (G to G)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Haze 25%

  • Vida útil

    30.000 horas (mín.)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    16/7

  • Retrato/Paisaje

    Sí/Sí

  • Transparencia

    N/D

  • QWP (Placa de cuarto de onda)

    N/D

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    SÍ (2ea)

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    2.2

  • DP In

    NO

  • Entrada DVI-D

    NO

  • Entrada RGB

    NO

  • Entrada de audio

  • Entrada RS232C

  • Entrada RJ45 (LAN)

    SÍ (1ea)

  • Entrada de infrarrojos

  • Entrada USB

    USB 2.0 tipo A (1ea)

  • Salida de HDMI

    NO

  • Salida de DP

    NO

  • Salida de audio

    NO

  • USB táctil

    NO

  • Salida de altavoz externo

    NO

  • Salida RS232C

    NO

  • Salida RJ45 (LAN)

    NO

  • Salida de infrarrojos

    NO

  • Conexión en cadena

    NO

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Black

  • Ancho del marco

    Even bezel : 16.3mm

  • Peso (Cabezal)

    3.34Kg

  • Peso empaquetado

    4.74Kg

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    510.3 x 302.1 x 53.8mm

  • Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)

    N/D

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    565.0 x 357.0 x 103.0mm

  • Manija

    NO

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    100 x 100 mm

  • Peso (Cabezal + Soporte)

    N/D

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    8 GB

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

  • Sensor de temperatura

  • Sensor de brillo automático

    NO

  • Sensor de píxeles

    NO

  • Sensor de proximidad

    NO

  • Sensor de corriente

    NO

  • Sensor BLU

    NO

  • Sensor de humedad

    NO

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

    NO

  • Indicador de encendido

    NO

  • Llave local de operación

  • VENTILADOR (Incorporado)

    NO

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS 4.1

  • Programación de contenidos locales

  • Administrador de grupo

  • USB Plug & Play

  • Conmutador

  • Imagen del logotipo de arranque

  • Imagen sin señal

  • Sincronización RS232C

    NO

  • Sincronización de red local

    NO

  • Sincronización de retroiluminación

    NO

  • PIP

  • PBP

    SÍ (2PBP)

  • Compartir pantalla

  • Etiqueta de video

    SÍ (2 etiquetas de video)

  • Reproducir vía URL

  • Rotación de pantalla

  • Rotación de entrada externa

  • Reproducción sin obstáculos

  • Configuración del modo mosaico

    NO

  • Configuración de clonación de datos

  • SNMP

  • Método ISM

  • ID de configuración automática

    NO

  • Estado del envío

  • Administrador de control

  • Certificación Cisco

    NO

  • Crestron Connected

  • Ahorro de energía inteligente

  • modo PM

  • Despertador en LAN

  • Network Ready

  • Faro

  • HDMI-CEC

  • Configuración del servidor de SI

  • webRTC

  • Pro:Idiom

  • Compensación de brillo

    NO

  • Ajuste de blanco y negro por escala de grises

    NO

  • Inversión de escaneo

    NO

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C to 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % to 80 %

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    30W

  • Máx.

    33W

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    103 BTU/Hr(Typ.), 113 BTU/Hr(Max.)

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    15W±5%

  • DPM

    0.5W(WOL Off), 3.2W(WOL On)

  • Apagado

    0.5W

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    SI (1W x 2)

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE

  • ErP/Energy Star

    NO / NO

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    NO

COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES

  • Compatible con tipo OPS

    NO

  • Potencia OPS integrada

    NO

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

  • Nube SuperSign

    NO

  • Promota

    NO

  • CMS móvil

    NO

  • Connected Care

IDIOMA

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

ACCESORIO

  • Básico

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Phone to RS232C Gender, External IR, IR Sheet

  • Opcional

    NO

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Compatibilidad de superposición táctil

    N/D

  • Calibración inteligente

    N/D

  • Inclinación (boca arriba)

    N/D

  • Inclinación (boca abajo)

    N/D

  • Calificación IP

    N/D

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

    N/D

  • Protección de energía

    N/D

  • Luz solar directa

    N/D