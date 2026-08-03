Signage estándar de 22”

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Monitor 22”,mejor utilidad del espacio comercial
Monitor 22”,mejor utilidad del espacio comercial
SoC de alto rendimiento con webOS
Varias aplicaciones de los sensores
Una gran variedad de interfaces
USB Plug & Play
Intercambio de contenido
Promoción en tiempo real
Soluciones inalámbricas
Control y monitoreo remotos
Servicio de atención en tiempo real con LG SIGNAGE365CARE
*La disponibilidad del servicio "Signage 365 Care" puede variar por región, comunícate con el representante de ventas de LG en tu región para obtener más detalles.
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
21.5
Tecnología de paneles
IPS
Tipo de luz de fondo
Borde
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
1920 x 1080 (FHD)
Frecuencia de actualización
60Hz
Brillo
250nit (Typ.)
Relación de contraste
1,000:1
Dinámica CR
400,000:1
Gama de colores
BT709 95%
Ángulo de visión (AxV)
178º x 178º
Profundidad de color (cantidad de colores)
16,7 millones de colores
Tiempo de respuesta
14ms (G to G)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Haze 25%
Vida útil
30.000 horas (mín.)
Horas de operación (Horas/Día)
16/7
Retrato/Paisaje
Sí/Sí
Transparencia
N/D
QWP (Placa de cuarto de onda)
N/D
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
SÍ (2ea)
Entrada HDMI (Versión HDCP)
2.2
DP In
NO
Entrada DVI-D
NO
Entrada RGB
NO
Entrada de audio
SÍ
Entrada RS232C
SÍ
Entrada RJ45 (LAN)
SÍ (1ea)
Entrada de infrarrojos
SÍ
Entrada USB
USB 2.0 tipo A (1ea)
Salida de HDMI
NO
Salida de DP
NO
Salida de audio
NO
USB táctil
NO
Salida de altavoz externo
NO
Salida RS232C
NO
Salida RJ45 (LAN)
NO
Salida de infrarrojos
NO
Conexión en cadena
NO
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Black
Ancho del marco
Even bezel : 16.3mm
Peso (Cabezal)
3.34Kg
Peso empaquetado
4.74Kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
510.3 x 302.1 x 53.8mm
Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)
N/D
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
565.0 x 357.0 x 103.0mm
Manija
NO
Interfaz de montaje estándar VESA
100 x 100 mm
Peso (Cabezal + Soporte)
N/D
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
8 GB
Wi-Fi/BT (incorporado)
SÍ
Sensor de temperatura
SÍ
Sensor de brillo automático
NO
Sensor de píxeles
NO
Sensor de proximidad
NO
Sensor de corriente
NO
Sensor BLU
NO
Sensor de humedad
NO
Sensor de aceleración (giroscopio)
NO
Indicador de encendido
NO
Llave local de operación
SÍ
VENTILADOR (Incorporado)
NO
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS 4.1
Programación de contenidos locales
SÍ
Administrador de grupo
SÍ
USB Plug & Play
SÍ
Conmutador
SÍ
Imagen del logotipo de arranque
SÍ
Imagen sin señal
SÍ
Sincronización RS232C
NO
Sincronización de red local
NO
Sincronización de retroiluminación
NO
PIP
SÍ
PBP
SÍ (2PBP)
Compartir pantalla
SÍ
Etiqueta de video
SÍ (2 etiquetas de video)
Reproducir vía URL
SÍ
Rotación de pantalla
SÍ
Rotación de entrada externa
SÍ
Reproducción sin obstáculos
SÍ
Configuración del modo mosaico
NO
Configuración de clonación de datos
SÍ
SNMP
SÍ
Método ISM
SÍ
ID de configuración automática
NO
Estado del envío
SÍ
Administrador de control
SÍ
Certificación Cisco
NO
Crestron Connected
SÍ
Ahorro de energía inteligente
SÍ
modo PM
SÍ
Despertador en LAN
SÍ
Network Ready
SÍ
Faro
SÍ
HDMI-CEC
SÍ
Configuración del servidor de SI
SÍ
webRTC
SÍ
Pro:Idiom
SÍ
Compensación de brillo
NO
Ajuste de blanco y negro por escala de grises
NO
Inversión de escaneo
NO
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0 °C to 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % to 80 %
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Energía integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
30W
Máx.
33W
BTU (Unidad Térmica Británica)
103 BTU/Hr(Typ.), 113 BTU/Hr(Max.)
Ahorro de energía inteligente (70%)
15W±5%
DPM
0.5W(WOL Off), 3.2W(WOL On)
Apagado
0.5W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
SI (1W x 2)
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Class "A" / CE
ErP/Energy Star
NO / NO
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
NO
COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES
Compatible con tipo OPS
NO
Potencia OPS integrada
NO
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign CMS
SÍ
SuperSign Control+
SÍ
SuperSign WB
SÍ
Nube SuperSign
NO
Promota
NO
CMS móvil
NO
Connected Care
SÍ
IDIOMA
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
ACCESORIO
Básico
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Phone to RS232C Gender, External IR, IR Sheet
Opcional
NO
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Compatibilidad de superposición táctil
N/D
Calibración inteligente
N/D
Inclinación (boca arriba)
N/D
Inclinación (boca abajo)
N/D
Calificación IP
N/D
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
N/D
Protección de energía
N/D
Luz solar directa
N/D