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Monitor Signage 55" FHD
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de la pantalla
55"
Tipo de panel
IPS
Relación de aspecto
16:9
Resolución
1920 x 1080 (FHD)
Brillo
450 cd/m²
Relación de contraste
1,100:1
Angulo de visión
178x178
Horas de operación
18 Horas
Orientación
Vertical y horizontal
CONECTIVIDAD - ENTRADA
HDMI
Sí (1)
DP
No
DVI
Sí (1)
Analógica (RGB)
Sí (1)
Audio
Sí (1)
Control externo (ENTRADA RS232C)
Sí (1)
Control externo (RJ45)
Sí (1)
Control externo (receptor infrarrojo)
Sí (1)
Control externo (sensor de píxeles)
No
USB
Sí (2)
CONECTIVIDAD - SALIDA
DVI
No
Salida de audio
Sí
Salida externa de altavoz
SÍ (1, L/R)
Control externo (SALIDA RS232C)
Sí (1)
ESPECIFICACIÓN FÍSICA
Color del bisel
Negro
Tamaño del bisel
11.9 mm (T/R/L), 18 mm (B)
Dimensiones del monitor (an. x alt. x prof.)
1.238 mm x 714,9 mm x 38,6 mm
Peso
17.3 kg
Interfaz de montaje estándar VESA™
300 mm x 300 mm
STANDARD(CERTIFICATION)
ErP / Energy Star
Sí (Energy Star 8.0)
COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR DE MEDIOS
Tipo OPS compatible
No
Reproductor de medios externo enchufable
Sí (MP500/MP700)
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign-w lite
Sí
SuperSign-c
Sí
ACCESORIO
Básico
Control remoto (incluye baterías 2ea), cable de alimentación, QSG, cable RGB, libro de normas, teléfono para género RS232C, receptor infrarrojo
Opcional
Altavoz (SP-5000), soporte (ST-492T), sensor de píxeles (KT-SP0), reproductor de medios, soporte de pared (LSW350B), adaptador VESA (AM-B330S), equipo OPS (KT-OPSA), HD base T (EB-B100)
GENERAL
Región
Global