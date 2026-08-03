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Señalización OLED transparente

Señalización OLED transparente

Señalización OLED transparente

55EW5G-A
LG Señalización OLED transparente, 55EW5G-A
LG Señalización OLED transparente, 55EW5G-A
LG Señalización OLED transparente, 55EW5G-A
LG Señalización OLED transparente, 55EW5G-A
LG Señalización OLED transparente, 55EW5G-A
LG Señalización OLED transparente, 55EW5G-A
LG Señalización OLED transparente, 55EW5G-A
LG Señalización OLED transparente, 55EW5G-A
LG Señalización OLED transparente, 55EW5G-A
LG Señalización OLED transparente, 55EW5G-A
LG Señalización OLED transparente, 55EW5G-A
LG Señalización OLED transparente, 55EW5G-A
LG Señalización OLED transparente, 55EW5G-A
LG Señalización OLED transparente, 55EW5G-A
LG Señalización OLED transparente, 55EW5G-A
LG Señalización OLED transparente, 55EW5G-A

Características principales:

  • Brillo (típ.): 400 nit (APL 25%, sin cristal)
  • Transparencia (Típico): 38%
  • Bisel: 7.9 mm (Sup./Inf./I), 121.7 mm (Inf.)
  • Interfaz: HDMI/DP/USB (2)/RS232C/RJ45/Audio/IR
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla

    55"

  • Tecnología del panel

    OLED

  • Resolución natural

    1,920 × 1,080 (FHD)

  • Brillo

    150/400 nit (APL 100 %/25 %, sin cristal)

  • Relación de contraste

    150,000: 1

  • Relación de contraste dinámico

    No

  • Gama de colores

    BT709 120%

  • Ángulo de visualización (H x V)

    178 x 178

  • Profundidad del color

    1.07 mil millones de colores (10 bits)

  • Tiempo de respuesta

    1 ms (gris a gris)

  • Tratamiento de la superficie

    Revestimiento rígido (2 H)

  • Horas de funcionamiento (horas / día)

    18/7 (Solo contenido en movimiento)

  • Retratos/Paisajes

  • Transparencia (Típico)

    38% (CONJUNTO)

CONECTIVIDAD

  • Entrada

    HDMI (HDCP1.4), DP (HDCP1.3), USB 2.0 Tipo A (2)

  • Salida

    DP, Audio

  • Control externo

    Entrada/salida RS232C (con salida IR), entrada/salida RJ45 (LAN), entrada IR (receptor IR externo)

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

  • Color del biselado

    Transparente

  • Peso del bisel

    7.9/7.9/7.9/121.7 mm (Sup./D/I/Inf.)

  • Peso (Cabezal)

    11.6 kg (cabezal)3.4 kg (Caja de señalización)

  • Dimensiones del monitor (A x A x P)

    1,225.5 × 810.1 × 4.9 mm (Cabezal),782.8 x 238.4 x 34.7 mm (Caja de señalización)

  • Dimensiones del monitor con soporte (W × H × D)

    No

  • Interfaz de montaje estándar VESA™

    No

  • Cristal de protección (Profundidad)

    3.0 mm

  • Cristal de protección (Templado/Fortalecimiento químico)

  • Cristal de protección (Antirreflejo)

  • Cristal de protección (A prueba de roturas)

FUNCIÓN

  • Característica clave

    Memoria interna (16 GB), sensor de temperatura, webOS 4. 0, CMS integrado (programación de contenidos locales, administrador de grupo), USB Plug & Play, recuperación ante fallos, modo de sincronización (sincronización RS-232C, sincronización de la red local), etiqueta de vídeo (4), reproducción sin saltos, configuración de modo de mosaico, configuración de la clonación de datos, SNMP, método ISM, ID de configuración automática, correo de estado, administrador de control, Crestron Connected® (control basado en red), modo PM, activación en LAN, HDMI-CEC (la compatibilidad puede variar según el equipo), configuración del servidor SI, Pro:Idiom

CONDICIONES DEL ENTORNO

  • Temperatura de funcionamiento

    0°C a 40°C

  • Humedad de funcionamiento

    10% a 80%

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Suministro de energía

    AC 100-240 V ~, 50/60 Hz

  • Tipo de energía

    Energía incorporada

  • Típico/máx.

    250 W / 280 W

  • BTU (Unidad térmica británica)

    853.03 BTU/Hr (típ.), 955.39 BTU/Hr (máx.)

SONIDO

  • Altavoz

    No

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    IEC 60950-1/EN 60950-1/UL 60950-1

  • EMC

    FCC Clase “A” / CE / KC

  • ErP

COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

  • Tipo compatible con OPS

    No

  • Energía OPS incorporada

    No

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Supersign cms

  • SuperSign Control+/Control

  • SuperSign WB

  • Editor de medios de SuperSign

  • ConnectedCare

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto, cable de alimentación, QSG, receptor de IR, libro de normas, teléfono a RS232C género, MCX/cables de arnés (3.000 mm × 4 ea/3.000 mm × 2 ea) para la conexión entre el panel y la caja de señalización), cable DP (2 M), cable LAN (1. 5 M), cable RS232 (4P-4P, 1.5 M), cable LC (VLC, 3 M), tornillo (M4 × L22, 12 ea/tuerca M4 12 ea/M3 × L5.5, 8 ea/M3 × L3.5, 20 ea), ensamblaje de la cubierta de blindaje, amortiguador de goma 4 ea, soporte para cables MCX 4 ea

  • Opcional

    Soporte (ACC-S-EW5F, 2 Polt)