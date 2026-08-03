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Pantalla OLED Curva serie EF5G
Pantalla OLED Curva serie EF5G
Características principales:
- Calidad de imagen inigualable y ángulo de visión perfecto con panel OLED
- Max. Curvaturas 1000R (cóncavas / convexas)
- Brillo: 150/400 nit (APL 100% / 25%), Profundidad: 12,4 mm (solo cabezal)
- Marco abierto flexible
- Sistema de gestión de contenido integrado
- Interfaz: HDMI, DP, USB (2), Audio, RS232C, RJ45, IR
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
55"
Tecnología de panel
OLED
Resolución nativa
1,920 x 1,080 (FHD)
Brillo
150 / 400nit (APL 100% / 25%)
Relación de contraste
150,000 : 1
Gama de colores
BT709 120 %
Ángulo de visión (H x V)
178 x 178
Profundidad del color
10 bits (R), 1,07 mil millones de colores
Tiempo de respuesta
1 ms (G a G), 8 ms (MPRT)
Tratamiento superficial (neblina)
Recubrimiento duro (2H)Reflectancia Típ. 1,2%
Horas de funcionamiento (horas / día)
18/7 (solo contenido móvil)
Retrato/Paisaje
Sí / Sí
CONECTIVIDAD(INTERFAZ DE JACK)
Entrada - Digital - HDMI
Sí (1), HDCP1.4
Entrada - Digital - DP
Sí (1), HDCP1.3
Entrada - RS232C IN
Sí (1)
Entrada - RJ45 (LAN)
Sí (1)
Entrada - IR IN
Sí (1), receptor de infrarrojos externo
Entrada - USB
USB2.0 tipo A (2)
salida - DP Out
Sí (1)
salida - Salida de audio
Sí (1)
salida - RS232C OUT
Sí (1) (sin salida de infrarrojos)
salida - RJ45 (LAN)
Sí (1)
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Color del bisel
Negro
Ancho del bisel
T / R / L / B: 0,6 / 6,7 / 6,7 / 0,6 mm (LandScape, sin bisel)T / R / L / B: 0,6 / 6,7 / 6,7 / 0,6 mm (vertical, sin bisel)T / R / L / B: 5,0 / 7,6 / 7,6 / 10,6 mm (LandScape, sobre bisel)T / R / L / B: 5,0 / 13,2 / 7,8 / 5,0 mm (vertical, sobre bisel)
Peso (Cabeza)
5,8 kg (paisaje terrestre, cabeza)7,0 kg (retrato, cabeza)3,5 kg (caja de señalización)
Dimensión del monitor (An x Al x Pr)
1224,9 x 696,2 x 38,0 mm (paisaje terrestre, cabezal, con pemnut)701,4 x 1219,7 x 38,0 mm (retrato, cabezal, con pemnut)1224,9 x 696,2 x 12,4 mm (paisaje, cabezal, sin pemnut)701,4 x 1219,7 x 12,4 mm (horizontal, cabeza, sin pemnut)413 x 353 x 57,3 mm (caja de señalización)
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de operación
0 ° C hasta 40 ° C
Operación Humedad
10% a 80%
CONSUMO DE ENERGÍA
Fuente de alimentación
CA 100-240 V ~, 50/60 Hz
Tipo de energía
Energía incorporada
EL CONSUMO DE ENERGÍA
Typ.
309 W
Max.
318 W
BTU (unidad térmica británica)
1054 BTU / Hr (típico), 1085 BTU / Hr (Máx.)
FUNCIÓN CLAVE
HW - Memoria interna
16 GB
HW - Sensor - Sensor de temperatura
Sí
HW - VENTILADOR
Sí
SW - webOS ver.
webOS4.0
SW - CMS integrado - Programación de contenidos locales
Sí
SW - CMS integrado - Administrador de grupo
Sí
SW - USB Plug & Play
Sí
SW - Conmutación por falla
Sí
SW - Modo de sincronización - Sincronización RS-232C
Sí
SW - Modo de sincronización - Sincronización de red local
Sí
SW - Etiqueta de video
Sí (4)
SW - Rotación - Rotación de pantalla
Sí
SW - Rotación - Rotación de entrada externa
Sí
SW - Reproducción sin espacios
Sí
SW - Configuración del modo de mosaico
Sí
SW - Configuración de la clonación de datos
Sí
SW - SNMP
Sí
SW - Método ISM
Sí
SW - ID de configuración automática
Sí
SW - Envío de estado
Sí
SW - Administrador de control
Sí
SW - Compatibilidad de terceros - Crestron Inside
Sí
SW - Potencia - Modo PM
Sí
SW - Encendido - Wake on LAN
Sí
SW - HDMI-CEC
Sí
SW - Configuración del servidor SI
Sí
SW - Pro: Modismo
Sí