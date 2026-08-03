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Señalización OLED transparente
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
55"
Tecnología del panel
OLED
Resolución natural
1,920 × 1,080 (FHD)
Brillo
150/400 nit (APL 100 %/25 %, sin cristal)
Relación de contraste
150,000: 1
Relación de contraste dinámico
No
Gama de colores
BT709 120%
Ángulo de visualización (H x V)
178 x 178
Profundidad del color
1.07 mil millones de colores (10 bits)
Tiempo de respuesta
1 ms (gris a gris)
Tratamiento de la superficie
Revestimiento rígido (2 H)
Horas de funcionamiento (horas / día)
18/7 (Solo contenido en movimiento)
Retratos/Paisajes
Sí
Transparencia (Típico)
38% (CONJUNTO)
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI (HDCP1.4), DP (HDCP1.3), USB 2.0 Tipo A (2)
Salida
DP, Audio
Control externo
Entrada/salida RS232C (con salida IR), entrada/salida RJ45 (LAN), entrada IR (receptor IR externo)
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Color del biselado
Transparente
Peso del bisel
7.9/7.9/7.9/121.7 mm (Sup./D/I/Inf.)
Peso (Cabezal)
11.6 kg (cabezal)3.4 kg (Caja de señalización)
Dimensiones del monitor (A x A x P)
1,225.5 × 810.1 × 4.9 mm (Cabezal),782.8 x 238.4 x 34.7 mm (Caja de señalización)
Dimensiones del monitor con soporte (W × H × D)
No
Interfaz de montaje estándar VESA™
No
Cristal de protección (Profundidad)
3.0 mm
Cristal de protección (Templado/Fortalecimiento químico)
Sí
Cristal de protección (Antirreflejo)
Sí
Cristal de protección (A prueba de roturas)
Sí
FUNCIÓN
Característica clave
Memoria interna (16 GB), sensor de temperatura, webOS 4. 0, CMS integrado (programación de contenidos locales, administrador de grupo), USB Plug & Play, recuperación ante fallos, modo de sincronización (sincronización RS-232C, sincronización de la red local), etiqueta de vídeo (4), reproducción sin saltos, configuración de modo de mosaico, configuración de la clonación de datos, SNMP, método ISM, ID de configuración automática, correo de estado, administrador de control, Crestron Connected® (control basado en red), modo PM, activación en LAN, HDMI-CEC (la compatibilidad puede variar según el equipo), configuración del servidor SI, Pro:Idiom
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura de funcionamiento
0°C a 40°C
Humedad de funcionamiento
10% a 80%
CONSUMO DE ENERGÍA
Suministro de energía
AC 100-240 V ~, 50/60 Hz
Tipo de energía
Energía incorporada
Típico/máx.
250 W / 280 W
BTU (Unidad térmica británica)
853.03 BTU/Hr (típ.), 955.39 BTU/Hr (máx.)
SONIDO
Altavoz
No
CERTIFICACIÓN
Seguridad
IEC 60950-1/EN 60950-1/UL 60950-1
EMC
FCC Clase “A” / CE / KC
ErP
Sí
COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Tipo compatible con OPS
No
Energía OPS incorporada
No
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Supersign cms
Sí
SuperSign Control+/Control
SÍ
SuperSign WB
Sí
Editor de medios de SuperSign
Sí
ConnectedCare
Sí
ACCESORIO
Básico
Control remoto, cable de alimentación, QSG, receptor de IR, libro de normas, teléfono a RS232C género, MCX/cables de arnés (3.000 mm × 4 ea/3.000 mm × 2 ea) para la conexión entre el panel y la caja de señalización), cable DP (2 M), cable LAN (1. 5 M), cable RS232 (4P-4P, 1.5 M), cable LC (VLC, 3 M), tornillo (M4 × L22, 12 ea/tuerca M4 12 ea/M3 × L5.5, 8 ea/M3 × L3.5, 20 ea), ensamblaje de la cubierta de blindaje, amortiguador de goma 4 ea, soporte para cables MCX 4 ea
Opcional
Soporte (ACC-S-EW5F, 2 Polt)