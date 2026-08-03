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Serie UH7F-B

Serie UH7F-B

Serie UH7F-B

55UH7F-B
LG Serie UH7F-B, 55UH7F-B
LG Serie UH7F-B, 55UH7F-B
LG Serie UH7F-B, 55UH7F-B
LG Serie UH7F-B, 55UH7F-B
LG Serie UH7F-B, 55UH7F-B
LG Serie UH7F-B, 55UH7F-B
LG Serie UH7F-B, 55UH7F-B
LG Serie UH7F-B, 55UH7F-B
LG Serie UH7F-B, 55UH7F-B
LG Serie UH7F-B, 55UH7F-B
LG Serie UH7F-B, 55UH7F-B
LG Serie UH7F-B, 55UH7F-B
LG Serie UH7F-B, 55UH7F-B
LG Serie UH7F-B, 55UH7F-B
LG Serie UH7F-B, 55UH7F-B
LG Serie UH7F-B, 55UH7F-B

Características principales:

  • Brillo (típico): 700 cd/m²
  • Bisel: 9.9 mm (Sup./D/I), 14.4 mm (Inf.)
  • Profundidad: 39.9 mm
  • Interfaz: HDMI(3)/DP/DVI-D/USB 2.0/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR
  • Altavoz incorporado y logotipo desmontable
  • Instalación con inclinación de 30°
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla

    55"

  • Tecnología del panel

    IPS

  • Relación de aspecto

    16 : 9

  • Resolución nativa

    3,840 x 2,160 (UHD, RGB)

  • Brillo (Típico, cd/m²)

    700

  • Relación de contraste

    1,100:1

  • Ángulo de visualización (H x V)

    178 x 178

  • Tiempo de respuesta

    8 ms (gris a gris)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Niebla 3%

  • Vida útil (Típico.)

    50,000 horas

  • Horas de funcionamiento

    24 h

  • Orientación

    Vertical y horizontal

CONECTIVIDAD

  • Entrada

    HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0

  • Salida

    DP, Audio (Apagado/Fijo/Variable)

  • Control externo

    RS232C Entrada/salida, RJ45 (LAN) Entrada/salida, Entada IR

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

  • Color del bisel

    Negro

  • Peso del bisel

    9.9 mm (Sup./D/I), 14.4 mm (Inf.)

  • Dimensión del monitor (An. x Al. x Prof.)

    1,234.4 mm x 720.9 mm x 39.9 mm

  • Peso (Cabezal)

    19.0 kg

  • Dimensiones de la caja (An. x Al. x Prof.)

    1,360mm x 835mm x 175mm

  • Peso con el empaque

    24.2 kg

  • Interfaz de montaje estándar VESA™

    300 x 300

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Inclinación (hacia abajo)

    Máx. 30° *En condiciones de temperaturas de 30 °C, 50% de humedad

  • Calificación IP

    IP5x

CONDICIONES DEL AMBIENTE

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C a 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10% a 80%

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Suministro de energía

    100-240 V~, 50/60 Hz

  • Tipo de energía

    Energía incorporada

  • Tip. / Máx.

    110 W / 160 W

  • Ahorro de energía inteligente

    85 W

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Clase “A” / CE / KC

  • ErP (productos relacionados con la energía) / Energy Star

    Sí (EU Only)/Sí (Energy Star 8.0)

COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

  • Tipo compatible con OPS

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Software de gestión de contenido

    SuperSign CMS

  • Software de control y monitoreo

    SuperSign Control/Control+

  • Signage365Care

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto, Cable de alimentación, QSG, Cable HDMI, Libro de normas, Teléfono para género RS232C

  • Opcional

    Soporte (ST-653T), Reproductor multimedia, Soporte de pared (LSW350B), Adaptador VESA (AM-B330S), Kit OPS (KT-OPSF)