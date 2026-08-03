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Señalización estánda Full HD
Contáctanos

Señalización estánda Full HD

Contáctanos

Señalización estánda Full HD

32SM5J-B
LG Señalización estánda Full HD, 32SM5J-B
LG Señalización estánda Full HD, 32SM5J-B
LG Señalización estánda Full HD, 32SM5J-B
LG Señalización estánda Full HD, 32SM5J-B
LG Señalización estánda Full HD, 32SM5J-B
LG Señalización estánda Full HD, 32SM5J-B
LG Señalización estánda Full HD, 32SM5J-B
LG Señalización estánda Full HD, 32SM5J-B
LG Señalización estánda Full HD, 32SM5J-B
LG Señalización estánda Full HD, 32SM5J-B
LG Señalización estánda Full HD, 32SM5J-B
LG Señalización estánda Full HD, 32SM5J-B
LG Señalización estánda Full HD, 32SM5J-B
LG Señalización estánda Full HD, 32SM5J-B

Características principales:

  • Brillo (típico): 400 cd/m²
  • Bisel: 13 mm (T/R/L), 18 mm (B)
  • Profundidad: 55.5 mm
  • Interfaz: HDMI(3) / USB 2.0 / RS232C / RJ45 / IR / Audio Out
  • Parlante integrado: 10W + 10W
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Señalización estándar de LG webOS

Señalización estándar de LG webOS

Señalización estándar de LG webOS

* Todas las imágenes de esta página web son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Alto rendimiento con webOS 6.0

Alto rendimiento con webOS 6.0

webOS 6.0, actualizado en SoC y motor web, está disponible en SM5J para una ejecución fluida de varias tareas. La plataforma de señalización inteligente LG webOS mejora la conveniencia del usuario con una GUI intuitiva y proporciona a los SI y / o desarrolladores herramientas de desarrollo de aplicaciones simples como SDK (Software Development Kit), SCAP, aplicaciones de muestra.
Conexión de varios sensores

Conexión de varios sensores

La plataforma de señalización inteligente LG webOS ayuda a proporcionar fácilmente soluciones adicionales al admitir conexiones simples con sensores externos * como GPIO, NFC / RFID, sensores de temperatura, etc., a través de un conector USB.

* Los sensores externos deben comprarse por separado y probarse para su compatibilidad con la plataforma webOS.

Monitoreo móvil y web

Monitoreo móvil y web

A través de Control Manager, la solución de monitoreo web integrada, puede controlar y monitorear el estado de las pantallas de la serie SM5J en diferentes ubicaciones en tiempo real. Está disponible en dispositivos conectados a Internet, lo que le permite responder de manera flexible y rápida a situaciones de emergencia.

* Los dispositivos móviles deben estar conectados con la dirección IP de señalización y pueden controlar una señalización a la vez.
** Control Manager está optimizado para la versión 56 de Google Chrome y superior.

Compatible con el sistema de control AV

Compatible con el sistema de control AV

La serie SM5J es compatible con Crestron Connected® para una alta compatibilidad con controles AV profesionales para lograr una integración perfecta y un control automatizado *, lo que aumenta la eficiencia de la gestión empresarial.

*Control basado en la red.

Servicio LG ConnectedCare en tiempo real

Servicio LG ConnectedCare en tiempo real

Servicio LG ConnectedCare en tiempo real

El mantenimiento es fácil y rápido con el servicio opcional LG ConnectedCare *, una solución de servicio en la nube proporcionada por LG. Administra de forma remota el estado de las pantallas en los lugares de trabajo de los clientes para el diagnóstico de fallas y los servicios de control remoto, lo que respalda el funcionamiento estable de los negocios de los clientes.

* La disponibilidad del servicio 'LG ConnectedCare' varía según la región y debe comprarse por separado.

Asistente de publicidad simple de LG, Promota

Asistente de publicidad simple de LG, Promota

Asistente de publicidad simple de LG, Promota

Con la aplicación Promota * de LG, que se puede descargar en un dispositivo móvil, puede crear fácilmente sus propios contenidos de visualización. Con Promota, puede agregar texto e imágenes para crear un perfil en línea para su negocio, así como entregar información como noticias de eventos, menús de temporada, promociones y aún más, mientras recomienda plantillas fáciles de usar relevantes para su industria.

* LG Promota se puede descargar desde App Store y Google Play Store. (No disponible para Europa / Región CIS)

Promoción en tiempo real

Promoción en tiempo real

Con Beacon y Bluetooth® Low Energy (BLE), los gerentes de las tiendas pueden proporcionar cupones e información en tiempo real.

