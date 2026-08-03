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Serie TR3BF
Características principales:
- Brillo (con cristal de protección): 350 cd/m²
- Tipo de función táctil: IR
- Punto multitáctil: Máx. 20 puntos / Máx. 10 escritura
- Interfaz: HDMI (3), entrada RGB/Audio, entrada RS232C, RJ45, USB 2.0 (3, parte delantera: 2ea, lateral inferior: 1ea solo para actualización de software), USB 3.0 (3), salida táctil (USB2.0, tipo B) (2),HDMI (1), salida óptica/salida de audio
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de la pantalla
65"
Tecnología del panel
IPS
Tipo de luz de fondo
Directo
Relación de aspecto
16:9
Resolución natural
3.840 x 2.160 (UHD)
Brillo (Típ., cd/m², con cristal de protección)
350
Relación de contraste
1.200:1
Ángulo de visión (A x V)
178 x 178
Tiempo de respuesta
9ms (gris a gris)
Vida útil (Típ.)
30.000 h (Mín.)
Horas de funcionamiento
16 h
Orientación
Horizontal
CONECTIVIDAD
(Entrada) Video/Audio
HDMI (3), entrada RGB/audio
(Entrada) Control externo
Entrada RS232C, RJ45
(Salida) USB
USB 2.0 (3, parte delantera: 2ea, lateral inferior: 1ea solo para actualización de software), USB 3.0 (3), salida táctil (USB2.0, tipo B) (2)
(Salida) Video/Audio
HDMI (1), Salida óptica/Salida de audio
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Color del biselado
Negro
Ancho del marco (fuera del bisel)
Parte superior/Derecha/Izquierda: 17,7 mm, Parte inferior: 45,7 mm
Dimensiones del monitor (A x A x P)
1.488 × 897 × 86 mm
Peso (Cabezal)
40kg
Tamaño de la caja (A × A × P) con pallet
1.700 × 1.175 × 250 mm
Peso empacado
67,6kg
Manija
Sí
Interfaz de montaje estándar VESA™
600 x 400
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura de funcionamiento
0°C hasta 40°C
Humedad de funcionamiento
10% a 80%
CONSUMO DE ENERGÍA
Fuente de alimentación
100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de potencia
Potencia incorporada
Consumo de energía (Típ./Máx.)
145W / 275W
SONIDO
Altavoz
24W (12W + 12W) incorporado
ESTÁNDAR(CERTIFICACIÓN)
Seguridad
CB / NRTL/TUV/KC
EMC
FCC Clase“A”/CE/KC
ErP/Energy Star
Sí(Solo EU)/No
COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Compatible con tipo OPS
Sí
ACCESORIO
Básico
Cable de alimentación 3 M*1, cable USB (tipo A - tipo B) 5 M*1, cable HDMI 3 M*1, lápiz para escritura *2 piezas, Manual del usuario, QSG, caja de cartón, control remoto
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Software de escritura integrado
Sí
ESPECIFICACIONES TÁCTILES
Tipo de función táctil
IR
Tamaño del objeto disponible para función táctil
Ø3mm ↑
Tiempo de respuesta
60ms ↓ (Android)/100ms ↓ (Windows)
Precisión
1,5mm
Interfaz
USB 2.0
Grosor de los cristales protectores
4T (antirreflejo)
Transmisión de los cristales protectores
87%
Compatibilidad con el sistema operativo
Windows 7/8/10/WindowsXP/Linux/Mac/Android (WindowsXP/Linux/Mac soporte para un punto táctil)
Punto multitáctil
Máx. 20 puntos / Máx. 10 escritura