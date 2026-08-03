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Pantalla OLED Signage Plana
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
55"
Tecnología del panel
OLED
Tipo de luz de fondo
OLED
Relación de Aspecto
16 : 9
Resolución natural
1920 x 1080 (FHD)
Ritmo de actualización
120 Hz
Brillo
150/400nit (APL 100%/25%)
Relación de contraste
150,000 : 1
Gama de colores
BT709 120 %
Ángulo de visualización (H x V)
178 x 178
Profundidade de cores
10bit(R), 1.07 mil millones de colores
Tiempo de respuesta
1 ms (GtG), 8 ms (MPRT)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Revestimiento duro (2H) Tipo de reflectancia 1.2%
Vida útil
30,000 h (Tipo)
Horas de funcionamiento (Horas/Día)
18/7 (Solo contenido en movimiento)
Paisagem/retrato
Sí
CONECTIVIDAD(INTERFAZ DEL CONECTOR)
Entrada - Digital - HDMI
Sí (1), HDCP1.4
Entrada - Digital - DP
Sí (1), HDCP1.3
Entrada - RS232C IN
Sí (1)
Entrada - RJ45(LAN)
Sí (1)
Entrada - IR IN
Sí (1), Receptor Externo IR
Entrada - USB
USB2.0 Tipo A(2)
Salida - DP Out
Sí (1)
Salida - Salida de audio
Sí (1)
Salida - RS232C OUT
Sí (1) (con salida IR)
Salida - RJ45(LAN)
Sí (1)
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Color del biselado
Negro
Ancho del marco
Bisel uniforme TBD : 0.9 mm (Bisel Off) T/R/L/B : 5.3/11.0/5.3/5.3 mm (Bisel On)
Peso (Cabezal)
TBD 6.6 Kg (cabezal) 3.4 Kg (Caja de señalización)
Peso empacado
TBD 22.9 Kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
TBD 1220.3 x 696.8 x 4.9 mm (cabezal) 782.8 x 238.4 x 34.7 mm (Caja de señalización)
Dimensiones de la caja (A × A × P) (Tamaño externo de la caja)
TBD 1329 x 782 x 191mm
CARACTERÍSTICA CLAVE
HW - Memoria interna
16 GB
HW - Sensor - Sensor de temperatura
Sí
SW- Ver. webOS
webOS4.0
SW - CMS incorporado - Programación de contenidos locales
Sí
SW - CMS incorporado - Administrador del grupo
Sí
SW - USB Plug & Play
Sí
SW - Recuperación ante fallo
Sí
SW - Imagen de fondo - Imagen del logo de inicio
Sí
SW - Modo Sincronización - Sincronización RS-232C
Sí
SW - Modo Sincronización - Sincronización de Red Local
Sí
SW - Etiqueta de video
Sí (4)
SW - Rotación - Rotación de Pantalla
Sí
SW - Rotación - Rotación por Entrada Externa
Sí
SW - Reproducción sin silencios
Sí
SW - Configuración del modo de mosaico
Sí
SW - Configuración de la clonación de datos
Sí
SW - SNMP
Sí
SW - Método ISM
Sí
SW - Auto configuración de ID
Sí
SW - Estado del correo
Sí
SW - (Gerente de control)
Sí
SW - Compatibilidad de Terceros - Crestron por dentro
Sí
SW - Energía - Modo PM
Sí
SW - Energía - Wake on LAN
Sí
SW - HDMI-CEC
Sí
SW - Configuración del Servidor SI
Sí
SW - Pro:Idiom
Sí
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura de funcionamiento
0°C a 40°C
Humedad de funcionamiento
10 % a 80 %
CONSUMO DE ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de potencia
Energía incorporada
Tip.
309W
Máx.
318W
BTU (British Thermal Unit)
1054 BTU/Hr (tipo), 1085 BTU/Hr (máx.)
DPM
3W
Apagado
0.5W
CERTIFICACIÓN
Seguridad
IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
EMC
FCC Clase “A” / CE / KC
ErP
Sí
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign CMS
Sí (v3.0)
SuperSign Control/Control+
Sí (v1.7 / v1.9)
SuperSign WB
Sí (v3.7.15)
Editor de Mídia SuperSign
Sí (v3.7)
Signage 365 Care
Sí (v2.9)
IDIOMA
OSD
Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Coreano, Chino (Simplificado), Chino (Original), Portugués (Brasil), Sueco, Finlandés, Noruego, Danés, Ruso, Japonés, Portugués (Europa), Holandés, Checo, Griego, Árabe
ACCESORIO
Básico
Control remoto (incluye batería 2ea), cable de alimentación, QSG, receptor IR, libro de normas, teléfono para género RS232C, cable RS232 (4p-4p), cables FFC (1600mmx4ea para conexión entre panel y caja de señalización), cable DP, cable LAN, LC (cable VLC), fijador para pared (4EA), guía de instalación del fijador para pared, hoja de guía de instalación (2EA), cintas (10EA para cableado/2EA para prueba de polvo), tornillos (M4xL25,10EA / M3xL5.5,8EA)