Compartir contenido

Compartir contenido

La duplicación de contenido entre dispositivos está disponible en una red Wi-Fi.
Punto de acceso inalámbrico

Punto de acceso inalámbrico

La serie SM5J funciona como un enrutador virtual que puede ser un punto de acceso inalámbrico para dispositivos móviles.
Certificación ENERGY STAR®

Certificación ENERGY STAR®

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    32

  • Tecnología de paneles

    IPS

  • Tipo de luz de fondo

    Directo

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución nativa

    1920 x 1080 (FHD)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Brillo

    400nit (Typ.)

  • Relación de contraste

    1,100:1

  • Dinámica CR

    1,000,000:1

  • Gama de colores

    NTSC 68%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178º x 178º

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    1.07 mil millones de colores

  • Tiempo de respuesta

    10ms (G to G)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Haze 1%

  • Vida útil

    50.000 horas (mín.)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    24/7

  • Retrato/Paisaje

    Sí/Sí

  • Transparencia

    N/D

  • QWP (Placa de cuarto de onda)

    N/D

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    SÍ (3ea)

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    2.2

  • DP In

    NO

  • Entrada DVI-D

    NO

  • Entrada RGB

    NO

  • Entrada de audio

    NO

  • Entrada RS232C

  • Entrada RJ45 (LAN)

    SÍ (1ea)

  • Entrada de infrarrojos

  • Entrada USB

    USB 2.0 tipo A (1ea)

  • Salida de HDMI

    NO

  • Salida de DP

    NO

  • Salida de audio

  • USB táctil

    NO

  • Salida de altavoz externo

    NO

  • Salida RS232C

  • Salida RJ45 (LAN)

    NO

  • Salida de infrarrojos

    NO

  • Conexión en cadena

    NO

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Black

  • Ancho del marco

    T/R/L: 13mm, B: 18mm

  • Peso (Cabezal)

    5.7Kg

  • Peso empaquetado

    7.4Kg

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    729.4 x 428.9 x 55.5mm

  • Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)

    729.4 x 481 x 154.2mm

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    810 x 510 x 132mm

  • Manija

    NO

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    200 x 200 mm

  • Peso (Cabezal + Soporte)

    6.5Kg

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    8 GB

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

  • Sensor de temperatura

  • Sensor de brillo automático

  • Sensor de píxeles

    NO

  • Sensor de proximidad

    NO

  • Sensor de corriente

    NO

  • Sensor BLU

    NO

  • Sensor de humedad

    NO

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

    NO

  • Indicador de encendido

    NO

  • Llave local de operación

  • VENTILADOR (Incorporado)

    NO

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS 6.0

  • Programación de contenidos locales

  • Administrador de grupo

  • USB Plug & Play

  • Conmutador

  • Imagen del logotipo de arranque

  • Imagen sin señal

  • Sincronización RS232C

  • Sincronización de red local

  • Sincronización de retroiluminación

    NO

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • Compartir pantalla

  • Etiqueta de video

    SÍ (4 etiquetas de video)

  • Reproducir vía URL

  • Rotación de pantalla

  • Rotación de entrada externa

  • Reproducción sin obstáculos

  • Configuración del modo mosaico

    NO

  • Configuración de clonación de datos

  • SNMP

  • Método ISM

  • ID de configuración automática

  • Estado del envío

  • Administrador de control

  • Certificación Cisco

  • Crestron Connected

  • Ahorro de energía inteligente

  • modo PM

  • Despertador en LAN

  • Network Ready

  • Faro

  • HDMI-CEC

  • Configuración del servidor de SI

  • webRTC

  • Pro:Idiom

  • Compensación de brillo

    NO

  • Ajuste de blanco y negro por escala de grises

    NO

  • Inversión de escaneo

    NO

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C to 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % to 80 %

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    55W

  • Máx.

    75W

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    188 BTU/Hr(Typ.), 256 BTU/Hr(Max.)

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    38.5W

  • DPM

    0.5W

  • Apagado

    0.5W

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    SÍ (10W x 2)

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE

  • ErP/Energy Star

    No/Sí

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    NO

COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES

  • Compatible con tipo OPS

    NO

  • Potencia OPS integrada

    NO

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

  • Nube SuperSign

    NO

  • Promota

    Sí (No disponible para UE/CIS)

  • CMS móvil

    NO

  • Connected Care

IDIOMA

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski

ACCESORIO

  • Básico

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Phone to RS232C Gender

  • Opcional

    Stand(ST-322T)

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Compatibilidad de superposición táctil

    N/D

  • Calibración inteligente

    N/D

  • Inclinación (boca arriba)

    N/D

  • Inclinación (boca abajo)

    N/D

  • Calificación IP

    N/D

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

    N/D

  • Protección de energía

    N/D

  • Luz solar directa

    N/D