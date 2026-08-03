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Tablero digital interactivo

Tablero digital interactivo

Tablero digital interactivo

86TR3D
LG Tablero digital interactivo, 86TR3D
LG Tablero digital interactivo, 86TR3D
LG Tablero digital interactivo, 86TR3D
LG Tablero digital interactivo, 86TR3D
LG Tablero digital interactivo, 86TR3D
LG Tablero digital interactivo, 86TR3D
LG Tablero digital interactivo, 86TR3D
LG Tablero digital interactivo, 86TR3D
LG Tablero digital interactivo, 86TR3D
LG Tablero digital interactivo, 86TR3D
LG Tablero digital interactivo, 86TR3D
LG Tablero digital interactivo, 86TR3D
LG Tablero digital interactivo, 86TR3D
LG Tablero digital interactivo, 86TR3D
LG Tablero digital interactivo, 86TR3D
LG Tablero digital interactivo, 86TR3D

Características principales:

  • Brillo: 410 cd/m2
  • Tipo táctil: InGlass™
  • Punto de contacto: Máximo. 20 puntos
  • Interfaz: HDMI (3), DP, DVI, RGB, RS232C, RJ45, USB (2), OPS USB, USB táctil (2), Wifi incorporado
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de la pantalla

    86"

  • Brillo (Módulo, cd/m²)

    410

CONEXIÓN

  • Entrada

    HDMI (3), DP, DVI-D, RGB, entrada de audio, USB 3.0, USB 2.0, OPS USB 2.0

  • Salida

    Toque USB 2.0 (2)

ESPECIFICACIÓN FÍSICA

  • Ancho del bisel

    50.7 milímetros (T/L/R), 62.2 milímetros (B)

  • Dimensiones del monitor (A x Alt. x P))

    2.026,9 x 1.180,3 x 75,6 milímetros

  • Peso (cabezal)

    92,7 kilos

  • Dimensiones del cartón (ancho x alto x profundidad)

    2,190 × 1,470 × 371 mm

  • Peso embalado

    121,2 kilos

  • Interfaz de montaje estándar VESA™

    600 x 400 mm

CONDICIONES DEL ENTORNO

  • Temperatura operativa

    0 °C a 40 °C

  • Humedad operativa

    10 % a 80 %

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Software de gestión de contenido

    SuperSign Premium

  • Software de control y supervisión

    Enlace SuperSign

ACCESORIOS

  • Básico

    Mando a distancia (incluye batería 2ea), cable de alimentación, QSG, HDMI (3M), libro de regulación, teléfono al género RS232C, lápiz táctil (2ea), Eyebolt (2ea)

  • Opcional

    OPS Kit (KT-OPSA)

TÁCTIL

  • Tipo táctil

    InGlass™

  • Tamaño del objeto disponible para el táctil

    más de Ø 3 milímetros

  • Exactitud

    2 mm

  • Interfaz

    USB 2.0

  • Espesor del vidrio de protección

    4T (anti-deslumbrante)

  • Puntos táctiles múltiples

    Máximo 20 puntos