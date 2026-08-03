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Serie EJ5E
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
55"
Brillo (APL 25%, Típico cd/m²)
400
Brillo (APL 100%, Típico cd/m²)
150
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI, DP, USB 2.0 (2)
Salida
DP, Audio
Control externo
RS232C In/out, RJ45 (LAN) In/out, IR In
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Ancho del marco
0.9 mm (A nivel) * Fuera del bisel 5.3 mm (T/L/R),11.0 mm (B) * Dentro del bisel
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
(Cabezal) 1220.3 x 696.8 x 4.9 mm (Caja de señalización) 782.8 x 238.4 x 34.7 mm
Dimensiones del enfriador (ancho x alto x profundidad)
1,350 x 837 x 250 mm
Peso
10 kg (Conjunto)
Peso empacado
22.9 kg
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura de funcionamiento
0° C ~ 40 °C
Humedad de funcionamiento
10% ~ 80%
CONSUMO DE ENERGÍA
Fuente de alimentación
100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de potencia
Energía incorporada
Consumo de energía (típ./máx., basado en una barra de 8 colores)
309 W / 318 W
ESTÁNDAR(CERTIFICADO)
Seguridad
IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
EMC
FCC Clase “A”/CE/KC
ErP
Sí (solo UE)
COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Compatible con tipo OPS
No
Reproductor multimedia externo extraíble
Sí
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenido
SuperSign CMS
Software de control y monitoreo
SuperSign Control/Control+
ACCESORIO
Básico
Controlador remoto, cable de alimentación, QSG, receptor de infrarrojos, libro de normas, teléfono para género RS232C, cable RS232 (4p-4p), cables FFC (para conexión entre el panel y la caja de señalización), cable DP, cable LAN, LC (cable VLC), fijadores de pared, guía de instalación de fijador de pared, hojas de guía de instalación, cintas (para cableado y a prueba de polvo), tornillos