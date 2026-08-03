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XS2B Series

XS2B Series

XS2B Series

49XS2B
LG XS2B Series, 49XS2B
LG XS2B Series, 49XS2B
LG XS2B Series, 49XS2B
LG XS2B Series, 49XS2B
LG XS2B Series, 49XS2B
LG XS2B Series, 49XS2B
LG XS2B Series, 49XS2B
LG XS2B Series, 49XS2B
LG XS2B Series, 49XS2B
LG XS2B Series, 49XS2B
LG XS2B Series, 49XS2B
LG XS2B Series, 49XS2B

Características principales:

  • Luminosidad: 2500 cd/m² (típ.)
  • Vida útil: 50 000 horas
  • Bisel: 11,4 mm (L/R), 13,5 mm (T/B)
  • Profundidad: 89 mm
  • Nivel de ruido: por debajo de 25 dB
  • HDMI/DVI/RJ45/IR/Daisy-Chain
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de la pantalla

    Clase de 49" (48,50" medido en diagonal)

  • Resolución

    1920 x 1080 (FHD)

  • Luminosidad

    Máx.: 2750 cd/m², mín.: 2250 cd/m², típ.: 2500 cd/m², sostenibilidad de la luminosidad: 30 000 h

CONECTIVIDAD - ENTRADA

  • HDMI

    Sí (2)

  • DP

    Sí (1)

  • DVI-D

    Sí (1)

  • Analógico

    No

  • Audio

    Sí (1)

  • Control externo (ENTRADA RS232C)

    Sí (1)

  • Control externo (RJ45)

    Sí (1)

  • Control externo (receptor infrarrojo)

    Sí (1)

  • Control externo (sensor de píxeles)

    Sí (1)

  • USB

    Sí (1)

CONECTIVIDAD - SALIDA

  • Salida de DP

    Sí (1)

  • Salida externa de altavoz

    SÍ (1, L/R)

  • Control externo (SALIDA RS232C)

    Sí (1)

ESPECIFICACIÓN FÍSICA

  • Ancho del bisel

    6,5 mm (L/R), 9 mm (T/B)

  • Dimensiones del monitor (an. x alt. x prof.)

    1092,7 mm x 626,4 mm x 83,5 mm

  • Peso (cabezal)

    21,2 kg

  • Interfaz de montaje estándar VESA™

    600 mm x 400 mm

COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR DE MEDIOS

  • Reproductor de medios externo enchufable

    No

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign-w lite

  • SuperSign-c

ACCESORIO

  • Básico

    Controlador remoto (incluye batería 2ea), cable de alimentación, cable HDMI, cable de extensión IR/PCB, manual (ESG&EIG)

  • Opcional

    WM-L640V, WM-P640V (montaje en pared), KT-SP0, AN-WF500 ** La base no está disponible

GENERAL

  • Región

    Global