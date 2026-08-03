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Serie SH7DD

Serie SH7DD

Serie SH7DD

43SH7DD-B
LG Serie SH7DD, 43SH7DD-B
LG Serie SH7DD, 43SH7DD-B
LG Serie SH7DD, 43SH7DD-B
LG Serie SH7DD, 43SH7DD-B
LG Serie SH7DD, 43SH7DD-B
LG Serie SH7DD, 43SH7DD-B
LG Serie SH7DD, 43SH7DD-B
LG Serie SH7DD, 43SH7DD-B
LG Serie SH7DD, 43SH7DD-B
LG Serie SH7DD, 43SH7DD-B
LG Serie SH7DD, 43SH7DD-B
LG Serie SH7DD, 43SH7DD-B

Características principales:

  • Brillo: 700 cd/m²
  • Bisel: 11,9 milímetros (T/L/R), 18,0 milímetros (B)
  • Profundidad: 54 mm (38,6 mm: parte más fina)
  • Interfaz: HDMI(2), DVI, RGB, RJ45, IR, RS232C, USB
  • Altavoz incorporado
  • Programación de contenido USB, modo PM, configuración automática de tiempo local, imagen sin señal
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de la pantalla

    43"

  • Resolución

    1920 x 1080 (FHD)

  • Luminosidad (cd/?)

    700

CONEXIÓN

  • Entrada

    HDMI (2), DVI, RGB, Audio, USB 2.0

  • Salida

    Audio

  • Control externo

    RS232C entrada/salida, RJ45, receptor infrarrojo

ESPECIFICACIÓN FÍSICA

  • Ancho del bisel

    11,9 mm (T/R/L), 18 mm (B)

  • Dimensiones del monitor (A x Alt. x P))

    969,6 x 563,9 x 54 mm

  • Peso (cabezal)

    10,0 kg

  • Interfaz de montaje estándar VESA™

    200 x 200 mm

CONDICIONES DEL ENTORNO

  • Temperatura operativa

    0°C a 40°C

  • Humedad operativa

    10 % a 80 %

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    100-240 V~, 50/60 Hz

  • Tipo de energía

    Potencia incorporada

  • Tipo

    75 W

  • Ahorro de energía inteligente

    55 W

ESTÁNDAR(CERTIFICACIÓN)

  • Seguridad

    UL / cUL / CB / TUV / KC

  • EMC

    FCC Clase “A” / CE / KCC

  • ErP / Energy Star

    Sí (N/A para EU ErP) / Sí (Energy Star 8.0)

COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA

  • Compartible con tipo OPS

    No

  • Reproductor multimedia externo con enchufe

    Sí (MP500 / MP700)

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Software de gestión de contenido

    SuperSign Premium

  • Software de control y supervisión

    SuperSign C

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto (incluye baterías 2ea), cable de alimentación, QSG, cable RGB, libro de normas, teléfono para género RS232C, receptor infrarrojo

  • Opcional

    Base (ST-432T), reproductor multimedia, soporte de pared (LSW230B), adaptador VESA (AM-B220S), dongle de Wi-Fi (AN-WF500), revestimiento táctil (KT-T430)