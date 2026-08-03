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XS2B Series
Todas las especificaciones
GENERAL
Tamaño de la pantalla (pulgadas)
55
Relación de aspecto
0.672916667
Resolución
1920 x 1080
Luminosidad (cd/m2)
Mín.: 2250 cd/m2, típ.: 2500 cd/m2
Relación de contraste
1000:1, 5 000 000:1 (DCR)
Tiempo de respuesta (ms)
9
Ángulo de visualización (°)
178 x 178
Profundidad de color (cant. de colores)
16,7 M
Tratamiento de superficie
Revestimiento sólido (3H), tratamiento Antirreflejo del polarizador frontal (reflectancia < 2,5 %) < 2,5 %
VIDEO
Resolución máxima de entrada
1920 x 1080@60 Hz (HDMI, DVI-D, DisplayPort)
Resolución recomendada
1920 x 1080@60 Hz (HDMI, DVI-D, DisplayPort)
Frecuencia H-Scanning
30 ~ 83 kHz (HDMI, DVI-D, Display Port)
Frecuencia V-Scanning
60 Hz (HDMI, DVI-D, Display Port)
Frecuencia de píxeles
148,5 MHz (HDMI, DVI-D, Display Port)
Compatibilidad de sincronización
Digital
Entrada de video
HDMI1, HDMI2, DVI-D, DisplayPort
Modo de imagen
Vívido, Estándar, APS, Cine, Deporte, Juego, Experto1, Experto2
Temperatura del color
Cálido50 ~ Frío50
CONECTIVIDAD - ENTRADA
Digital
HDMI(2), DVI-D(1), DP(1)
Audio
SÍ (1)
Control externo
RS232C, RJ45, receptor infrarrojo
USB
Sí
Formatos de HDTV
HDMI: 720p, 1080i, 1080p
CONECTIVIDAD - SALIDA
Digital
Display Port(1)
Control externo
RS232C
Salida externa de altavoz
Sí
AUDIO
Potencia de audio
20 W (10 W x 2) para altavoz externo
Balance
SI
Encendido/apagado del altavoz
Sí
Clear Voice II
Si
Modo de sonido
Estándar, Noticias, Música, Cine, Deporte, Juego
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Sensor de temperatura
SI
Sensor de luminosidad automático
SI
Modo de ventana
SI
Modo natural en modo de ventana
SI
Selección de fuente
DVI-D, HDMI, Display Port, USB
Luminosidad/contraste/retroiluminación
Sí
Avanzado
Contraste dinámico, color dinámico, blanco transparente, color de piel, reducción de ruido, reducción de ruido digital, gamma, nivel negro
Tiempo
Reloj, hora de encendido/apagado, encendido demorado, apagado automático, modo de espera automático
Etiqueta de entrada
Sí (PC/DTV)
Encendido automático/memoria fuente
Sí
Bloqueo de tecla
Sí
Selección de DPM
Sí
Reproducción USB
Sí
Memoria interna
16 GB (4 GB de sistema + 12 GB disponibles)
Modo de ahorro de energía
Sí (mínimo, medio, máximo)
Ahorro de energía inteligente
Sí
Wi-Fi
Listo para Dongle
ESTÁNDAR (CERTIFICACIÓN) Y MONTAJE VESA
Seguridad
Esquema UL/CB
Montaje VESA
600 x 400
POTENCIA
Fuente de alimentación
100-240 V, 50/60 Hz
Tipo de potencia
Potencia incorporada
Consumo de energía
Típ.: 220 W, máx.: 250 W, ahorro de energía inteligente: 40 ~ 50 % menos del típico, DPM: 0,7 W (DP), 1,0 W (DVI-D, HDMI), apagado de potencia: 0,5 W
DIMENSIONES: AN. X ALT. X PROF. (MM)
Monitor
1238,4 mm x 712,4 mm x 89 mm
PESO (KG)
Monitor
25,6 kg
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Compatibilidad con Supersign
SuperSign-w lite, SuperSign-c