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Monitor de 42" Full HD Con WebOS 3.0 ™

Monitor de 42" Full HD Con WebOS 3.0 ™

Monitor de 42" Full HD Con WebOS 3.0 ™

42LS75C
LG Monitor de 42" Full HD Con WebOS 3.0 ™, 42LS75C
LG Monitor de 42" Full HD Con WebOS 3.0 ™, 42LS75C
LG Monitor de 42" Full HD Con WebOS 3.0 ™, 42LS75C
LG Monitor de 42" Full HD Con WebOS 3.0 ™, 42LS75C
LG Monitor de 42" Full HD Con WebOS 3.0 ™, 42LS75C
LG Monitor de 42" Full HD Con WebOS 3.0 ™, 42LS75C
LG Monitor de 42" Full HD Con WebOS 3.0 ™, 42LS75C
LG Monitor de 42" Full HD Con WebOS 3.0 ™, 42LS75C
LG Monitor de 42" Full HD Con WebOS 3.0 ™, 42LS75C
LG Monitor de 42" Full HD Con WebOS 3.0 ™, 42LS75C
LG Monitor de 42" Full HD Con WebOS 3.0 ™, 42LS75C
LG Monitor de 42" Full HD Con WebOS 3.0 ™, 42LS75C

Características principales:

  • 700 CD/M2 - Operacion 24/7
  • Full HD resolucion 1920 x 1080
  • Plataforma inteligente - alto rendimiento y SOC
  • Posicion horizontal o vertical
Más

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tamaño de pantalla

    42"

  • Tecnología de Panel

    IPS

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución

    1920 x 1080 (FHD)

  • Brillo

    700cd/m2

  • Contraste Dinámico

    500,000:1

  • Tiempo operación

    24,/7

  • Angulo de visión

    178/178

  • Orientación de pantalla

    Horizontal/Vertical

CONECTIVIDAD

  • Entrada Digital

    DP, HDMI(2), DVI-D, Audio, OPS, USB 3.0

  • Entrada de Control Externo

    RS232C, RJ45

  • Salidas

    DP, Audio,Speaker externo

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Supersign

    SuperSign-w lite / Super Sign-c

CERTIFICICACIONES

  • Seguridad UL

    UL/cUL/CB/TUV/KC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Ancho de Bisel

    7,4 mm

  • Sensor de temperatura

    Si

  • PIP/PBP

    Si

  • Reproducción Multimedia

    SI(MP500/MP700)

  • Ahorro de energía inteligente

    Si

  • Dimensiones (W x H x D) mm

    949 x 618 x 298

  • Peso

    12,5 Kg

  • Vesa

    400 x 400 mm