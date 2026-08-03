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Serie XE4F
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Serie XE4F

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Serie XE4F

55XE4F-B
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Características principales:

  • Brillo (típ.): 4000 cd/m²
  • Bisel: 38,4 mm (S/I), 26,0 mm (I/D)
  • Interfaz: HDMI/ DP/HDBaseT/USB/ Audio/ RS232C/ RJ45
  • Revestimiento antirreflejo
  • Diseño IP56, cristal protector IK10
Más
Diseño delgado y robusto con excelente display1

Diseño delgado y
robusto con
excelente display

Con un diseño delgado y robusto, la serie XE4F se puede instalar con facilidad para satisfacer las necesidades del cliente en los entornos externos que requieren condiciones complejas de instalación. Y el brillo mejorado captura la atención del cliente incluso bajo la luz fuerte y directa del sol.

Diseño delgado y ligero1

DISEÑO DELGADO Y ROBUSTO

Diseño delgado y ligero

La serie XE4F está compuesta de una sola pantalla con un diseño delgado y ligero, y se puede personalizar con facilidad para que se adapte a distintos entornos externos sin la necesidad de un revestimiento separado.

 

Fácil integración para un desarrollo personalizado
DISEÑO DELGADO Y ROBUSTO

Fácil integración para un desarrollo personalizado

La serie XE4F es más ligera y está lista para que se personalice de acuerdo con los distintos entornos y necesidades del cliente. Desde los tableros de menú exteriores hasta los quioscos, la serie XE4F también se monta y personaliza para los clientes, según el uso o el destino de la industria.
Luminosa y brillante1

Visibilidad extraordinaria

Luminosa y brillante

La serie XE4F tiene un brillo poderoso de 4000 nits, lo que proporciona una calidad de imagen nítida y vívida incluso bajo la luz directa del sol.

Ángulo de visión amplio1

Ángulo de visión amplio1

Visibilidad extraordinaria

Ángulo de visión amplio

La tecnología IPS proporciona un mejor control de los cristales líquidos, lo que a su vez permite ver la pantalla prácticamente desde cualquier ángulo.

Visibilidad extraordinaria

Brillo de larga duración

Al agregar más unidades LED, XE4F funciona con más brillo en una temperatura más baja. Por lo tanto, dura más tiempo que los productos convencionales.
Visible con anteojos de sol polarizados
Visibilidad extraordinaria

Visible con anteojos de sol polarizados

QWP* permite una clara visibilidad aun cuando el espectador está usando anteojos de sol polarizados.

*Placa de cuarto de onda

Protección asegurada con diseño IP561

FIABILIDAD PARA EL USO EXTERIOR

Protección asegurada con diseño IP56

La pantalla está sellada con un diseño IP56 para un funcionamiento confiable. Está diseñada no solo para ser impermeable, sino también para resistir a la intemperie contra los efectos dañinos del sol, la lluvia, la nieve, el polvo y el viento, una característica esencial para la aplicación en exteriores.

Compatible con HDBaseT ™
FIABILIDAD PARA EL USO EXTERIOR

Cristal protector (IK10 certificado)

El cristal frontal templado y laminado garantiza una protección óptima desde los extremos exteriores, lo que resulta en un daño mínimo o nulo de impactos externos.

* La imagen es solo para fines ilustrativos
* La clasificación IK se refiere al grado de resistencia contra los impactos externos en una escala de 0 a 10. (10 indica el nivel de protección más alto).

Cristal protector (IK10 certificado)
Mantenimiento más fácil

Compatible con HDBaseT ™

La serie XE4F es compatible con HDBaseT ™, el estándar mundial para la transmisión de video y audio de ultra alta definición, Ethernet, controles, USB o IR por un cable único de larga distancia, con el fin de obtener un control más fácil de la pantalla y ahorrar los costos de instalación y mantenimiento.

* La serie XE4F no es compatible con la fuente de alimentación

Monitoreo web
Mantenimiento más fácil

Monitoreo web

Esta solución de monitoreo web es fácil y amigable de usar. Permite al usuario tener un acceso completo en cualquier lugar, en cualquier momento desde el teléfono móvil mientras tiene acceso a los datos actuales y anteriores. Permite al usuario monitorear la, hacer ajustes y controlar la pantalla de forma remota en tiempo real.

* La imagen es solo para fines ilustrativos

Escena del ususrio

ESCENA DEL USUARIO

Todas las especificaciones

PANEL

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de luz de fondo

    Directo

  • Brillo

    4,000nit (Typ.), 3,200nit (Min.)

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    16,7 millones de colores

  • Gama de colores

    NTSC 72%

  • Relación de contraste

    1,000:1

  • Dinámica CR

    500,000:1

  • Vida útil

    50,000 horas (típ.)

