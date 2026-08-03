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86BH5F-B
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
86"
Tecnología del panel
IPS
Relación de aspecto
58:09:00
Brillo (Típico, cd/m²)
500
Relación de contraste
1,100:1
Ángulo de visión (A x V)
178 x 178
Tiempo de respuesta
8 ms (gris a gris)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
10%
Vida útil
50,000 h (Típico)
Horas de funcionamiento
las 24 horas, los 7 días de la semana
Orientación
Horizontal y vertical
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0 (2)
Salida
DP, Audio
Control externo
RS232C Entrada/salida, RJ45 (LAN) Entrada/salida, Entrada IR
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Color del biselado
Negro
Ancho del marco
4.4mm (I/D), 5.9mm (Sup./Inf.)
Peso (Cabezal)
20.5kg
Peso empacado
38.2kg
Dimensiones del monitor (A x A x P)
2,158.3 x 348.5 x 81.7 mm
Tamaño de la caja (A × A × P)
2,290 x 599 x 228 mm
Manija
Sí
Interfaz de montaje estándar VESA™
600 x 200 mm
CONDICIONES DEL ENTORNO
Rango de temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C
Rango de humedad de funcionamiento
10 % a 80 %
CONSUMO DE ENERGÍA
Consumo de energía
100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de potencia
Energía incorporada
Tip. / Máx.
220W/240W
Ahorro de energía inteligente
100W
ESTÁNDAR(CERTIFICADO)
Seguridad
CB/NRTL
EMC
FCC Clase “A”/CE/KC
ErP
Sí (solo EU)
COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Compatible con tipo OPS
Sí (Acceso a red inalámbrica)
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenido
SuperSign CMS (La función de SuperSign Editor no es compatible).
Software de control y monitoreo
SuperSign Control/Control+
Signage365Care
Sí
ACCESORIO
Básico
Control remoto, cable de carga, cable DP, cable RS-232C, receptor de IR/sensor de luz, manual
Opcional
Kit OPS (KT-OPSF)