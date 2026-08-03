We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
SH7DB High Performance, Simple Installation
Todas las especificaciones
CONECTIVIDAD
Entradas
Audio, Formatos HDTV (HDMI : 720p, 1080i, 1080p), HDMI,DVI,Digital, DP
Salidas
Salida de altavoz externa, DP, RS232C, Audio
PANTALLA
Tamaño de pantalla
42" (41.9" medido diagonalmente)
Tecnología de Panel
IPS
Relación de aspecto
16:9
Resolución
1920 x 1080 (FHD)
Brillo
700nits
Contraste Dinámico
500,000:1
Tiempo de respuesta
8ms
Angulo de visión
178/178
Orientación de pantalla
Vertical / Horizontal
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Supersign
SuperSign-w lite / Super Sign-c
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Tamaño de bisel
7.4mm(T/L/R/U even)
VESA compatible
400mm x 400mm
Dimensiones
37.4” x 21.9” x 1.3”
Peso
32.4lbs
Color
Negro
Dimensiones caja
41.1” x 25.4” x 5”
Peso con caja
32.6lbs
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Modo PM
SI
Método ISM
Normal, White Wash, Color Wash, Orbiter, inversion, Washing Bar, User image
Clonación por USB
SI
Activación LAN
SI
Conmutación por error
USB, RGB, DVI, HDMI
Modo VideoWall
Si (15x15)
CERTIFICACIONES
Safety
SI
EMC
SI
ErP / Energy Star
SI/SI