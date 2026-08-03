About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
86BH5F-B

86BH5F-B

86BH5F-B

86BH5F-B
LG 86BH5F-B, 86BH5F-B
LG 86BH5F-B, 86BH5F-B
LG 86BH5F-B, 86BH5F-B
LG 86BH5F-B, 86BH5F-B
LG 86BH5F-B, 86BH5F-B
LG 86BH5F-B, 86BH5F-B
LG 86BH5F-B, 86BH5F-B
LG 86BH5F-B, 86BH5F-B
LG 86BH5F-B, 86BH5F-B
LG 86BH5F-B, 86BH5F-B
LG 86BH5F-B, 86BH5F-B
LG 86BH5F-B, 86BH5F-B
LG 86BH5F-B, 86BH5F-B
LG 86BH5F-B, 86BH5F-B
LG 86BH5F-B, 86BH5F-B
LG 86BH5F-B, 86BH5F-B

Características principales:

  • Brillo (típ.): 500 cd/m²
  • Relación de aspecto: 58:9
  • Bisel: 4.4mm (I/D), 5.9mm (Parte superior/Parte inferior)
  • Profundidad: 81.7mm
  • Interfaz: HDMI (3), DP, USB(2), Audio, DVI-D, RS232C, RJ45, infrarrojo
Más

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla

    86"

  • Tecnología del panel

    IPS

  • Relación de aspecto

    58:09:00

  • Brillo (Típico, cd/m²)

    500

  • Relación de contraste

    1,100:1

  • Ángulo de visión (A x V)

    178 x 178

  • Tiempo de respuesta

    8 ms (gris a gris)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    10%

  • Vida útil

    50,000 h (Típico)

  • Horas de funcionamiento

    las 24 horas, los 7 días de la semana

  • Orientación

    Horizontal y vertical

CONECTIVIDAD

  • Entrada

    HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0 (2)

  • Salida

    DP, Audio

  • Control externo

    RS232C Entrada/salida, RJ45 (LAN) Entrada/salida, Entrada IR

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

  • Color del biselado

    Negro

  • Ancho del marco

    4.4mm (I/D), 5.9mm (Sup./Inf.)

  • Peso (Cabezal)

    20.5kg

  • Peso empacado

    38.2kg

  • Dimensiones del monitor (A x A x P)

    2,158.3 x 348.5 x 81.7 mm

  • Tamaño de la caja (A × A × P)

    2,290 x 599 x 228 mm

  • Manija

  • Interfaz de montaje estándar VESA™

    600 x 200 mm

CONDICIONES DEL ENTORNO

  • Rango de temperatura de funcionamiento

    0 °C a 40 °C

  • Rango de humedad de funcionamiento

    10 % a 80 %

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Consumo de energía

    100-240 V~, 50/60 Hz

  • Tipo de potencia

    Energía incorporada

  • Tip. / Máx.

    220W/240W

  • Ahorro de energía inteligente

    100W

ESTÁNDAR(CERTIFICADO)

  • Seguridad

    CB/NRTL

  • EMC

    FCC Clase “A”/CE/KC

  • ErP

    Sí (solo EU)

COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA

  • Compatible con tipo OPS

    Sí (Acceso a red inalámbrica)

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Software de gestión de contenido

    SuperSign CMS (La función de SuperSign Editor no es compatible).

  • Software de control y monitoreo

    SuperSign Control/Control+

  • Signage365Care

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto, cable de carga, cable DP, cable RS-232C, receptor de IR/sensor de luz, manual

  • Opcional

    Kit OPS (KT-OPSF)