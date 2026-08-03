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Tablero digital interactivo
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de la pantalla
86"
Brillo (Módulo, cd/m²)
410
CONEXIÓN
Entrada
HDMI (3), DP, DVI-D, RGB, entrada de audio, USB 3.0, USB 2.0, OPS USB 2.0
Salida
Toque USB 2.0 (2)
ESPECIFICACIÓN FÍSICA
Ancho del bisel
50.7 milímetros (T/L/R), 62.2 milímetros (B)
Dimensiones del monitor (A x Alt. x P))
2.026,9 x 1.180,3 x 75,6 milímetros
Peso (cabezal)
92,7 kilos
Dimensiones del cartón (ancho x alto x profundidad)
2,190 × 1,470 × 371 mm
Peso embalado
121,2 kilos
Interfaz de montaje estándar VESA™
600 x 400 mm
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura operativa
0 °C a 40 °C
Humedad operativa
10 % a 80 %
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenido
SuperSign Premium
Software de control y supervisión
Enlace SuperSign
ACCESORIOS
Básico
Mando a distancia (incluye batería 2ea), cable de alimentación, QSG, HDMI (3M), libro de regulación, teléfono al género RS232C, lápiz táctil (2ea), Eyebolt (2ea)
Opcional
OPS Kit (KT-OPSA)
TÁCTIL
Tipo táctil
InGlass™
Tamaño del objeto disponible para el táctil
más de Ø 3 milímetros
Exactitud
2 mm
Interfaz
USB 2.0
Espesor del vidrio de protección
4T (anti-deslumbrante)
Puntos táctiles múltiples
Máximo 20 puntos