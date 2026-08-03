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Serie XS4G

Serie XS4G

Serie XS4G

75XS4G-B
LG Serie XS4G, 75XS4G-B
LG Serie XS4G, 75XS4G-B
LG Serie XS4G, 75XS4G-B
LG Serie XS4G, 75XS4G-B
LG Serie XS4G, 75XS4G-B
LG Serie XS4G, 75XS4G-B
LG Serie XS4G, 75XS4G-B
LG Serie XS4G, 75XS4G-B
LG Serie XS4G, 75XS4G-B
LG Serie XS4G, 75XS4G-B
LG Serie XS4G, 75XS4G-B
LG Serie XS4G, 75XS4G-B
LG Serie XS4G, 75XS4G-B
LG Serie XS4G, 75XS4G-B
LG Serie XS4G, 75XS4G-B
LG Serie XS4G, 75XS4G-B
LG Serie XS4G, 75XS4G-B
LG Serie XS4G, 75XS4G-B

Características principales:

  • Brillo: 4,000 nits (Típ.) / 3,200 nits (Mín.)
  • Resolución: ULTRA HD (3,840 x 2,160)
  • Bisel: 13.8 mm (bisel uniforme)
  • Uso de dos lados con soporte exclusivo
  • Wi-Fi incorporado y Bluetooth
  • Solución de monitoreo basada en la Web
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    75

  • Tecnología de paneles

    IPS/M+

  • Tipo de luz de fondo

    Directo

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución nativa

    3840 x 2160 (UHD)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Brillo

    4,000nit (Typ.), 3,200nit (Min.)

  • Relación de contraste

    1,200:1 (Typ.)

  • Dinámica CR

    500,000:1

  • Gama de colores

    NTSC 68%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178º x 178º

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    1.07 mil millones de colores

  • Tiempo de respuesta

    8ms (G to G)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Haze 3%

  • Vida útil

    50,000 horas (típ.)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    24/7

  • Retrato/Paisaje

    Sí/Sí

  • Transparencia

    N/D

  • QWP (Placa de cuarto de onda)

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    SÍ (2ea)

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    2.2/1.4

  • DP In

    SÍ (HDCP 2.2/1.3)

  • Entrada DVI-D

    NO

  • Entrada RGB

    NO

  • Entrada de audio

    NO

  • Entrada RS232C

  • Entrada RJ45 (LAN)

    SÍ (1ea)

  • Entrada de infrarrojos

  • Entrada USB

    USB 2.0 tipo A (1ea)

  • Salida de HDMI

  • Salida de DP

  • Salida de audio

    NO

  • USB táctil

    NO

  • Salida de altavoz externo

  • Salida RS232C

  • Salida RJ45 (LAN)

  • Salida de infrarrojos

    SÍ (compartir salida RS232C)

  • Conexión en cadena

    NO

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Black

  • Ancho del marco

    Even bezel : 13.8mm

  • Peso (Cabezal)

    39.6Kg

  • Peso empaquetado

    50Kg

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1679.2 x 957.6 x 104mm

  • Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)

    N/D

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1816 x 1106 x 285mm

  • Manija

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    600 x 400 mm

  • Peso (Cabezal + Soporte)

    N/D

VIDRIO DE PROTECCIÓN

  • Espesor

    N/D

  • Grado de protección

    N/D

  • Templado / Fortalecimiento químico

    N/D

  • Antirreflectante

    N/D

  • Infrarrojo - Resistencia (IR)

    N/D

  • A prueba de roturas

    N/D

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    16 GB

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

  • Sensor de temperatura

  • Sensor de brillo automático

  • Sensor de píxeles

    NO

  • Sensor de proximidad

    NO

  • Sensor de corriente

    NO

  • Sensor BLU

    NO

  • Sensor de humedad

    NO

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

  • Indicador de encendido

    NO

  • Llave local de operación

  • VENTILADOR (Incorporado)

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS 4.1

  • Programación de contenidos locales

  • Administrador de grupo

  • USB Plug & Play

  • Conmutador

  • Imagen del logotipo de arranque

  • Imagen sin señal

  • Sincronización RS232C

  • Sincronización de red local

  • Sincronización de retroiluminación

  • PIP

  • PBP

    SÍ (2PBP)

  • Compartir pantalla

    NO

  • Etiqueta de video

    SÍ (4 etiquetas de video)

  • Reproducir vía URL

  • Rotación de pantalla

  • Rotación de entrada externa

  • Reproducción sin obstáculos

  • Configuración del modo mosaico

  • Configuración de clonación de datos

  • SNMP

  • Método ISM

  • ID de configuración automática

  • Estado del envío

  • Administrador de control

  • Certificación Cisco

    NO

  • Crestron Connected

    NO

  • Ahorro de energía inteligente

  • modo PM

  • Despertador en LAN

  • Network Ready

  • Faro

  • HDMI-CEC

  • Configuración del servidor de SI

  • webRTC

  • Pro:Idiom

  • Compensación de brillo

    NO

  • Ajuste de blanco y negro por escala de grises

    NO

  • Inversión de escaneo

    NO

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C to 40 °C (w/o Direct Sunlight, Direct Sunlight in Cooling System) 0 °C to 30 °C (Direct Sunlight)

  • Humedad de funcionamiento

    10 % to 80 %

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    750W (Full White) 405W (IEC 62087)

  • Máx.

    790W

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    2559 BTU/Hr(Typ.), 2696 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • Apagado

    0.5W

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    NO

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

  • ErP/Energy Star

    Sí/No

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    NO

COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES

  • Compatible con tipo OPS

    NO

  • Potencia OPS integrada

    NO

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

    NO

  • Nube SuperSign

    NO

  • Promota

    NO

  • CMS móvil

    NO

  • Connected Care

IDIOMA

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

ACCESORIO

  • Básico

    Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, HDMI Cable, Manual (EIG, IG), IR Receiver(w/Ambient Light Sensor), RS-232C Gender, IR Sheet

  • Opcional

    Double sided Bracket (Landscape&Portrait : WM-B640S)

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Compatibilidad de superposición táctil

    N/D

  • Calibración inteligente

    N/D

  • Inclinación (boca arriba)

    N/D

  • Inclinación (boca abajo)

    N/D

  • Calificación IP

    N/D

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

  • Protección de energía

    N/D

  • Luz solar directa

    N/D

CARACTERÍSTICA DEDICADA - TÁCTIL

  • Tamaño de objeto disponible para tocar

    N/D

  • Tiempo de respuesta (aplicación 'Paint' en PC con Windows 10)

    N/D

  • Precisión (típ.)

    N/D

  • Interfaz

    N/D

  • Espesor del vidrio protector

    N/D

  • Transmisión del vidrio protector

    N/D

  • Soporte del sistema operativo

    N/D

  • Punto multitáctil

    N/D