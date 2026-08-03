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Diseño delgado y
robusto con
excelente display
Con un diseño delgado y robusto, la serie XE4F se puede instalar con facilidad para satisfacer las necesidades del cliente en los entornos externos que requieren condiciones complejas de instalación. Y el brillo mejorado captura la atención del cliente incluso bajo la luz fuerte y directa del sol.