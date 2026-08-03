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Pantalla OLED Signage Plana

Pantalla OLED Signage Plana

Pantalla OLED Signage Plana

55EJ5G-BJ
LG Pantalla OLED Signage Plana, 55EJ5G-BJ
LG Pantalla OLED Signage Plana, 55EJ5G-BJ
LG Pantalla OLED Signage Plana, 55EJ5G-BJ
LG Pantalla OLED Signage Plana, 55EJ5G-BJ
LG Pantalla OLED Signage Plana, 55EJ5G-BJ
LG Pantalla OLED Signage Plana, 55EJ5G-BJ
LG Pantalla OLED Signage Plana, 55EJ5G-BJ
LG Pantalla OLED Signage Plana, 55EJ5G-BJ
LG Pantalla OLED Signage Plana, 55EJ5G-BJ
LG Pantalla OLED Signage Plana, 55EJ5G-BJ
LG Pantalla OLED Signage Plana, 55EJ5G-BJ
LG Pantalla OLED Signage Plana, 55EJ5G-BJ
LG Pantalla OLED Signage Plana, 55EJ5G-BJ
LG Pantalla OLED Signage Plana, 55EJ5G-BJ
LG Pantalla OLED Signage Plana, 55EJ5G-BJ
LG Pantalla OLED Signage Plana, 55EJ5G-BJ

Características principales:

  • Brillo(Típico): 400 cd/m² (APL 25%)
  • Bisel: 0.9 mm (A nivel, fuera del bisel)
  • Profundidad: 4.9 mm (Cabezal)
  • Interfaz: HDMI/USB 2.0(2)/DP/Audio Out/RS232C/RJ45/IR
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla

    55"

  • Tecnología del panel

    OLED

  • Tipo de luz de fondo

    OLED

  • Relación de Aspecto

    16 : 9

  • Resolución natural

    1920 x 1080 (FHD)

  • Ritmo de actualización

    120 Hz

  • Brillo

    150/400nit (APL 100%/25%)

  • Relación de contraste

    150,000 : 1

  • Gama de colores

    BT709 120 %

  • Ángulo de visualización (H x V)

    178 x 178

  • Profundidade de cores

    10bit(R), 1.07 mil millones de colores

  • Tiempo de respuesta

    1 ms (GtG), 8 ms (MPRT)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Revestimiento duro (2H) Tipo de reflectancia 1.2%

  • Vida útil

    30,000 h (Tipo)

  • Horas de funcionamiento (Horas/Día)

    18/7 (Solo contenido en movimiento)

  • Paisagem/retrato

CONECTIVIDAD(INTERFAZ DEL CONECTOR)

  • Entrada - Digital - HDMI

    Sí (1), HDCP1.4

  • Entrada - Digital - DP

    Sí (1), HDCP1.3

  • Entrada - RS232C IN

    Sí (1)

  • Entrada - RJ45(LAN)

    Sí (1)

  • Entrada - IR IN

    Sí (1), Receptor Externo IR

  • Entrada - USB

    USB2.0 Tipo A(2)

  • Salida - DP Out

    Sí (1)

  • Salida - Salida de audio

    Sí (1)

  • Salida - RS232C OUT

    Sí (1) (con salida IR)

  • Salida - RJ45(LAN)

    Sí (1)

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

  • Color del biselado

    Negro

  • Ancho del marco

    Bisel uniforme TBD : 0.9 mm (Bisel Off) T/R/L/B : 5.3/11.0/5.3/5.3 mm (Bisel On)

  • Peso (Cabezal)

    TBD 6.6 Kg (cabezal) 3.4 Kg (Caja de señalización)

  • Peso empacado

    TBD 22.9 Kg

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    TBD 1220.3 x 696.8 x 4.9 mm (cabezal) 782.8 x 238.4 x 34.7 mm (Caja de señalización)

  • Dimensiones de la caja (A × A × P) (Tamaño externo de la caja)

    TBD 1329 x 782 x 191mm

CARACTERÍSTICA CLAVE

  • HW - Memoria interna

    16 GB

  • HW - Sensor - Sensor de temperatura

  • SW- Ver. webOS

    webOS4.0

  • SW - CMS incorporado - Programación de contenidos locales

  • SW - CMS incorporado - Administrador del grupo

  • SW - USB Plug & Play

  • SW - Recuperación ante fallo

  • SW - Imagen de fondo - Imagen del logo de inicio

  • SW - Modo Sincronización - Sincronización RS-232C

  • SW - Modo Sincronización - Sincronización de Red Local

  • SW - Etiqueta de video

    Sí (4)

  • SW - Rotación - Rotación de Pantalla

  • SW - Rotación - Rotación por Entrada Externa

  • SW - Reproducción sin silencios

  • SW - Configuración del modo de mosaico

  • SW - Configuración de la clonación de datos

  • SW - SNMP

  • SW - Método ISM

  • SW - Auto configuración de ID

  • SW - Estado del correo

  • SW - (Gerente de control)

  • SW - Compatibilidad de Terceros - Crestron por dentro

  • SW - Energía - Modo PM

  • SW - Energía - Wake on LAN

  • SW - HDMI-CEC

  • SW - Configuración del Servidor SI

  • SW - Pro:Idiom

CONDICIONES DEL ENTORNO

  • Temperatura de funcionamiento

    0°C a 40°C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % a 80 %

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de potencia

    Energía incorporada

  • Tip.

    309W

  • Máx.

    318W

  • BTU (British Thermal Unit)

    1054 BTU/Hr (tipo), 1085 BTU/Hr (máx.)

  • DPM

    3W

  • Apagado

    0.5W

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1

  • EMC

    FCC Clase “A” / CE / KC

  • ErP

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign CMS

    Sí (v3.0)

  • SuperSign Control/Control+

    Sí (v1.7 / v1.9)

  • SuperSign WB

    Sí (v3.7.15)

  • Editor de Mídia SuperSign

    Sí (v3.7)

  • Signage 365 Care

    Sí (v2.9)

IDIOMA

  • OSD

    Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Coreano, Chino (Simplificado), Chino (Original), Portugués (Brasil), Sueco, Finlandés, Noruego, Danés, Ruso, Japonés, Portugués (Europa), Holandés, Checo, Griego, Árabe

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto (incluye batería 2ea), cable de alimentación, QSG, receptor IR, libro de normas, teléfono para género RS232C, cable RS232 (4p-4p), cables FFC (1600mmx4ea para conexión entre panel y caja de señalización), cable DP, cable LAN, LC (cable VLC), fijador para pared (4EA), guía de instalación del fijador para pared, hoja de guía de instalación (2EA), cintas (10EA para cableado/2EA para prueba de polvo), tornillos (M4xL25,10EA / M3xL5.5,8EA)