  • Resolución nativa

    1920 x 1080 (FHD)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    24/7

  • Tecnología de paneles

    IPS/M+

  • Retrato/Paisaje

    Sí/Sí

  • QWP (Placa de cuarto de onda)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Tiempo de respuesta

    9ms (G to G)

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    55

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Haze 3%

  • Transparencia

    N/D

  • Ángulo de visión (AxV)

    178º x 178º

CONECTIVIDAD

  • Entrada de audio

    NO

  • Salida de audio

    NO

  • Conexión en cadena

    NO

  • DP In

    SÍ (HDCP 2.2)

  • Salida de DP

    NO

  • Entrada DVI-D

    NO

  • Salida de altavoz externo

  • Entrada HDMI

    SÍ (2ea)

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    2.2

  • Salida de HDMI

    NO

  • Entrada de infrarrojos

    NO

  • Salida de infrarrojos

    NO

  • Entrada RGB

    NO

  • Entrada RJ45 (LAN)

    SÍ (2ea, LAN 1ea / HDbaseT 1ea)

  • Salida RJ45 (LAN)

  • Entrada RS232C

  • Salida RS232C

  • USB táctil

    NO

  • Entrada USB

    USB 2.0 tipo A (2ea)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Black

  • Ancho del marco

    T/R/L/B : 38.4/26/26/38.4mm

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1446 x 890 x 207mm

  • Manija

    NO

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1292.5 x 737.4 x 88.0mm

  • Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)

    N/D

  • Peso empaquetado

    46Kg

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    N/D

  • Peso (Cabezal)

    40Kg

  • Peso (Cabezal + Soporte)

    N/D

VIDRIO DE PROTECCIÓN

  • Antirreflectante

  • Grado de protección

    YES (IK10)

  • Infrarrojo - Resistencia (IR)

  • A prueba de roturas

  • Templado / Fortalecimiento químico

    Fortalecimiento templado

  • Espesor

    5mm

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

  • Sensor de brillo automático

  • Sensor BLU

  • Sensor de corriente

    NO

  • VENTILADOR (Incorporado)

  • Sensor de humedad

  • Memoria interna (eMMC)

    16 GB

  • Llave local de operación

    NO

  • Sensor de píxeles

  • Indicador de encendido

  • Sensor de proximidad

    NO

  • Sensor de temperatura

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

    NO

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • ID de configuración automática

  • Sincronización de retroiluminación

  • Faro

    NO

  • Imagen del logotipo de arranque

  • Compensación de brillo

    NO

  • Certificación Cisco

    NO

  • Administrador de control

  • Crestron Connected

    NO

  • Rotación de entrada externa

  • Conmutador

  • Reproducción sin obstáculos

  • Administrador de grupo

  • HDMI-CEC

  • Método ISM

  • Programación de contenidos locales

  • Sincronización de red local

  • Network Ready

    NO

  • Imagen sin señal

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS 4.0

  • PBP

    SÍ (2PBP)

  • PIP

  • Reproducir vía URL

  • modo PM

  • Pro:Idiom

  • Sincronización RS232C

  • Inversión de escaneo

    NO

  • Rotación de pantalla

  • Compartir pantalla

    NO

  • Configuración de clonación de datos

  • Configuración del servidor de SI

  • Ahorro de energía inteligente

  • SNMP

  • Estado del envío

  • Configuración del modo mosaico

  • USB Plug & Play

  • Etiqueta de video

    SÍ (4 etiquetas de video)

  • Despertador en LAN

  • webRTC

  • Ajuste de blanco y negro por escala de grises

    NO

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Humedad de funcionamiento

    5 % to 100 %

  • Temperatura de funcionamiento

    -30 °C to 50 °C

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    1126 BTU/Hr(Typ.), 1364 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    3.5W(WOL Off), 8W(WOL on)

  • Máx.

    400W

  • Apagado

    0.5W

  • Típ.

    330W (Full White) 178W (IEC 62087)

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    NO

CERTIFICACIÓN

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    NO

  • ErP/Energy Star

    Sí/No

  • Seguridad

    CB / NRTL

COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES

  • Potencia OPS integrada

    NO

  • Compatible con tipo OPS

    NO

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Connected Care

  • CMS móvil

    NO

  • Promota

    NO

  • Nube SuperSign

    NO

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

    NO

IDIOMA

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

ACCESORIO

  • Básico

    Remote Controller, Manual(EIG, IG), Regulation Book, Phone to RS232C Gender, HDMI Cable, POWER CABLE, Battery, Screws

  • Opcional

    NO

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

  • Luz solar directa

  • Calificación IP

    IP56

  • Compatibilidad de superposición táctil

    N/D

  • Protección de energía

  • Calibración inteligente

    N/D

  • Inclinación (boca abajo)

    N/D

  • Inclinación (boca arriba)

    Max. 15 degree

CARACTERÍSTICA DEDICADA - TÁCTIL

  • Precisión (típ.)

    N/D

  • Tamaño de objeto disponible para tocar

    N/D

  • Interfaz

    N/D

  • Punto multitáctil

    N/D

  • Soporte del sistema operativo

    N/D

  • Espesor del vidrio protector

    N/D

  • Transmisión del vidrio protector

    N/D

  • Tiempo de respuesta (aplicación 'Paint' en PC con Windows 10)

    N/D