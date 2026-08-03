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XS2B Series

XS2B Series

XS2B Series

55XS2B
LG XS2B Series, 55XS2B
LG XS2B Series, 55XS2B
LG XS2B Series, 55XS2B
LG XS2B Series, 55XS2B
LG XS2B Series, 55XS2B
LG XS2B Series, 55XS2B
LG XS2B Series, 55XS2B
LG XS2B Series, 55XS2B
LG XS2B Series, 55XS2B
LG XS2B Series, 55XS2B
LG XS2B Series, 55XS2B
LG XS2B Series, 55XS2B

Características principales:

  • Luminosidad: 2500 cd/m² (típ.)
  • Vida útil: 50 000 horas
  • Bisel: 11,4 mm (L/R), 13,5 mm (T/B)
  • Profundidad: 89 mm
  • Nivel de ruido: por debajo de 25 dB
  • HDMI/DVI/RJ45/IR/Daisy-Chain
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Todas las especificaciones

GENERAL

  • Tamaño de la pantalla (pulgadas)

    55

  • Relación de aspecto

    0.672916667

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Luminosidad (cd/m2)

    Mín.: 2250 cd/m2, típ.: 2500 cd/m2

  • Relación de contraste

    1000:1, 5 000 000:1 (DCR)

  • Tiempo de respuesta (ms)

    9

  • Ángulo de visualización (°)

    178 x 178

  • Profundidad de color (cant. de colores)

    16,7 M

  • Tratamiento de superficie

    Revestimiento sólido (3H), tratamiento Antirreflejo del polarizador frontal (reflectancia < 2,5 %) < 2,5 %

VIDEO

  • Resolución máxima de entrada

    1920 x 1080@60 Hz (HDMI, DVI-D, DisplayPort)

  • Resolución recomendada

    1920 x 1080@60 Hz (HDMI, DVI-D, DisplayPort)

  • Frecuencia H-Scanning

    30 ~ 83 kHz (HDMI, DVI-D, Display Port)

  • Frecuencia V-Scanning

    60 Hz (HDMI, DVI-D, Display Port)

  • Frecuencia de píxeles

    148,5 MHz (HDMI, DVI-D, Display Port)

  • Compatibilidad de sincronización

    Digital

  • Entrada de video

    HDMI1, HDMI2, DVI-D, DisplayPort

  • Modo de imagen

    Vívido, Estándar, APS, Cine, Deporte, Juego, Experto1, Experto2

  • Temperatura del color

    Cálido50 ~ Frío50

CONECTIVIDAD - ENTRADA

  • Digital

    HDMI(2), DVI-D(1), DP(1)

  • Audio

    SÍ (1)

  • Control externo

    RS232C, RJ45, receptor infrarrojo

  • USB

  • Formatos de HDTV

    HDMI: 720p, 1080i, 1080p

CONECTIVIDAD - SALIDA

  • Digital

    Display Port(1)

  • Control externo

    RS232C

  • Salida externa de altavoz

AUDIO

  • Potencia de audio

    20 W (10 W x 2) para altavoz externo

  • Balance

    SI

  • Encendido/apagado del altavoz

  • Clear Voice II

    Si

  • Modo de sonido

    Estándar, Noticias, Música, Cine, Deporte, Juego

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

  • Sensor de temperatura

    SI

  • Sensor de luminosidad automático

    SI

  • Modo de ventana

    SI

  • Modo natural en modo de ventana

    SI

  • Selección de fuente

    DVI-D, HDMI, Display Port, USB

  • Luminosidad/contraste/retroiluminación

  • Avanzado

    Contraste dinámico, color dinámico, blanco transparente, color de piel, reducción de ruido, reducción de ruido digital, gamma, nivel negro

  • Tiempo

    Reloj, hora de encendido/apagado, encendido demorado, apagado automático, modo de espera automático

  • Etiqueta de entrada

    Sí (PC/DTV)

  • Encendido automático/memoria fuente

  • Bloqueo de tecla

  • Selección de DPM

  • Reproducción USB

  • Memoria interna

    16 GB (4 GB de sistema + 12 GB disponibles)

  • Modo de ahorro de energía

    Sí (mínimo, medio, máximo)

  • Ahorro de energía inteligente

  • Wi-Fi

    Listo para Dongle

ESTÁNDAR (CERTIFICACIÓN) Y MONTAJE VESA

  • Seguridad

    Esquema UL/CB

  • Montaje VESA

    600 x 400

POTENCIA

  • Fuente de alimentación

    100-240 V, 50/60 Hz

  • Tipo de potencia

    Potencia incorporada

  • Consumo de energía

    Típ.: 220 W, máx.: 250 W, ahorro de energía inteligente: 40 ~ 50 % menos del típico, DPM: 0,7 W (DP), 1,0 W (DVI-D, HDMI), apagado de potencia: 0,5 W

DIMENSIONES: AN. X ALT. X PROF. (MM)

  • Monitor

    1238,4 mm x 712,4 mm x 89 mm

PESO (KG)

  • Monitor

    25,6 kg

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Compatibilidad con Supersign

    SuperSign-w lite, SuperSign-c