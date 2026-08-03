We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Señalización estándar de LG webOS
* Todas las imágenes de esta página web son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Los sensores externos deben comprarse por separado y probarse para su compatibilidad con la plataforma webOS.
* Los dispositivos móviles deben estar conectados con la dirección IP de señalización y pueden controlar una señalización a la vez.
** Control Manager está optimizado para la versión 56 de Google Chrome y superior.
*Control basado en la red.
Servicio LG ConnectedCare en tiempo real
El mantenimiento es fácil y rápido con el servicio opcional LG ConnectedCare *, una solución de servicio en la nube proporcionada por LG. Administra de forma remota el estado de las pantallas en los lugares de trabajo de los clientes para el diagnóstico de fallas y los servicios de control remoto, lo que respalda el funcionamiento estable de los negocios de los clientes.
* La disponibilidad del servicio 'LG ConnectedCare' varía según la región y debe comprarse por separado.
Asistente de publicidad simple de LG, Promota
Con la aplicación Promota * de LG, que se puede descargar en un dispositivo móvil, puede crear fácilmente sus propios contenidos de visualización. Con Promota, puede agregar texto e imágenes para crear un perfil en línea para su negocio, así como entregar información como noticias de eventos, menús de temporada, promociones y aún más, mientras recomienda plantillas fáciles de usar relevantes para su industria.
* LG Promota se puede descargar desde App Store y Google Play Store. (No disponible para Europa / Región CIS)
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
32
Tecnología de paneles
IPS
Tipo de luz de fondo
Directo
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
1920 x 1080 (FHD)
Frecuencia de actualización
60Hz
Brillo
400nit (Typ.)
Relación de contraste
1,100:1
Dinámica CR
1,000,000:1
Gama de colores
NTSC 68%
Ángulo de visión (AxV)
178º x 178º
Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07 mil millones de colores
Tiempo de respuesta
10ms (G to G)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Haze 1%
Vida útil
50.000 horas (mín.)
Horas de operación (Horas/Día)
24/7
Retrato/Paisaje
Sí/Sí
Transparencia
N/D
QWP (Placa de cuarto de onda)
N/D
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
SÍ (3ea)
Entrada HDMI (Versión HDCP)
2.2
DP In
NO
Entrada DVI-D
NO
Entrada RGB
NO
Entrada de audio
NO
Entrada RS232C
SÍ
Entrada RJ45 (LAN)
SÍ (1ea)
Entrada de infrarrojos
SÍ
Entrada USB
USB 2.0 tipo A (1ea)
Salida de HDMI
NO
Salida de DP
NO
Salida de audio
SÍ
USB táctil
NO
Salida de altavoz externo
NO
Salida RS232C
SÍ
Salida RJ45 (LAN)
NO
Salida de infrarrojos
NO
Conexión en cadena
NO
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Black
Ancho del marco
T/R/L: 13mm, B: 18mm
Peso (Cabezal)
5.7Kg
Peso empaquetado
7.4Kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
729.4 x 428.9 x 55.5mm
Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)
729.4 x 481 x 154.2mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
810 x 510 x 132mm
Manija
NO
Interfaz de montaje estándar VESA
200 x 200 mm
Peso (Cabezal + Soporte)
6.5Kg
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
8 GB
Wi-Fi/BT (incorporado)
SÍ
Sensor de temperatura
SÍ
Sensor de brillo automático
SÍ
Sensor de píxeles
NO
Sensor de proximidad
NO
Sensor de corriente
NO
Sensor BLU
NO
Sensor de humedad
NO
Sensor de aceleración (giroscopio)
NO
Indicador de encendido
NO
Llave local de operación
SÍ
VENTILADOR (Incorporado)
NO
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS 6.0
Programación de contenidos locales
SÍ
Administrador de grupo
SÍ
USB Plug & Play
SÍ
Conmutador
SÍ
Imagen del logotipo de arranque
SÍ
Imagen sin señal
SÍ
Sincronización RS232C
SÍ
Sincronización de red local
SÍ
Sincronización de retroiluminación
NO
PIP
NO
PBP
NO
Compartir pantalla
SÍ
Etiqueta de video
SÍ (4 etiquetas de video)
Reproducir vía URL
SÍ
Rotación de pantalla
SÍ
Rotación de entrada externa
SÍ
Reproducción sin obstáculos
SÍ
Configuración del modo mosaico
NO
Configuración de clonación de datos
SÍ
SNMP
SÍ
Método ISM
SÍ
ID de configuración automática
SÍ
Estado del envío
SÍ
Administrador de control
SÍ
Certificación Cisco
SÍ
Crestron Connected
SÍ
Ahorro de energía inteligente
SÍ
modo PM
SÍ
Despertador en LAN
SÍ
Network Ready
SÍ
Faro
SÍ
HDMI-CEC
SÍ
Configuración del servidor de SI
SÍ
webRTC
SÍ
Pro:Idiom
SÍ
Compensación de brillo
NO
Ajuste de blanco y negro por escala de grises
NO
Inversión de escaneo
NO
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0 °C to 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % to 80 %
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Energía integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
55W
Máx.
75W
BTU (Unidad Térmica Británica)
188 BTU/Hr(Typ.), 256 BTU/Hr(Max.)
Ahorro de energía inteligente (70%)
38.5W
DPM
0.5W
Apagado
0.5W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
SÍ (10W x 2)
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Class "A" / CE
ErP/Energy Star
No/Sí
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
NO
COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES
Compatible con tipo OPS
NO
Potencia OPS integrada
NO
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign CMS
SÍ
SuperSign Control+
SÍ
SuperSign WB
SÍ
Nube SuperSign
NO
Promota
Sí (No disponible para UE/CIS)
CMS móvil
NO
Connected Care
SÍ
IDIOMA
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski
ACCESORIO
Básico
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Phone to RS232C Gender
Opcional
Stand(ST-322T)
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Compatibilidad de superposición táctil
N/D
Calibración inteligente
N/D
Inclinación (boca arriba)
N/D
Inclinación (boca abajo)
N/D
Calificación IP
N/D
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
N/D
Protección de energía
N/D
Luz solar directa
N/D
Producto Recomendado