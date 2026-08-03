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SH7DB High Performance, Simple Installation

SH7DB High Performance, Simple Installation

SH7DB High Performance, Simple Installation

42SH7DB
LG SH7DB High Performance, Simple Installation, 42SH7DB
LG SH7DB High Performance, Simple Installation, 42SH7DB
LG SH7DB High Performance, Simple Installation, 42SH7DB
LG SH7DB High Performance, Simple Installation, 42SH7DB
LG SH7DB High Performance, Simple Installation, 42SH7DB
LG SH7DB High Performance, Simple Installation, 42SH7DB

Características principales:

  • Protocolo simple de administración por RED
  • 700 nits
  • Operación 24/7
  • Soporta conectividad en cascada
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Todas las especificaciones

CONECTIVIDAD

  • Entradas

    Audio, Formatos HDTV (HDMI : 720p, 1080i, 1080p), HDMI,DVI,Digital, DP

  • Salidas

    Salida de altavoz externa, DP, RS232C, Audio

PANTALLA

  • Tamaño de pantalla

    42" (41.9" medido diagonalmente)

  • Tecnología de Panel

    IPS

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución

    1920 x 1080 (FHD)

  • Brillo

    700nits

  • Contraste Dinámico

    500,000:1

  • Tiempo de respuesta

    8ms

  • Angulo de visión

    178/178

  • Orientación de pantalla

    Vertical / Horizontal

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Supersign

    SuperSign-w lite / Super Sign-c

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Tamaño de bisel

    7.4mm(T/L/R/U even)

  • VESA compatible

    400mm x 400mm

  • Dimensiones

    37.4” x 21.9” x 1.3”

  • Peso

    32.4lbs

  • Color

    Negro

  • Dimensiones caja

    41.1” x 25.4” x 5”

  • Peso con caja

    32.6lbs

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Modo PM

    SI

  • Método ISM

    Normal, White Wash, Color Wash, Orbiter, inversion, Washing Bar, User image

  • Clonación por USB

    SI

  • Activación LAN

    SI

  • Conmutación por error

    USB, RGB, DVI, HDMI

  • Modo VideoWall

    Si (15x15)

CERTIFICACIONES

  • Safety

    SI

  • EMC

    SI

  • ErP / Energy Star

    SI/SI