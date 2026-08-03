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Pantalla OLED Curva serie EF5G

Pantalla OLED Curva serie EF5G

Pantalla OLED Curva serie EF5G

55EF5G-P
LG Pantalla OLED Curva serie EF5G, 55EF5G-P
LG Pantalla OLED Curva serie EF5G, 55EF5G-P
LG Pantalla OLED Curva serie EF5G, 55EF5G-P
LG Pantalla OLED Curva serie EF5G, 55EF5G-P
LG Pantalla OLED Curva serie EF5G, 55EF5G-P
LG Pantalla OLED Curva serie EF5G, 55EF5G-P
LG Pantalla OLED Curva serie EF5G, 55EF5G-P
LG Pantalla OLED Curva serie EF5G, 55EF5G-P
LG Pantalla OLED Curva serie EF5G, 55EF5G-P
LG Pantalla OLED Curva serie EF5G, 55EF5G-P
LG Pantalla OLED Curva serie EF5G, 55EF5G-P
LG Pantalla OLED Curva serie EF5G, 55EF5G-P
LG Pantalla OLED Curva serie EF5G, 55EF5G-P
LG Pantalla OLED Curva serie EF5G, 55EF5G-P
LG Pantalla OLED Curva serie EF5G, 55EF5G-P
LG Pantalla OLED Curva serie EF5G, 55EF5G-P

Características principales:

  • Calidad de imagen inigualable y ángulo de visión perfecto con panel OLED
  • Max. Curvaturas 1000R (cóncavas / convexas)
  • Brillo: 150/400 nit (APL 100% / 25%), Profundidad: 12,4 mm (solo cabezal)
  • Marco abierto flexible
  • Sistema de gestión de contenido integrado
  • Interfaz: HDMI, DP, USB (2), Audio, RS232C, RJ45, IR
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla

    55"

  • Tecnología de panel

    OLED

  • Resolución nativa

    1,920 x 1,080 (FHD)

  • Brillo

    150 / 400nit (APL 100% / 25%)

  • Relación de contraste

    150,000 : 1

  • Gama de colores

    BT709 120 %

  • Ángulo de visión (H x V)

    178 x 178

  • Profundidad del color

    10 bits (R), 1,07 mil millones de colores

  • Tiempo de respuesta

    1 ms (G a G), 8 ms (MPRT)

  • Tratamiento superficial (neblina)

    Recubrimiento duro (2H)Reflectancia Típ. 1,2%

  • Horas de funcionamiento (horas / día)

    18/7 (solo contenido móvil)

  • Retrato/Paisaje

    Sí / Sí

CONECTIVIDAD(INTERFAZ DE JACK)

  • Entrada - Digital - HDMI

    Sí (1), HDCP1.4

  • Entrada - Digital - DP

    Sí (1), HDCP1.3

  • Entrada - RS232C IN

    Sí (1)

  • Entrada - RJ45 (LAN)

    Sí (1)

  • Entrada - IR IN

    Sí (1), receptor de infrarrojos externo

  • Entrada - USB

    USB2.0 tipo A (2)

  • salida - DP Out

    Sí (1)

  • salida - Salida de audio

    Sí (1)

  • salida - RS232C OUT

    Sí (1) (sin salida de infrarrojos)

  • salida - RJ45 (LAN)

    Sí (1)

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

  • Color del bisel

    Negro

  • Ancho del bisel

    T / R / L / B: 0,6 / 6,7 / 6,7 / 0,6 mm (LandScape, sin bisel)T / R / L / B: 0,6 / 6,7 / 6,7 / 0,6 mm (vertical, sin bisel)T / R / L / B: 5,0 / 7,6 / 7,6 / 10,6 mm (LandScape, sobre bisel)T / R / L / B: 5,0 / 13,2 / 7,8 / 5,0 mm (vertical, sobre bisel)

  • Peso (Cabeza)

    5,8 kg (paisaje terrestre, cabeza)7,0 kg (retrato, cabeza)3,5 kg (caja de señalización)

  • Dimensión del monitor (An x Al x Pr)

    1224,9 x 696,2 x 38,0 mm (paisaje terrestre, cabezal, con pemnut)701,4 x 1219,7 x 38,0 mm (retrato, cabezal, con pemnut)1224,9 x 696,2 x 12,4 mm (paisaje, cabezal, sin pemnut)701,4 x 1219,7 x 12,4 mm (horizontal, cabeza, sin pemnut)413 x 353 x 57,3 mm (caja de señalización)

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de operación

    0 ° C hasta 40 ° C

  • Operación Humedad

    10% a 80%

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    CA 100-240 V ~, 50/60 Hz

  • Tipo de energía

    Energía incorporada

EL CONSUMO DE ENERGÍA

  • Typ.

    309 W

  • Max.

    318 W

  • BTU (unidad térmica británica)

    1054 BTU / Hr (típico), 1085 BTU / Hr (Máx.)

FUNCIÓN CLAVE

  • HW - Memoria interna

    16 GB

  • HW - Sensor - Sensor de temperatura

  • HW - VENTILADOR

  • SW - webOS ver.

    webOS4.0

  • SW - CMS integrado - Programación de contenidos locales

  • SW - CMS integrado - Administrador de grupo

  • SW - USB Plug & Play

  • SW - Conmutación por falla

  • SW - Modo de sincronización - Sincronización RS-232C

  • SW - Modo de sincronización - Sincronización de red local

  • SW - Etiqueta de video

    Sí (4)

  • SW - Rotación - Rotación de pantalla

  • SW - Rotación - Rotación de entrada externa

  • SW - Reproducción sin espacios

  • SW - Configuración del modo de mosaico

  • SW - Configuración de la clonación de datos

  • SW - SNMP

  • SW - Método ISM

  • SW - ID de configuración automática

  • SW - Envío de estado

  • SW - Administrador de control

  • SW - Compatibilidad de terceros - Crestron Inside

  • SW - Potencia - Modo PM

  • SW - Encendido - Wake on LAN

  • SW - HDMI-CEC

  • SW - Configuración del servidor SI

  • SW - Pro: Modismo