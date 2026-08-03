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One:Quick Flex

One:Quick Flex

One:Quick Flex

43HT3WJ-B
Front view
Front display view
Front stand view
Side stand view
Board view
Right side view
Top view
Display view
Back view
Back left view
Right side view
Board right view
Front view
Front display view
Front stand view
Side stand view
Board view
Right side view
Top view
Display view
Back view
Back left view
Right side view
Board right view

Características principales:

  • Resolución: Ultra HD 4K (3,840 x 2,160)
  • Brillo: 350 nits
  • Cámara: Full HD 2K (1,920 x 1,080), 88º FoV
  • Sonido: Canales 2.0 (10W + 10W)
  • Micrófono: Alcance de captación de 3 m.
  • Windows 10 IoT Enterprise (Básico)
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    43

  • Tecnología de paneles

    IPS

  • Tipo de luz de fondo

    Borde

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución nativa

    3840 x 2160 (UHD)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Brillo

    350nit (Typ.)

  • Relación de contraste

    1,000:1

  • Dinámica CR

    NO

  • Gama de colores

    NTSC 72%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178º x 178º

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    1.07 mil millones de colores

  • Tiempo de respuesta

    9ms (G to G)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Haze 12%

  • Vida útil

    50.000 horas (mín.)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    24/7

  • Retrato/Paisaje

    Sí/Sí

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    SÍ (2ea)

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    2.2/1.4

  • DP In

    SÍ (USB tipo C)

  • Entrada DVI-D

    NO

  • Entrada RGB

    NO

  • Entrada de audio

    NO

  • Entrada RS232C

    NO

  • Entrada RJ45 (LAN)

    SÍ (1ea)

  • Entrada de infrarrojos

    NO

  • Entrada USB

    USB 3.1 tipo A (2ea), USB tipo C (1ea)

  • Salida de HDMI

    NO

  • Salida de DP

    SÍ (USB tipo C)

  • Salida de audio

    NO

  • USB táctil

    NO

  • Salida de altavoz externo

    NO

  • Salida RS232C

    NO

  • Salida RJ45 (LAN)

    NO

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Black

  • Ancho del marco

    T/R/L/B : 13.9/13.9/13.9/16.5mm

  • Peso (Cabezal)

    12.7Kg

  • Peso empaquetado

    15.1Kg

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    973.2 x 605.8 x 49.4mm

  • Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)

    Floor stand : 973.2 x 1198.1 x 610.0mm (Landscape) Floor stand : 662.0 x 1360.9 x 610.0mm (Portrait) Desktop stand : 973.2 x 641.2 x 242.3mm

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1056 x 690 x 152mm (without Stand)

  • Manija

    NO

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    200 x 200 mm

  • Peso (Cabezal + Soporte)

    15.4Kg (Head + Stand) 29.3Kg (Head + Floor Stand)

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Sensor de temperatura

  • Sensor de brillo automático

  • Sensor de píxeles

    NO

  • Sensor de proximidad

    NO

  • Sensor de corriente

    NO

  • Sensor BLU

    NO

  • Sensor de humedad

    NO

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

    NO

  • Indicador de encendido

    NO

  • Llave local de operación

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Ahorro de energía inteligente

  • Despertador en LAN

  • HDMI-CEC

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C to 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % to 80 %

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    75W

  • Máx.

    190W

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    30±10% (for HDMI1/2)

  • DPM

    0.5W

  • Apagado

    0.5W

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    SÍ (10W x 2)

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "B" / CE

  • ErP/Energy Star

    Sí/No

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    NO

COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES

  • Compatible con tipo OPS

    NO

  • Potencia OPS integrada

    NO

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Connected Care

    NO

IDIOMA

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

ACCESORIO

  • Básico

    HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea), Touch Pen, Pen tip, Manual, Regulation Book, Warranty Card, IG

  • Opcional

    1 pole Desktop Stand(ST-43HT), Floor Stand(ST-43HF)

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Compatibilidad de superposición táctil

    N/D

  • Calibración inteligente

    N/D

  • Inclinación (boca arriba)

    N/D

  • Inclinación (boca abajo)

    N/D

  • Calificación IP

    N/D

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

    N/D

  • Protección de energía

    N/D

  • Luz solar directa

    N/D

CARACTERÍSTICA DEDICADA - TÁCTIL

  • Tamaño de objeto disponible para tocar

    Ø8 mm

  • Tiempo de respuesta (aplicación 'Paint' en PC con Windows 10)

    35ms ↓

  • Precisión (típ.)

    3.5mm

  • Interfaz

    USB1.1

  • Espesor del vidrio protector

    N/D

  • Transmisión del vidrio protector

    N/D

  • Soporte del sistema operativo

    Windows 10 or higher

  • Punto multitáctil

    Máx. 10 puntos

CARACTERÍSTICA DEDICADA - ONE:QUICK

  • CPU

    AMD Ryzen R1505G

  • Memoria (RAM)

    8 GB

  • Almacenamiento

    128 GB

  • Gráfico

    AMD Radeon Vega

  • Versión del sistema operativo

    Windows 10 IOT Enterprise (Basic)

  • Wifi

    802.11ac

  • Bluetooth

    Bluetooth 5.0

  • Barra de inicio

  • Panel de inicio

  • Vista dividida (Completa / Media)

  • Vista dividida - Plantilla personalizada

    NO

  • Clonación

    NO

  • Captura de pantalla

  • Grabación (de voz) de reuniones

  • Compartir archivos

  • Compatibilidad con One: Quick Share

  • One: reunión remota rápida

  • Modo de lectura (luz azul)

  • Aplicaciones integradas

    Chrome, Skype (Preloaded) Netflix, MS Whiteboard (Download link)

  • Resolución de la cámara

    1920 x 1080 (FHD)

  • Cámara_Campo de visión (FoV)

    88°

  • Cámara_Zoom (ePTZ)

    N/D

  • Cámara_Encuadre de video

    N/D

  • MIC_Matriz

    2ea

  • MIC_Beamforming

    N/D

  • MIC_Alcance de captación

    3m

  • Garantía

    3 Years (Panel) 1 Year (PC Board)