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Serie SM5D

Serie SM5D

Serie SM5D

32SM5D-B
LG Serie SM5D, 32SM5D-B
LG Serie SM5D, 32SM5D-B
LG Serie SM5D, 32SM5D-B
LG Serie SM5D, 32SM5D-B
LG Serie SM5D, 32SM5D-B
LG Serie SM5D, 32SM5D-B
LG Serie SM5D, 32SM5D-B
LG Serie SM5D, 32SM5D-B
LG Serie SM5D, 32SM5D-B
LG Serie SM5D, 32SM5D-B
LG Serie SM5D, 32SM5D-B
LG Serie SM5D, 32SM5D-B

Características principales:

  • Brillo: 450 cd/m2
  • Bisel: Superior/izquierda/derecha 11,9 mm (inferior 18,0 mm)
  • Profundidad: 41,1 mm
  • Orientación: modo horizontal y vertical
  • Interfaz: HDMI, DVI, DP, RGB, RJ45, IR, RS232C, USB
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de la pantalla

    32"

  • Resolución

    1920 x 1080 (FHD)

  • Brillo

    450

CONEXIÓN

  • Entrada

    HDMI(2), DP, DVI-D, RGB, audio

  • Salida

    DP, audio, altavoz externo

  • Control externo

    Entrada/salida RS232C, entrada RJ, receptor infrarrojo, sensor de píxeles, USB 3.0

ESPECIFICACIÓN FÍSICA

  • Ancho del bisel

    11,9 mm (T/R/L), 18 mm (B)

  • Dimensiones del monitor (A x Alt. x P))

    1456,9 mm x 838 mm x 41,1 mm

  • Peso (cabezal)

    27,7 kg

  • Interfaz de montaje estándar VESA™

    300 x 300

CONDICIONES DEL ENTORNO

  • Temperatura operativa

    0°C a 40°C

  • Humedad operativa

    10 % a 80 %

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    100-240 V~, 50/60 Hz

  • Tipo de energía

    Potencia incorporada

  • Tipo

    120W

  • Ahorro de energía inteligente

    85W

ESTÁNDAR(CERTIFICACIÓN)

  • Seguridad

    UL / cUL / CB / TUV / KC

  • EMC

    FCC Clase “A” / CE / KCC

  • ErP / Energy Star

    NA / Sí (Energy Star 7.0)

COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA

  • Compartible con tipo OPS

  • Reproductor multimedia externo con enchufe

    Sí (MP500 / MP700)

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Software de gestión de contenido

    SuperSign Premium

  • Software de control y supervisión

    Enlace SuperSign

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto (incluye batería 2ea), cable de alimentación, QSG, cable RGB, libro de normas, teléfono para género RS232C, funda para memoria

  • Opcional

    Altavoz (SP-5000), soporte (ST-652T), sensor de píxeles (KT-SP0), reproductor multimedia, soporte de pared (LSW350B), adaptador VESA (AM-B330S), equipo OPS (KT-OPSA), HD base T (EB-B100), toque superpuesto (KT-T651)