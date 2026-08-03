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Serie SH7DD
Serie SH7DD
Características principales:
- Brillo: 700 cd/m²
- Bisel: 11,9 milímetros (T/L/R), 18,0 milímetros (B)
- Profundidad: 54 mm (38,6 mm: parte más fina)
- Interfaz: HDMI(2), DVI, RGB, RJ45, IR, RS232C, USB
- Altavoz incorporado
- Programación de contenido USB, modo PM, configuración automática de tiempo local, imagen sin señal
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de la pantalla
43"
Resolución
1920 x 1080 (FHD)
Luminosidad (cd/?)
700
CONEXIÓN
Entrada
HDMI (2), DVI, RGB, Audio, USB 2.0
Salida
Audio
Control externo
RS232C entrada/salida, RJ45, receptor infrarrojo
ESPECIFICACIÓN FÍSICA
Ancho del bisel
11,9 mm (T/R/L), 18 mm (B)
Dimensiones del monitor (A x Alt. x P))
969,6 x 563,9 x 54 mm
Peso (cabezal)
10,0 kg
Interfaz de montaje estándar VESA™
200 x 200 mm
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura operativa
0°C a 40°C
Humedad operativa
10 % a 80 %
CONSUMO DE ENERGÍA
Fuente de alimentación
100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de energía
Potencia incorporada
Tipo
75 W
Ahorro de energía inteligente
55 W
ESTÁNDAR(CERTIFICACIÓN)
Seguridad
UL / cUL / CB / TUV / KC
EMC
FCC Clase “A” / CE / KCC
ErP / Energy Star
Sí (N/A para EU ErP) / Sí (Energy Star 8.0)
COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Compartible con tipo OPS
No
Reproductor multimedia externo con enchufe
Sí (MP500 / MP700)
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenido
SuperSign Premium
Software de control y supervisión
SuperSign C
ACCESORIO
Básico
Control remoto (incluye baterías 2ea), cable de alimentación, QSG, cable RGB, libro de normas, teléfono para género RS232C, receptor infrarrojo
Opcional
Base (ST-432T), reproductor multimedia, soporte de pared (LSW230B), adaptador VESA (AM-B220S), dongle de Wi-Fi (AN-WF500), revestimiento táctil (KT-T430)