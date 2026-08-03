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One:Quick Flex
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
43
Tecnología de paneles
IPS
Tipo de luz de fondo
Borde
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
3840 x 2160 (UHD)
Frecuencia de actualización
60Hz
Brillo
350nit (Typ.)
Relación de contraste
1,000:1
Dinámica CR
NO
Gama de colores
NTSC 72%
Ángulo de visión (AxV)
178º x 178º
Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07 mil millones de colores
Tiempo de respuesta
9ms (G to G)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Haze 12%
Vida útil
50.000 horas (mín.)
Horas de operación (Horas/Día)
24/7
Retrato/Paisaje
Sí/Sí
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
SÍ (2ea)
Entrada HDMI (Versión HDCP)
2.2/1.4
DP In
SÍ (USB tipo C)
Entrada DVI-D
NO
Entrada RGB
NO
Entrada de audio
NO
Entrada RS232C
NO
Entrada RJ45 (LAN)
SÍ (1ea)
Entrada de infrarrojos
NO
Entrada USB
USB 3.1 tipo A (2ea), USB tipo C (1ea)
Salida de HDMI
NO
Salida de DP
SÍ (USB tipo C)
Salida de audio
NO
USB táctil
NO
Salida de altavoz externo
NO
Salida RS232C
NO
Salida RJ45 (LAN)
NO
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Black
Ancho del marco
T/R/L/B : 13.9/13.9/13.9/16.5mm
Peso (Cabezal)
12.7Kg
Peso empaquetado
15.1Kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
973.2 x 605.8 x 49.4mm
Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)
Floor stand : 973.2 x 1198.1 x 610.0mm (Landscape) Floor stand : 662.0 x 1360.9 x 610.0mm (Portrait) Desktop stand : 973.2 x 641.2 x 242.3mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1056 x 690 x 152mm (without Stand)
Manija
NO
Interfaz de montaje estándar VESA
200 x 200 mm
Peso (Cabezal + Soporte)
15.4Kg (Head + Stand) 29.3Kg (Head + Floor Stand)
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Sensor de temperatura
SÍ
Sensor de brillo automático
SÍ
Sensor de píxeles
NO
Sensor de proximidad
NO
Sensor de corriente
NO
Sensor BLU
NO
Sensor de humedad
NO
Sensor de aceleración (giroscopio)
NO
Indicador de encendido
NO
Llave local de operación
SÍ
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Ahorro de energía inteligente
SÍ
Despertador en LAN
SÍ
HDMI-CEC
SÍ
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0 °C to 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % to 80 %
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Energía integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
75W
Máx.
190W
Ahorro de energía inteligente (70%)
30±10% (for HDMI1/2)
DPM
0.5W
Apagado
0.5W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
SÍ (10W x 2)
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Class "B" / CE
ErP/Energy Star
Sí/No
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
NO
COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES
Compatible con tipo OPS
NO
Potencia OPS integrada
NO
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Connected Care
NO
IDIOMA
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
ACCESORIO
Básico
HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea), Touch Pen, Pen tip, Manual, Regulation Book, Warranty Card, IG
Opcional
1 pole Desktop Stand(ST-43HT), Floor Stand(ST-43HF)
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Compatibilidad de superposición táctil
N/D
Calibración inteligente
N/D
Inclinación (boca arriba)
N/D
Inclinación (boca abajo)
N/D
Calificación IP
N/D
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
N/D
Protección de energía
N/D
Luz solar directa
N/D
CARACTERÍSTICA DEDICADA - TÁCTIL
Tamaño de objeto disponible para tocar
Ø8 mm
Tiempo de respuesta (aplicación 'Paint' en PC con Windows 10)
35ms ↓
Precisión (típ.)
3.5mm
Interfaz
USB1.1
Espesor del vidrio protector
N/D
Transmisión del vidrio protector
N/D
Soporte del sistema operativo
Windows 10 or higher
Punto multitáctil
Máx. 10 puntos
CARACTERÍSTICA DEDICADA - ONE:QUICK
CPU
AMD Ryzen R1505G
Memoria (RAM)
8 GB
Almacenamiento
128 GB
Gráfico
AMD Radeon Vega
Versión del sistema operativo
Windows 10 IOT Enterprise (Basic)
Wifi
802.11ac
Bluetooth
Bluetooth 5.0
Barra de inicio
SÍ
Panel de inicio
SÍ
Vista dividida (Completa / Media)
SÍ
Vista dividida - Plantilla personalizada
NO
Clonación
NO
Captura de pantalla
SÍ
Grabación (de voz) de reuniones
SÍ
Compartir archivos
SÍ
Compatibilidad con One: Quick Share
SÍ
One: reunión remota rápida
SÍ
Modo de lectura (luz azul)
SÍ
Aplicaciones integradas
Chrome, Skype (Preloaded) Netflix, MS Whiteboard (Download link)
Resolución de la cámara
1920 x 1080 (FHD)
Cámara_Campo de visión (FoV)
88°
Cámara_Zoom (ePTZ)
N/D
Cámara_Encuadre de video
N/D
MIC_Matriz
2ea
MIC_Beamforming
N/D
MIC_Alcance de captación
3m
Garantía
3 Years (Panel) 1 Year (PC Board)