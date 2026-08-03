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98" (97.52" diagonal) UHD con plataforma webOS™
Todas las especificaciones
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sensor de brillo automatico
SI
Sensor de temperatura
SI
Ahorro de energia inteligente
SI
Reproducción Multimedia
SI
CERTIFICICACIONES
Seguridad cUL
SI
EMC CE
SI
Seguridad KC
SI
Energy Star 6.0
SI
EMC KCC
SI
Seguridad UL
SI
Seguridad CB scheme
SI
Seguridad TUV
SI
EMC FCC Class A
SI
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Dimensiones
2191.8mm x 1246.8mm x 69.4mm
Peso
88kg
Tamaño de bisel
Even bezel : 14.9mm
AUDIO
Potencia de Sonido
20W(10W x 2) for External Speaker
Modo de sonido
Standard, New, Music, Cinema, Sport, Game
Balance
SI
Voz clara
SI
Altavoz On/Off
SI
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Supersign
SuperSign-w lite / Super Sign-c
GENERAL
Tamaño de pantalla
98" class (97.52" measured diagonal)
Tipo de panel
IPS
Relación de aspecto
16.9
Resolución
3,840 x 2,160 (UHD)
Brillo (cd/m2)
500 nits
Relación de contraste
500,000:1
Tiempo de respuesta (ms)
8ms (G to G BW) typ.
Ángulo de visión
178/178
Orientacion
Vertical / Horizontal
CONECTIVIDAD
Entrada USB
USB 3.0 : 1EA, USB 2.0 : 2EA
Entrada de Control Externo
RS232C(1), RJ45(1), IR Receiver(1)
Entrada de Audio
DVI-D, Component
Entrada Digital
HDMI, DVI-D, DISPLAY PORT
Salida Análoga
Si
Salida de Control Externo
RS232C(1)
Salida Digital
DISPLAY PORT
Salida de Audio
SPDIF(1)